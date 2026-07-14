Von Nico Stino

Bern und London haben die Verhandlungen für ein neues Freihandelsabkommen offiziell abgeschlossen. Bundespräsident Guy Parmelin und der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle feierten den Abschluss am Montag in Bern als politisches Signal zweier bedeutender Wirtschaftsmächte ausserhalb der EU. Grosse Worte – doch was steckt wirklich dahinter?

Drei Versprechen, ein Trump-Deal

Der Brexit sollte den Briten drei Dinge bringen: weniger Migration, neue Freihandelsabkommen und weniger Bürokratie. Die Migration blieb hoch. Ein einziges neues Abkommen kann London bislang vorweisen – mit den USA, um Trumps Strafzölle abzufedern. Von Bürokratieabbau keine Spur: Statt einer EU-Regel diktieren nun 26 Einzelstaaten ihre eigenen Bedingungen. Unternehmer sprechen von einem Chaos.

Was das neue Abkommen wirklich regelt

Die Schweiz durfte vor dem Brexit gar nicht separat mit London verhandeln. Zunächst entstand deshalb nur ein Übergangsabkommen, das den Status quo sicherte. Das neue Abkommen soll nun weiter gehen: Es regelt Dienstleistungshandel, Investitionen, die Mobilität von Dienstleistern und den digitalen Handel.

Konkrete Zahlen oder harte Fakten liefert das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bislang kaum. Die einzelnen Verhandlungsschritte bleiben vage protokolliert.

Banken und Assekuranz im Visier

Die Briten wollen vor allem eines: ihre Banken- und Versicherungsdienstleistungen in der Schweiz platzieren. Die Schweiz hat den britischen Regulator dafür bereits als gleichwertige Aufsichtsbehörde anerkannt. Die hiesige Assekuranz fürchtet um ihre Gewinnmargen, sollten britische Versicherer künftig hierzulande Policen verkaufen dürfen.

Bei der Migration in den Schweizer Arbeitsmarkt hat Bern hingegen bereits vorgesorgt: Die Drittstaatenkontingente bremsen britische Fachkräfte ohnehin aus.

Unklar bleibt zudem, wofür sich die Schweiz an britischen Exportgütern wie Gold, Fahrzeugen, Pharmaprodukten, Nordseeöl oder Flugzeugen überhaupt interessieren sollte.

Roaming-Ende mit Fragezeichen

London feiert bereits das Ende gegenseitiger Roaming-Gebühren. Wie die Schweiz das durchsetzen will, bleibt allerdings offen: Swisscom, Salt und Sunrise legen ihre Preise eigenständig fest. Der Bund scheint nun aber gewillt, den Telekomanbietern erneut hineinzureden.

Wirtschaftsfreiheit ist für Weinbauer und Wirtschaftsminister Parmelin ohnehin ein dehnbarer Begriff – das zeigen die jüngsten Importbeschränkungen für ausländische Weine ebenso wie das bislang wenig wirksame Freihandelsabkommen mit Thailand.

Einordnung

Der Brexit hat den Briten grosse Verbesserungen versprochen. Im Alltag verschlechterte sich vieles. Die Schweiz täte gut daran, bei den neuen Versprechungen genau hinzuschauen – der Begriff «Freihandelsabkommen» droht am Ende seinen Namen kaum wert zu sein.