Von Nico Stino

Der Kontrollapparat des Bundes wächst schneller, als es die politische Debatte darüber tut. Der jüngste Jahresbericht des Dienstes ÜPF – zuständig für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs – zeigt für 2025 einen Anstieg der angeordneten Überwachungsmassnahmen um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wer die Zahlen mit dem Bericht von 2024 vergleicht, erkennt: Die Schweiz überwacht ihre Bürger und Unternehmen in einem Tempo, das mit der demokratischen Kontrolle kaum mehr Schritt hält.

Antennensuchläufe als Treiber

Der Löwenanteil des Zuwachses entfällt auf sogenannte Antennensuchläufe – die Abfrage, welche Mobiltelefone zu welchem Zeitpunkt bei welcher Sendeanlage eingeloggt waren. Im Jahr 2025 registrierte der Dienst ÜPF fast 700’000 solcher Abfragen, umgerechnet knapp 2000 pro Tag. Echtzeitüberwachungen legten um rund 3 Prozent zu, rückwirkende Überwachungen um 6 Prozent.

Bereits 2024 hatten sich die Überwachungsmassnahmen gegenüber 2023 mehr als verdoppelt, getrieben durch eine Verdoppelung der Antennensuchläufe auf über 300’000. Die Echtzeitüberwachungen waren damals um rund 45 Prozent gestiegen. Zwei Jahre in Folge also ein exponentielles Wachstum – ohne dass die Behörden Rechenschaft über die Wirksamkeit dieser Massnahmen ablegen.

Was ein Antennensuchlauf verrät

Technisch erlaubt diese Methode weit mehr als das simple Orten eines Verdächtigen. Loggen sich die Mobiltelefone eines Journalisten und eines Konzernchefs zur gleichen Zeit am selben Sendemast ein, ist dies für die Behörden sichtbar – ebenso die Richtung, in die sich Personen anschliessend bewegen, ablesbar an der Abfolge der Antennen und der Geschwindigkeit der Bewegung. Ein Instrument, das ursprünglich der Strafverfolgung dienen sollte, liefert damit ein Bewegungsprofil, das weit über den Einzelfall hinausgeht.

Fiskalmotiv statt Sicherheitsmotiv

Bemerkenswert ist die Zweckbindung: Rund die Hälfte der eingesetzten Steuermittel fliesst in die Aufklärung von Vermögensdelikten – primär Geldwäscherei und Steuerbetrug. Die Ausweitung der Überwachung dient damit in erster Linie dem fiskalischen Interesse des Staates, nicht in erster Linie der klassischen Kriminalitätsbekämpfung. Der Sicherheitsstaat wird so zunehmend auch zum Fiskalstaat.

Baselland überholt Zürich

Auffällig ist die kantonale Verschiebung. 2024 lag noch der bevölkerungsreichste Kanton Zürich an der Spitze der Überwachungsstatistik. 2025 hat Basel-Landschaft übernommen – mit einem Sprung von rund 700 Abfragen im Jahr 2024 auf über 7000 im Jahr 2025. Eine Verzehnfachung innerhalb von zwölf Monaten, für die es bislang keine öffentliche Erklärung gibt. Ob dies auf einzelne grosse Ermittlungsverfahren, eine veränderte Praxis der Strafverfolgungsbehörden oder eine systematischere Nutzung des Instruments zurückzuführen ist, bleibt offen – die Berichte des Bundes schweigen dazu.

Einordnung

Die Jahresberichte des Dienstes ÜPF werden routinemässig veröffentlicht und ebenso routinemässig kaum beachtet. Dabei zeigt gerade die Mehrjahresbetrachtung, was die Einzeljahreszahlen verschleiern: eine strukturelle, nicht bloss punktuelle Ausweitung der staatlichen Überwachungskapazität. Telekomanbieter wie Swisscom, Sunrise und Salt sind dabei technische Vollzugsorgane eines Systems, dessen Wachstum weder durch einen entsprechenden parlamentarischen Diskurs noch durch eine Erfolgskontrolle begleitet wird. Wer eine Verhältnismässigkeitsdebatte führen will, braucht zuerst diese Zahlen – und die liefert der Bund nur scheibchenweise, Jahr für Jahr, ohne den Kontext, der sie erst verständlich macht.