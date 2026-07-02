Von Nico Stino

Wer in der Schweiz seine Krankenkassenprämie nicht bezahlen kann, riskiert in mehreren Kantonen mehr als nur eine Betreibung. Er verliert den Anspruch auf reguläre medizinische Behandlung. Ein Todesfall im Kanton Graubünden hat diese Praxis 2018 ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt – und zeigt exemplarisch, was eine sogenannte Leistungssistierung im Ernstfall bedeutet.

Der Fall Chur: Wie ein System einen Menschen sterben liess

Ende 2017 starb im Kantonsspital Chur ein rund 50-jähriger Mann an einer Begleiterkrankung von Aids. Er hatte seine Krankenkasse ÖKK mehrfach gebeten, die Therapie zu bezahlen – diese weigerte sich jedoch, weil der Mann wegen Prämienausständen auf der schwarzen Liste des Kantons Graubünden stand. Blick Laut Berichten war er ein normaler Erwerbstätiger, kein Randständiger, der schlicht Schulden hatte und nach Betreibungen durch die Krankenkasse auf der Liste landete. Tages-Anzeiger

Besonders schwer wiegt: Der Mann ersuchte zweimal um die Kostenübernahme – einmal bei der HIV-Diagnose, ein zweites Mal, als die Krankheit bereits zu Aids ausgebrochen war. Die ÖKK verweigerte die Zahlung in beiden Fällen. Positivrat Auch nachdem sich sein Zustand deutlich verschlechtert hatte, beharrte die Kasse darauf, es handle sich nicht um einen «akuten, lebensbedrohlichen» Zustand. 20 Minuten Die nach langem Hin und Her schliesslich eingeleitete Therapie kam zu spät – der Mann konnte nicht mehr gerettet werden. Saez

Ein Sprecher der ÖKK bestätigte später gegenüber der «SonntagsZeitung», dass die Kasse gar nicht anders handeln durfte: «Wir dürfen vom Gesetz her nicht vergüten, wenn jemand auf der schwarzen Liste eines Kantons steht.» Blick Lisa Janisch, Geschäftsleiterin der Aids-Hilfe Graubünden, sah darin dennoch die zentrale Ursache: «Der Tod dieses Menschen hängt auch damit zusammen, dass sein Name auf der schwarzen Liste stand.» Blick Die Aids-Hilfe Schweiz erklärte zudem, insgesamt rund zehn ähnlich gelagerte Fälle in den Kantonen Aargau und Graubünden zu kennen, APOTHEKE ADHOC in denen HIV-Positive auf der Liste um die Vergütung ihrer Behandlung kämpfen mussten.

Politische und juristische Folgen

Der Fall löste unmittelbare Reaktionen aus. Gesundheitsminister Alain Berset räumte ein, bereits seine Vorgängerin habe vor solchen Konsequenzen gewarnt: «Man sieht jetzt ziemlich brutal, dass diese Listen nicht funktionieren.» SRF Der Kanton Graubünden reagierte rasch: Er kündigte an, seine schwarze Liste noch im selben Jahr abzuschaffen. SRF

Wenig später griff auch die Justiz ein. Das Versicherungsgericht St. Gallen fällte einen Entscheid mit weitreichenden Folgen für neun Kantone mit schwarzen Listen: Es sei nicht rechtens, wenn eine Kasse einem HIV-Patienten die Medikamente verweigert, nur weil er wegen Prämienausständen auf der schwarzen Liste seines Kantons steht. 20 Minuten Das Urteil stellte klar, dass eine tödlich verlaufende Erkrankung wie eine fortgeschrittene HIV-Infektion als Notfall zu gelten hat – SP-Nationalrat und Arzt Angelo Barrile bezeichnete die gegenteilige Argumentation der Kassen als «absolut zynische Ausrede». 20 Minuten

Damals waren die Dimensionen des Problems bereits beträchtlich: 2016 bezahlten schweizweit rund 140’000 Personen ihre Prämien nicht oder nur teilweise, was 306 Millionen Franken an Ausständen ergab. Über 33’000 Personen befanden sich zu jenem Zeitpunkt auf einer schwarzen Liste. SRF Insgesamt acht Kantone führten damals solche Listen. Positivrat

Was eine Leistungssistierung konkret bedeutet

Rechtsgrundlage ist Art. 64a Abs. 7 KVG: Kantone können Personen, die ihrer Prämienpflicht trotz Betreibung nicht nachkommen, auf einer Liste erfassen und darüber eine Leistungssperre verhängen. Praktisch heisst das: Solange die Prämienausstände nicht beglichen sind, vergütet die Krankenkasse nur noch Notfallbehandlungen. Tages-Anzeiger Reguläre Arztbesuche, Dauermedikation, planbare Eingriffe – all das bleibt ausser in akuten Notlagen ungedeckt. Das Problem: Es gab lange keine allgemeingültige Definition, was als Notfallbehandlung gilt, und Krankenkassen wie Kantone neigten dazu, den Begriff eng auszulegen, um Kosten zu sparen. 20 Minuten

Der Weg zurück in die reguläre Versorgung führt über die vollständige Begleichung der Schuld oder – bei einem Verlustschein – über die pünktliche Bezahlung aller künftigen Rechnungen. Bis dahin können Monate oder Jahre vergehen.

Die Lage heute: Zahlen 2024/2025

Seit dem Fall Chur hat sich die kantonale Praxis deutlich gewandelt, das Grundproblem aber nicht gelöst. Gesamtschweizerisch geht man aktuell davon aus, dass rund 166’000 Menschen ihre Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen nicht begleichen, was zu jährlichen Ausständen von über 453 Millionen Franken führt. Samw Die Kosten für die öffentliche Hand belaufen sich mittlerweile auf fast 400 Millionen Franken pro Jahr. Swissinfo

Nur noch fünf Kantone führen aktuell schwarze Listen: Tessin, Luzern, Zug, Aargau und Thurgau. Graubünden, St. Gallen, Schaffhausen und Solothurn haben sie inzwischen abgeschafft, 17 weitere Kantone hatten nie eine. Swissinfo Im Tessin, dem Kanton mit der grössten Betroffenheit, gab es bis Ende 2024 rund 20’000 registrierte Zahlungsrückstände, davon 8000 mit Bescheinigung ungenügender finanzieller Mittel. Swissinfo In Thurgau, Aargau und Luzern zusammen kommen laut kantonalen Angaben nochmals über 20’000 gelistete Personen hinzu.

Einordnung

Der Fall Chur zeigt, wie aus einer verwaltungstechnischen Massnahme gegen säumige Zahler im Extremfall ein tödliches Risiko wird – gerade für chronisch Kranke, die auf eine kontinuierliche Behandlung angewiesen sind. Das Urteil des Versicherungsgerichts St. Gallen und die politische Reaktion in Graubünden haben die Praxis seither zwar entschärft, doch das strukturelle Problem bleibt bestehen: In den verbliebenen fünf Kantonen mit schwarzer Liste hängt der Zugang zu nicht akut lebensbedrohlicher, aber medizinisch notwendiger Behandlung weiterhin vom Wohnort und von der jeweiligen Auslegung des Notfallbegriffs ab. Dass ausgerechnet Kantone mit besonders hohen Prämien – Tessin und Aargau – am längsten an der Liste festhalten, deutet darauf hin, dass das eigentliche Problem nicht Zahlungsunwilligkeit, sondern Zahlungsfähigkeit ist.