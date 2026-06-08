CH Media lanciert ein neues Newsportal – doch hinter der publizistischen Fassade stellt sich die Frage nach dem eigentlichen Motiv. Geht es um Medienpluralismus? Oder um Millionen aus dem Staatstopf?

Das Debut

Seit dem 4. Juni 2026 ist es online: «Schweiz heute» heisst das neu lancierte nationale Newsportal von CH Media. Es bündelt die publizistische Kraft des gesamten Redaktionsnetzwerks der Tageszeitungstitel, dem rund 350 Journalistinnen und Journalisten angehören. Nationale und internationale Themen sollen stärker mit regionaler Berichterstattung verbunden werden. ￼ Das Angebot ist via Web und App abrufbar – und wird von CH-Media-CEO Michael Wanner als Aufbruch in die digitale Zukunft verkauft.

«Qualitätsjournalismus braucht heute sowohl nationale Einordnung als auch regionale Nähe» ￼, liess Wanner in der Medienmitteilung verlauten. Man schaffe damit ein attraktives digitales Angebot für die ganze Schweiz.

Klingt gut. Aber die Geschichte ist komplizierter – und wer sie kennt, liest das Debüt von «Schweiz heute» mit anderen Augen.

Déjà vu: Erst kündigen, dann lancieren

Noch im Herbst 2024 hatte das Unternehmen die sechs regionalen Today-Portale panikartig per sofort eingestellt. 34 Mitarbeitende verloren damals ihre Stelle. Nun folgt die nächste Aktion im digitalen Bereich. ￼

Das ist kein Randdetail. Es ist der Schlüssel zum Verständnis des Ganzen. CH Media strich 2024 Stellen im Digitalbereich und entliess Journalistinnen und Journalisten – um gut anderthalb Jahre später ein neues digitales Portal zu eröffnen, das inhaltlich auf exakt jene Regionen setzt, die man eben noch aufgegeben hatte. Dieses Mal wolle man jedoch «keine Millionen aus der Kasse nehmen», sagte Chefredaktor Patrik Müller. Zwar wurde die Redaktion punktuell verstärkt, den Grossteil der Inhalte liefern jedoch die rund 350 Journalistinnen und Journalisten, die bereits heute für die 18 Regionalzeitungen und die nationalen Inhalte von CH Media arbeiten. ￼

Anders formuliert: Man investiert kaum in neues Personal. Man bündelt lediglich, was schon vorhanden ist – und baut darüber eine neue Marke.

Der eigentliche Kontext: Presseförderung als Wachstumsstrategie

Wer verstehen will, warum jetzt, muss die aktuellen medienpolitischen Entwicklungen kennen. Mit der beschlossenen Revision des Postgesetzes wird während einer Übergangsphase von sieben Jahren die sogenannte indirekte Presseförderung für Tages- und Wochenzeitungen um jährlich 10 Millionen Franken auf 40 Millionen Franken erhöht – ab 2026 umgesetzt. ￼

Gleichzeitig diskutiert die Bundespolitik intensiv darüber, wie künftig auch Online-Medien gefördert werden sollen. Um die Vielfalt der Schweizer Medienlandschaft zu erhalten, legt der Bundesrat den Fokus auf eine zukunftsfähige und kanalunabhängige Medienförderung. ￼ Konkret: Wer ein anerkanntes Online-Nachrichtenangebot betreibt, soll künftig aus dem Fördertopf des Bundes schöpfen können.

«Schweiz heute» erscheint just in dem Moment, in dem die Förderkriterien für solche Portale definiert werden.

CH Media und die Subventionen: Eine lange Geschichte

Das Verhältnis zwischen CH Media und staatlichen Geldern ist kein neues. Lange wehrten sich Schweizer Medienhäuser gegen staatliche Förderung. Jetzt fordert ihr Verband eine Vervielfachung der indirekten Presseförderung – und schliesst auch eine direkte Subvention nicht mehr aus. ￼

CH-Media-Patron Peter Wanner – noch immer einflussreiche Figur im Hintergrund – gab sich dabei stets als überzeugter Marktwirtschaftler. Im Streitgespräch mit SVP-Mann Toni Brunner erklärte er noch 2022: «Ich teile im Grundsatz die Kritik, dass Subventionen problematisch sind. Deshalb bin ich ein Anhänger der indirekten Presseförderung, denn sie erfolgt wettbewerbsneutral und die inhaltliche Unabhängigkeit wird nicht tangiert.» ￼

Doch was 2022 als Prinzip galt, wurde zu einer bequemen Relativierung: Der Verlegerverband forderte eine Vervielfachung der indirekten Presseförderung – und schliesst auch eine direkte Subvention nicht mehr aus. ￼

Blick.ch hat diesen Wandel schonungslos beschrieben: Peter Wanner gilt als grosser Profiteur des neuen staatlichen Geldsegens. ￼ Und gemäss Recherchen der Republik kassiert CH Media trotz Vertriebskosten von rund 45 Millionen Franken jährlich bereits jetzt knapp 2,2 Millionen Franken aus dem Topf der indirekten Presseförderung ￼ – mit steigender Tendenz.

Das Förder-Paradox: Gross, aber förderwürdig?

Hier offenbart sich das strukturelle Problem der Schweizer Medienpolitik. Die Auflagenobergrenze liegt bei 40’000 Exemplaren – 148 Zeitungen profitieren von der indirekten Presseförderung. ￼ Grosse Titel wie Tages-Anzeiger oder Blick sind davon ausgeschlossen. Doch die CH-Media-Regionalzeitungen – jede für sich unter der Schwelle – fallen in grosser Zahl unter die Förderkriterien.

Ein Konzern mit rund 1800 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von mehreren Hundert Millionen Franken kassiert Subventionen, die eigentlich der Vielfalt kleiner, unabhängiger Medien zugutekommen sollten. Das ist systemimmanent – aber dennoch fragwürdig.

Politiker haben das längst bemerkt. Michael Töngi, Nationalrat der Grünen und Präsident der Medienkommission, findet es heikel, wenn Verlage Rendite machen und gleichzeitig subventioniert werden. ￼ FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen war noch direkter: Er sprach sich gegen eine Erhöhung der indirekten Presseförderung aus, wenn damit Medienunternehmen unterstützt würden, die schwarze Zahlen schreiben.

«Keine Millionen aus der Kasse» – aber dafür aus der Staatskasse?

Was Chefredaktor Patrik Müller intern betont – kein teures Projekt, keine grosse Investition – lässt aufhorchen. Ein neues nationales Newsportal, das «keine Millionen kostet», weil man schlicht das bestehende Personal umetikettiert und die Inhalte bündelt?

Das ist kein journalistischer Aufbruch. Das ist ein Rebranding-Manöver mit medienpolitischem Timing. Denn ein Portal, das formal als eigenständiges nationales Online-Medium auftritt, ist potenziell förderungswürdig – sobald die Kriterien für Online-Medienförderung festgelegt sind. Das Bundesamt für Kommunikation hat sich bei der Erarbeitung der Kriterien an der indirekten Presseförderung orientiert. Das Gesetz über die Online-Medienförderung verlangt, dass der redaktionelle Teil des Angebots zur Hauptsache Informationen zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen enthält. ￼

«Schweiz heute» erfüllt diese Kriterien wie auf Bestellung.

Schein und Sein

Es wäre unredlich, CH Media pauschal zu unterstellen, es gehe ihnen ausschliesslich ums Geld. Der Konkurrenzdruck durch digitale Plattformen ist real. «Wer sich nicht bewegt, kann nur zuschauen, wie die Werbeeinnahmen weiter sinken und die Leserinnen und Leser abspringen», sagte Chefredaktor Patrik Müller. ￼ Das stimmt. Die Medienbranche steckt in einer strukturellen Krise.

Doch genau deshalb ist Transparenz gefordert. Wenn ein Medienkonzern ein neues Portal lanciert – ausgerechnet im Moment, in dem der Bund die Fördertöpfe ausweitet und die Kriterien definiert – dann ist die Frage legitim: Dient dieses Portal primär dem Leser oder primär dem Geschäftsmodell?

Dass man dafür praktisch keine neuen Journalistenstellen schafft, dass man inhaltlich schlicht bündelt, was längst existiert, und das Ganze mit einem neuen Logo verkauft – das nährt den Verdacht, dass «Schweiz heute» weniger ein publizistisches Projekt ist als eine strategische Positionierung im Kampf um Bundesgelder.

Schlussbetrachtung

Die Schweizer Medienförderung ist, wie Medienpolitiker aller Lager feststellen, ein Flickwerk. Allen Modellen gemeinsam ist, dass sie primär bestehende Strukturen stabilisieren. Gefördert werden in erster Linie Printtitel, klassische Distributionsformen oder indirekt ganze Medienhäuser. ￼ Nicht Vielfalt, nicht Unabhängigkeit – sondern Grösse und Struktur entscheiden über den Zugang zu Staatsgeld.

CH Media ist gross, hat Struktur – und weiss, wie man sich positioniert. «Schweiz heute» mag journalistisch funktionieren. Ob es das braucht, was die Schweiz braucht – echten Pluralismus, neue Stimmen, unabhängige Perspektiven – oder ob es bloss einen bestehenden Konzern noch breiter aufstellt, das werden die kommenden Monate zeigen.

Die Fördergelder hingegen sind schon auf dem Weg.

Wer 2026 den «digitalen Aufbruch» ausruft, hat die letzten zehn Jahre verschlafen. Der Siegeszug von Social Media, Newsletters, Podcasts und KI-generierten Inhalten hat die Medienlandschaft längst umgepflügt. Dass CH Media – ein Konzern mit über 70 Marken, Tele M1, Radio24 und Watson im Portfolio – erst jetzt «digital» entdeckt, ist kein Aufbruch. Es ist eine Verspätungsmeldung.

Swissvox / Nico Stino, 8. Juni 2026