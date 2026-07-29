Wie viele Bergdörfer braucht die Welt, die sich «Schweiz des Nordens» nennen — und was verrät es über den Tourismus, dass Kanada gleich zwei davon führt?

Das «Schweiz des Nordens»-Etikett: Wie ein kanadisches Goldgräberstädtchen von 500 Seelen bis heute vom Alpen-Vergleich lebt

Von Nico Stino

Es gibt Orte, die brauchen keine Vergleiche. Und es gibt Orte, die einen Vergleich brauchen, um überhaupt gefunden zu werden. Atlin, British Columbia, gehört zur zweiten Kategorie — und hat daraus eine Art Geschäftsmodell gemacht.

Das Städtchen liegt im äussersten Nordwesten der kanadischen Provinz, kurz vor der Grenze zum Yukon, eingerahmt von den Coast Mountains und einem türkisfarbenen See von über 800 Quadratkilometern, dem grössten natürlichen Süsswassersee, der vollständig innerhalb von British Columbia liegt. Schneebedeckte Gipfel, Gletscherwasser, ein Dorf mit weniger als 500 ständigen Einwohnern. Der Spitzname «Switzerland of the North» stammt aus den 1920er-Jahren und hält sich bis heute — obwohl Kanada mindestens ein weiteres Städtchen kennt, das denselben Anspruch erhebt: Kaslo, «Little Switzerland of Canada», mehrere hundert Kilometer weiter südlich.

Ein Boom, der auf einem Umweg über die Schweiz verkauft wurde

Atlins Geschichte folgt dem klassischen Muster nordamerikanischer Goldgräberstädte: Aufstieg, Übertreibung, Absturz. Nach dem Yukon-Goldrausch reisten Besucher über die Inside Passage und den Alaska Panhandle an, bestiegen Dampfschiffe über den Atlin Lake und liessen sich von der alpinen Kulisse verzaubern. Etwa ein Jahrzehnt später sorgte die Weltwirtschaftskrise dafür, dass der Ort fast vollständig verwaist zurückblieb. Was blieb, war die Marketing-Erzählung — verstärkt bis in die Gegenwart, wo ein havariertes Raddampfschiff, die M.V. Tarahne, nicht mehr fährt, aber als Denkmal am Ufer steht und die touristische Legende am Leben hält.

Darin liegt die eigentlich interessante Beobachtung: Die «Schweiz»-Anspielung funktioniert nicht, weil Atlin der Schweiz ähnelt, sondern weil sie ein international sofort verständliches Kürzel für «alpine Schönheit, aber zugänglich» liefert — ein Branding-Kniff, den heute auch andere Kleinstädte kopieren, etwa im US-Bundesstaat Virginia, wo ein Ort für seine Bergpanoramen und seinen Ahornsirup wirbt.

Isolation als Standortvorteil

Was Atlin tatsächlich von den Alpen unterscheidet, ist die Erreichbarkeit — oder deren Fehlen. Es gibt keine direkte Strasse aus dem grössten Teil von British Columbia; wer nicht mit dem Wasserflugzeug anreist, fährt über Whitehorse im Yukon und nimmt von dort die knapp zweistündige Fahrt über den Atlin Highway. Es gibt keine Bank im Ort, nur Bancomaten. Genau diese Abgeschiedenheit erklärt, weshalb die Landschaft bis heute so unberührt geblieben ist, während vergleichbare Bergdestinationen anderswo längst unter ihrem eigenen Erfolg leiden.

Der Atlin Lake selbst — gespeist vom Schmelzwasser der Coast Mountains und des Llewellyn-Gletschers — bleibt das Zentrum jeder Reise: Kanufahren, Kajak, Angeln auf Seeforelle, Hecht und Äsche. Wanderwege im Atlin Provincial Park führen zu Aussichtspunkten über das Wasser, mit Routen für Anfänger bis zum anspruchsvollen Monarch Mountain — dessen Schwierigkeitsgrad je nach Quelle unterschiedlich eingestuft wird, ein kleines Detail, das zeigt, wie wenig standardisiert die touristische Infrastruktur hier überhaupt ist.

Atlin ist kein Fake-Alpenidyll, sondern etwas Selteneres: ein Ort, der aus einem historischen Zufallsvergleich eine acht Jahrzehnte alte Identität gebaut hat, ohne sich davon abhängig zu machen. Die Schweiz-Anspielung öffnet die Tür; was Besucher darin finden, ist etwas ganz Eigenes — eine Kleinstadt, die dem eigenen Untergang zweimal entkommen ist und heute genau davon lebt, dass fast niemand hinkommt.

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