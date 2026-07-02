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Diskussion über diese Post

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The Cazuzo
19m

Est ce que l’ on osera un jour expliquer pourquoi la santé coûte de plus en plus cher …

INCOMPÉTENCE de la médecine !!!!

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