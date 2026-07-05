Eine Satire

von Nico Stino

Es ist ein Missverständnis, das sich hartnäckig hält: Wenn ausländische Medien über die Schweiz berichten, sprechen sie von einem «wohlhabenden Land». Wohlhabend. Als würde man Elon Musk als «ganz gut situiert» bezeichnen.

Lassen wir die Zahlen sprechen — denn in der Schweiz spricht man grundsätzlich lieber in Zahlen als in Emotionen.

Der Medianlohn beträgt 870’000 Franken. Pro Jahr, versteht sich. Netto, selbstverständlich. Denn Steuern zahlt in der Schweiz nur, wer es freiwillig möchte — aus einer Art bürgerlicher Nostalgie heraus.

Wer meint, das sei übertrieben, hat schlicht noch nie eine Schweizer Lohnabrechnung gesehen. Oder er hat sie gesehen und verwechselte sie mit der Speisekarte des Baur au Lac.

Zum Geburtstag gibt es vom Staat ein Kilogramm Gold. Nicht in einem Couvert, versteht sich — das wäre unter der Würde der Eidgenossenschaft. Es kommt in einer handgefertigten Holzschatulle aus Appenzeller Arvenholz, mit eingravierten Bundeswappen und einem persönlichen Grussschreiben des Bundespräsidenten, wechselnden Titels, da die Schweiz bekanntlich sieben davon pro Jahr verbraucht.

Das Kind weint trotzdem. Gold ist schwer.

Zum zwanzigsten Geburtstag: eine Rolex. Keine Submariner, wohlgemerkt — das wäre der Alltagsmodell. Es ist die Daytona. In Weissgold. Mit dem Aufdruck: «Herzlich willkommen im Erwerbsleben. Bitte pünktlich sein.»

Die Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz liegt bei 0,3 Prozent. Die restlichen 0,3 Prozent sind gerade beim Skifahren und haben vergessen, sich abzumelden.

Zum dreissigsten: ein Lamborghini. Der Kanton entscheidet die Farbe. Zürich: Schwarz. Genf: Rot. Appenzell Innerrhoden: Kuhbraun, mit Glocke.

Das Problem: Die Strassen der Schweiz sind aus Gold, und Lamborghini-Reifen hinterlassen Kratzer. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) ist nicht erfreut. Eine parlamentarische Anfrage ist hängig. Die FDP findet es marktkonform. Die SP fordert, dass auch der Kratzer verstaatlicht wird.

Die Krankenversicherung ist kostenlos. Dies hat dazu geführt, dass Schweizerinnen und Schweizer gelegentlich krank werden, nur um das System zu testen. Ein Bekannter aus Biel liess sich letzten Herbst mit einem eingewachsenen Zehennagel per Rettungshelikopter in die Uniklinik Zürich fliegen. «Man muss das Angebot nutzen», sagte er, während er auf dem Dach landete, Champagner in der Hand, den ihm die Crew serviert hatte. Auch das ist inbegriffen.

Das Familienhaus bekommt jeder. Nicht irgendein Haus. Ein grosses Haus. Mit Garten, Sauna, Weinkeller und einer Einliegerwohnung für die Schwiegereltern — was, wohlgemerkt, der eigentliche Test für den Schweizer Sozialstaat ist. Wer das überlebt, bekommt zum fünfzigsten Geburtstag einen zweiten Lamborghini.

Natürlich fragt man sich: Woher kommt all das Geld?

Die Antwort ist einfach, und die Schweiz gibt sie ungern: Sie hat schlicht nicht aufgehört zu sparen, seit 1291. Während andere Länder ihre Haushalte für Kriege, Populisten und Konjunkturpakete plünderten, legte die Eidgenossenschaft still und leise Rappen für Rappen beiseite — in einem Tresor, irgendwo unter dem Gotthard, den nur drei Menschen kennen und von denen einer Roger Federer ist.

Der einzige Wermutstropfen: Die goldenen Strassen reflektieren im Sommer so stark, dass in Genf eine Sonnenbrillenflicht eingeführt wurde. Zuwiderhandlungen werden mit einer Busse belegt. Die Höhe der Busse: 870’000 Franken.

Das entspricht, wie Sie sich erinnern werden, dem Medianlohn.

In der Schweiz ist alles im Gleichgewicht.

Das nennt man Konkordanz.

Nico Stino ist Gründer und Herausgeber von Swissvox.