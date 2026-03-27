Schweiz im Umbruch: Millionenverluste, Armee-Streit und drohende Stromlücke

In der Schweiz sorgen mehrere Entwicklungen für Schlagzeilen: Bei der Zürcher Kantonalbank führt ein Kulturwandel mit vielen ehemaligen Credit-Suisse-Managern zu Unmut im Personal. Die NZZ erleidet hohe Verluste durch den Verkauf von Filmfestival und Kino, während beim Rüstungskonzern Ruag massive Defizite entstanden sind.

In der Sicherheitspolitik gibt es finanzielle Turbulenzen rund um F-35-Zahlungen, und die SVP fordert ein Sparprogramm von bis zu fünf Milliarden Franken zur Stärkung der Armee.

Im Energiebereich warnt Axpo vor einer drohenden Stromlücke im Winter und bringt neue Kraftwerke oder sogar Atomenergie ins Spiel.

Lokal sorgt eine Aargauer Gemeinde für Aufsehen, indem sie eine Belohnung für Hinweise auf Müllsünder aussetzt.