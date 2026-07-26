Traktandum 1: Lockdown stoppen. Schweiz AG lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung

von Nico Stino

Der Saal ist gebucht, die Traktandenliste hängt am Eingang, und 8,9 Millionen Aktionäre suchen ihren Platz. Willkommen zur ausserordentlichen Generalversammlung der Schweiz AG.

Stellen wir uns kurz vor, die Sache liefe wie in jedem gewöhnlichen Unternehmen. Das Schweizer Stimmvolk hält die Aktien. Bundesbern sitzt im Verwaltungsrat. Und wenn der Verwaltungsrat Entscheidungen trifft, die Milliarden kosten und den Betrieb tagelang stillstehen lassen, dann bekommt er dafür nicht einfach freie Hand – er bekommt Fragen. Viele Fragen.

Traktandum 1: Genehmigung des Lockdowns

Der Verwaltungsratspräsident tritt ans Rednerpult. Er erklärt, man habe den gesamten Betrieb für mehrere Wochen eingestellt, ohne die Aktionäre vorher zu konsultieren. Kosten: zweistellige Milliardenbeträge. Begründung: eine Risikoeinschätzung, die sich im Nachhinein mehrfach revidieren liess.

Ein Aktionär aus der dritten Reihe hebt die Hand. «Wo ist die Wirtschaftlichkeitsrechnung? Wo ist der Vergleich mit alternativen Massnahmen? Wo ist überhaupt das Protokoll der Sitzung, an der das beschlossen wurde?»

Antwort des Verwaltungsrats: Man habe schnell handeln müssen. Zeit für Konsultationen sei keine geblieben. Die Lage sei aussergewöhnlich gewesen.

In jedem normalen Unternehmen würde an dieser Stelle jemand den Antrag auf Vertagung stellen, bis belastbare Zahlen vorliegen. In der Schweiz AG heisst dieser Mechanismus Notrecht, und er kommt bekanntlich ohne Rückfragerunde aus.

Traktandum 2: Ausgaben für experimentelle Präparate

Nächster Punkt. Der Finanzchef verkündet einen milliardenschweren Beschaffungsvertrag für ein Präparat, dessen Langzeitwirkung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schlicht noch nicht bekannt sein konnte, weil die Zeit dafür nicht verstrichen war. Die Verträge selbst: vertraulich. Die Haftungsfrage bei Nebenwirkungen: beim Anbieter ausgeschlossen.

Ein Aktionär meldet sich zu Wort und fragt, ob eine Due-Diligence-Prüfung stattgefunden habe, wie sie vor jeder milliardenschweren Investition eines Unternehmens üblich ist. Der Finanzchef verweist auf die aussergewöhnliche Lage. Diese Formulierung kennt man inzwischen.

Ein zweiter Aktionär fragt, warum die Vertragsdetails nicht offengelegt werden, obwohl die Rechnung an die Aktionäre geht. Antwort: Geschäftsgeheimnis des Lieferanten.

An dieser Stelle würde in jeder ordentlichen GV jemand den Ordnungsantrag stellen, die Abstimmung zu vertagen, bis die Unterlagen vorliegen. Aber es gibt hier keinen Ordnungsantrag. Es gibt nur den nächsten Traktandenpunkt.

Traktandum 3: Décharge des Verwaltungsrats

Zum Schluss die Routinefrage: Entlastung des Verwaltungsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr. In einer echten GV ist das der Moment, in dem die Aktionäre Konsequenzen ziehen können, wenn die Zahlen nicht stimmen oder die Kommunikation zu wünschen übrig liess.

In der Schweiz AG findet dieser Punkt alle vier Jahre statt und heisst Wahl. Dazwischen bleibt den Aktionären, was Aktionären eines Unternehmens ohne ausserordentliches Kündigungsrecht eben bleibt: das Communiqué lesen und abwarten.

Ein Verwaltungsrat, der sich nicht abwählen lässt

Der Charme des Gedankenspiels liegt genau hier. Ein Verwaltungsrat, der seinen Aktionären laufend Rechenschaft schuldet, verhält sich anders als einer, der es nur alle vier Jahre tut. Er rechnet vorher, nicht nachher. Er legt Verträge offen, nicht nur Ergebnisse. Er würde einen Antrag auf ausserordentliche Kostenprüfung nicht als Majestätsbeleidigung behandeln, sondern als das, was er in jedem Unternehmen ist: Alltagsgeschäft.

Der Föderalismus und die direkte Demokratie geben der Schweiz tatsächlich mehr von diesem Mechanismus als den meisten Staaten – Referendum und Initiative sind, in der Analogie, so etwas wie das Antragsrecht der Aktionäre. Nur eben mit Unterschriftenfrist statt Redezeit am Mikrofon, und ohne die Möglichkeit, mitten in der Krise spontan die Sitzung zu unterbrechen.

Vielleicht ist das am Ende die eigentliche Pointe: Nicht dass der Staat wie ein Unternehmen geführt werden sollte. Sondern dass man sich fragen darf, wieso ein Konzern seinen Aktionären mehr Rechenschaft schuldet als ein Staat seinen Bürgern – obwohl bei Letzterem deutlich mehr auf dem Spiel steht als eine Dividende.

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