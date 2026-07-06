Die Bundesbehörde Schweiz Tourismus hat zweieinhalb Jahre lang versprochen, Besucherströme zu lenken – und dabei kläglich versagt. Öffentliche Gelder fliessen dennoch ungebremst. Eine Einordnung.

Es war ein Versprechen mit Ansage. Anfang 2024 verkündete Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger die neue Marschroute seiner Organisation mit einem Satz, der in seiner Präzision kaum zu übertreffen war: «Wir bringen die richtigen Gäste zur richtigen Zeit an die richtigen Destinationen.» Die Botschaft war klar – die staatlich geförderte Marketingorganisation würde fortan nicht mehr bloss Wachstum um jeden Preis anstreben, sondern die Touristen intelligent über das Land verteilen, Hotspots entlasten, unbekanntere Regionen stärken. «Travel Better» hiess das ambitionierte Programm. Zweieinhalb Jahre später ist die Bilanz ernüchternd.

Laut einer Analyse der «NZZ am Sonntag» sind in der Logiernächte-Statistik keine Hinweise auf eine bessere Verteilung erkennbar – weder räumlich noch zeitlich. Das ist nicht bloss eine schlechte Figur in der Aussenkommunikation. Es ist ein institutionelles Versagen mit direkten finanziellen Konsequenzen für die Öffentlichkeit.

Der Befund: Konzentration statt Verteilung

Die Zahlen lügen nicht. Die 50 grössten Destinationen steigerten ihre Übernachtungen gegenüber 2023 um 1,7 Millionen – ein Wachstum von mehr als 6 Prozent. Die rund 130 kleineren Destinationen verzeichneten im selben Zeitraum ein Plus von weniger als 2 Prozent. Die Schere zwischen touristischen Magneten und weniger bekannten Regionen hat sich also nicht geschlossen – sie hat sich geöffnet.

Auch die zeitliche Dimension der Besucherverteilung bewegt sich nicht. Der Bund verlangt, dass Frühling und Herbst Marktanteile gewinnen oder zumindest halten. Doch 2025 entfielen 54,8 Prozent der Logiernächte auf die Hauptsaison – etwa gleich viel wie in früheren Jahren, tendenziell sogar etwas mehr. Wer im Sommer nach Lauterbrunnen oder an den Oeschinensee fährt, weiss: Die Strassen und Wanderwege platzen nach wie vor aus den Nähten. Im November hingegen herrscht vielerorts Stille.

Die Lenkungsstrategie hat schlicht nicht funktioniert – und das ist pikant, weil es sich dabei nicht um eine freiwillige Selbstverpflichtung handelt, sondern um eine vertraglich verankerte Bedingung des Bundes.

Das Problem: Subventionen ohne Konsequenz

Vergangenes Jahr zahlte der Bund gut 60 Millionen Franken an Schweiz Tourismus. Eine bessere räumliche und zeitliche Verteilung der Gäste ist eine der expliziten Bedingungen in der Leistungsvereinbarung mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Die Leistungsvereinbarung verlangt, dass kleinere und mittlere Destinationen gegenüber den 50 grössten Destinationen Marktanteile gewinnen oder zumindest halten. Das Gegenteil ist eingetreten.

Die Reaktion von Schweiz Tourismus auf dieses Scheitern ist bezeichnend. Ein Sprecher räumt zwar ein, dass sich die Besucherströme bislang nicht verlagert haben – weist die Verantwortung aber umgehend von sich. Das Reiseverhalten ändere sich nicht von einem Jahr aufs andere, sondern träge über die Zeit, erklärt Sprecher Jean-Claude Raemy. Grössere Destinationen und Städte betrieben auch eigenes Marketing und profitierten eher von globalen Trends, die über den Einfluss der Organisation hinausgingen.

Das ist eine bemerkenswert defensive Argumentation für eine Organisation, die zweieinhalb Jahre lang eben genau diese Lenkungsaufgabe als Kernversprechen nach aussen kommuniziert hatte. Wenn Schweiz Tourismus die Besucherströme nicht beeinflussen kann, weil andere Akteure ihr zuwiderhandeln und das Reiseverhalten strukturell träge ist – warum dann überhaupt 60 Millionen Franken pro Jahr in genau diese Aufgabe investieren?

Die Buchhaltung: Wieder Schöngerechnet

Zum Bild einer Organisation, die politisch unter Druck geraten ist, passen auch Erkenntnisse zur Finanzführung. Schweiz Tourismus weist seit Jahren «auffällig ausgeglichene Jahresergebnisse» vor, konstatiert Andreas Bergmann, Professor für öffentliche Finanzen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Das klingt zunächst solide. Auf den zweiten Blick ist es jedoch verdächtig. 2025 betrug der «Minderaufwand» 25 133 Franken, im Vorjahr 17 524 Franken – und das bei einem Gesamtbudget von knapp 100 Millionen Franken. Eine derartige Präzision ist statistisch kaum erklärlich, wenn nicht aktiv gestaltet. Bergmann stellt fest, dass die Organisation sehr viele passive Rechnungsabgrenzungen vornimmt, etwa für künftige Marketingaktivitäten und den Personalaufwand, wodurch die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse kaum erkennbar seien. Formal sei daran nichts auszusetzen – der Bund schreibe die Rechnungslegung nach OR vor. Bergmann plädiert dennoch für eine Buchführung nach dem internationalen Standard für den öffentlichen Sektor (IPSAS), der mehr Transparenz böte.

Was bleibt, ist ein unangenehmer Eindruck: Eine Organisation mit fast vollständig öffentlicher Finanzierung legt Jahresabschlüsse vor, die auffällig wenig Spielraum für kritische Nachfragen bieten.

Die strukturelle Frage: Kann Marketing Besucherströme lenken?

Hinter dem Versagen von Schweiz Tourismus verbirgt sich eine grundsätzliche Frage, die in der öffentlichen Debatte selten direkt gestellt wird: Kann Marketing überhaupt die Funktion übernehmen, Besucherströme strukturell umzuleiten?

Tourismusexperte Jürg Stettler von der Hochschule Luzern weist darauf hin, dass es davon auszugehen sei, dass Besucherströme bei Kapazitätsproblemen vermehrt mit Einschränkungen oder Gebühren gelenkt werden müssen. Das ist eine ehrliche Einschätzung – und sie zeigt, dass die eigentlichen Steuerungsinstrumente nicht im Bereich des Marketings, sondern im Bereich regulatorischer Massnahmen liegen. Tickets, Gebühren, Zugangsbeschränkungen, Parkplatzbewirtschaftung: Das sind Werkzeuge, die tatsächlich etwas bewirken. Schöne Kampagnen mit versteckten Perlen eher nicht.

Das Beispiel Iseltwald illustriert dies gut: Wer auf den kleinen Pier bei Iseltwald will, muss fünf Franken bezahlen. Vor Ort wurden mehr Abfalleimer aufgestellt, bessere Wegweiser installiert und Rundfahrttickets mit dem Schiff angeboten. Das sind konkrete, niederschwellige Massnahmen – finanziert und organisiert vor Ort, nicht durch millionenschwere Marketingkampagnen einer Bundesorganisation.

Einordnung

Der Fall Schweiz Tourismus ist ein Lehrstück über die Grenzen staatlich geförderter Werbung als Instrument zur Lösung struktureller Probleme. Overtourismus ist keine Frage des falschen Marketings. Er ist eine Folge globaler Reisetrends, sozialer Netzwerke, tiefer Flugpreise und konzentrierter Infrastruktur – Faktoren, die eine Werbeorganisation nicht steuern kann und nicht steuern wird, egal wie gut sie budgetiert ist.

Was bleibt, ist die Forderung nach ehrlicher Rechenschaft. Der Bund knüpft seine Subventionen an messbare Bedingungen – und diese Bedingungen wurden nicht erfüllt. Das Seco schuldet der Öffentlichkeit eine klare Antwort auf die Frage, welche Konsequenzen das hat. Denn Geld, das ohne Wirkung verpufft, ist kein Pech. Es ist ein politisches Problem.

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Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.

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