Schweiz – ein starkes, neutrales und souveränes Land?

Guten Morgen, wie geht es euch? Nach dem Abstimmungstag von gestern haben viele den Schock noch nicht ganz verdaut, dabei war absehbar, wie es ausgehen würde. Und das ist auch ein Omen für die EU-Abstimmung, wenn sie irgendwann kommt: Die wird durchgewunken wie ein Butterbrot, weil die politische Lage in der Schweiz schlicht nicht mehr eigenständig ist. Souverän schon gar nicht, neutral erst recht nicht. Alles, was offiziell proklamiert wird, entspricht seit Jahren nicht mehr der Realität.

Dass die Leute trotzdem noch an dieses politisch korrupte System glauben, das wir in der Schweiz haben, erstaunt mich immer wieder. Und es zeigt sich auch im jüngsten Artikel bei uns: Swissmedic hat 32 Millionen für irgendein IT-Projekt verpulvert, das man wieder nicht im Griff hatte. Das zeigt, wie die Bundesangestellten mit Steuergeldern umgehen.

Und es zeigt auch, warum Cédric Wermuth eine solche Riesenfreude hatte, dass die Vorlage nicht angenommen wurde – seine Karriere wäre damit unterbrochen worden. Denn das Hauptziel dieser heutigen Politiker ist nicht die Schweiz, sondern Brüssel. Es ging im Grunde um «Bern wird ausgetauscht gegen Brüssel» – und Cédric Wermuth und die ganzen linken, grünen «versifften» Kreise haben genau das als Hauptziel.

Die Schweiz ist ihnen völlig egal. Nicht etwa, weil sie Secondos sind oder weil irgendein Teil von ihnen ausländisch ist – das hat damit nichts zu tun. Es betrifft viel mehr alle in diesem linken, versifften, korrupten Lager. Es gibt da keinen Unterschied zwischen links, rechts, grün, rot oder violett – egal welche Farbe noch ins Spiel kommt in dieser politischen Welt der Schweiz.

Macht euch wirklich keine Hoffnungen. Bereitet euch lieber gut vor, statt euch zu ärgern. Bereitet euch vor auf das, was kommen wird. Ihr wisst ja, wie es in der EU läuft – bei Steuern, beim Datenschutz, bei der Personenfreizügigkeit, bei Arbeitssicherheit, Lohndeckelung, Arbeitsrecht. Bereitet euch jetzt vor, denn nachher ist es zu spät. Konzentriert eure Kräfte lieber darauf, statt jetzt gross herumzuschreien.

Es bringt nichts, glaubt mir. Die Schweiz wird immer so abstimmen, dass es EU-konform ist. Immer, in jeder Angelegenheit. Warum, glaubt ihr, gibt es über 800’000 Auslandschweizer? Warum steigt diese Zahl ständig an? Das sind alles Menschen, die das längst verstanden haben – die wissen, hier gibt es nichts mehr zu retten.

Diese alte Schweiz, die wir mal kannten, wird man nicht mehr retten können. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ältere Menschen mit Lebenserfahrung sind – aber wir haben die guten Zeiten noch erlebt. Wir wissen, wie die Schweiz einmal war.

Und wenn man heute sagt, früher sei mehr Schwarzgeld im Umlauf gewesen, das habe man unbedingt unterdrücken müssen – auch das: Dieses Schwarzgeld hat die Schweiz reich gemacht, in jeder Branche, in jedem Sinn, in jedem Punkt. Was hat man stattdessen gemacht? Man fuhr die letzten 30 Jahre die Weissgeldstrategie. Und das Resultat? Das Geld, das früher als Schmiergeld galt, ist einfach in die Politik gewandert – eine Verschiebung weg von der Wirtschaft, hinein in die eigenen Taschen der Politik.

In der Zwischenzeit höhlt man das Volk, also den Mittelstand, immer weiter aus: ständig steigende Krankenkassenprämien, ständig steigende Löhne der Leute, die in diesen parasitären Systemen arbeiten. Und damit meine ich wirklich alle – von der Krankenkasse über das RAV bis zu Swissmedic. Das sind für mich alles Parasiten, die in der Privatwirtschaft niemand einstellen würde, weil sie zu nichts fähig sind. Und sie beweisen das täglich.

Diese Parasiten, deren Zahl in der Schweiz ständig wächst – über 60 Prozent der offenen Stellen sind solche parasitären Arbeitsplätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben und nur dazu da sind, das Volk noch stärker zu unterdrücken und zu kontrollieren. Und ich sage euch: Die werden euch so fertigmachen, dass es zu spät ist, wenn ihr es überhaupt merkt. Bereitet euch deshalb jetzt schon vor auf das, was auf die Schweiz zukommt – den EU-Beitritt. Der wird kommen.

Genauso wie ich vorausgesagt habe, dass die Abstimmung zu hundert Prozent abgelehnt wird, wird auch das eintreten. Glaubt mir.