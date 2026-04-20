Wenn Journalisten nicht nachfragen, der Bund mit Zahlen jongliert und ein Familienbetrieb nach 69 Jahren das Licht ausmacht, dann sagt das viel über den Zustand eines Landes aus.

«Man hat mir eine Straftat vorgeworfen, ohne mich vorher zu kontaktieren»

Im Dunst der Geheimdienste ist nichts, wie es scheint. Umso gefährlicher wird es, wenn Journalisten aus bruchstückhaften Informationen vorschnell Schlagzeilen bauen – und dabei reale Menschen beschädigen.

Ralf Bossart kennt das aus eigener Erfahrung. Der ehemalige Mitarbeiter des Generalsekretariats der OSZE und des Amts für Bevölkerungsschutz wurde gleich in mehreren Fällen in den Schweizer Medien mit falschen Vorwürfen konfrontiert – ohne je vor der Publikation kontaktiert worden zu sein.

Der jüngste Fall: Die NZZ am Sonntag rückte Bossart in die Nähe eines Landesverrats. Redaktorin Stefanie Pauli hatte ihn mit einem Oberst aus der Ständigen Vertretung der Schweiz bei der OSZE in Wien verwechselt, dem tatsächlich Geheimnisverrat vorgeworfen worden war. Der stellvertretende Chefredaktor räumte die Verwechslung ein – das Blatt veröffentlichte eine «Korrigenda», vermied aber sorgfältig das Wort «Gegendarstellung».

«Wenn sie mich vorher kontaktiert hätte, hätte ich sie sofort auf die Verwechslung aufmerksam gemacht», sagt Bossart. Doch das Grundproblem ist grösser: «Man hat mir de facto eine Straftat vorgeworfen, die mit happigen Strafen bedroht ist.» Und: Es war nicht das erste Mal. Bereits ein Journalist der Aargauer Zeitung hatte falsche Informationen über ihn publiziert – Fehler, die sich danach sogar in Bossarts NDB-Akten festsetzten.

Für Bossart zeichnet sich dabei ein Muster ab: Intriganten aus der Bundesverwaltung spielen gezielt Informationen an bestimmte Journalisten durch, die diese dann ohne tiefergehende Recherche weiterverbreiten. Welcher ausländische Nachrichtendienst im Hintergrund mitspielt, lässt sich nicht immer belegen – doch im Fall des betroffenen Obersts sei das mit Bestimmtheit bekannt.

Was das über den Zustand der Schweizer Medien aussagt? «Nicht viel Gutes», sagt Bossart. «Es hat sich ein ungesundes Wettrennen entwickelt. Mehrere Medien haben innerhalb von zwei Tagen falsche Informationen verbreitet – da bleibt keine Zeit mehr für seriöse Recherche.»

106 Millionen Franken und ein Buchhalter-Trick

Seit der Corona-Pandemie hat der Bund sein Kommunikationsbudget massiv ausgebaut – auf über 106 Millionen Franken jährlich. Nun hat das Parlament gegengesteuert und eine Kürzung von 6,3 Millionen Franken verordnet. Doch das Ergebnis ist bezeichnend: Die Bundesverwaltung meldete im Vorfeld bereits eine Reduktion von rund 10 Millionen Franken – ohne dass erkennbar wäre, wo tatsächlich gespart wurde.

Stefan Russmol, 16 Jahre lang Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Lugano, nennt das Kind beim Namen: «Ich vermute, dass man einfach Budgetpositionen verschoben und den Aufwand an anderer Stelle versteckt hat.»

Das eigentliche Problem liegt aber tiefer. Während die Kommunikationsabteilungen des Bundes wachsen, schrumpfen die Redaktionen. Das Verhältnis zwischen PR-Apparat und unabhängigem Journalismus hat sich dramatisch verschoben – zugunsten der Öffentlichkeitsarbeit. Die Schweizer Armee beschäftigt alleine über 100 Kommunikationsfachleute. Grössere Redaktionen haben oft weniger festangestellte Journalisten.

«Journalisten werden in ihrem Alltagshandeln sehr stark durch PR-Zulieferungen ferngesteuert – aber sie wollen das aus Gründen der Selbstbehauptung nicht wahrhaben», sagt Russmol. Das krasseste Beispiel war für ihn die Corona-Berichterstattung: In den Redaktionen fehlten Wissenschaftsjournalisten, stattdessen beteten alle dieselben zwei, drei Virologen nach, die die Regierungskommunikation mitgestalteten.

Und der Bund selbst ist kein unschuldiger Akteur. Russmol erinnert an die Propaganda bei der Einführung des Krankenkassenobligatoriums, die Verharmlosung der Energiekosten beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, das Zahlenjonglieren bei der Masseneinwanderungsinitiative. «Der offiziellen Kommunikation der Regierungen kann man nicht mehr trauen», lautet sein ernüchterndes Fazit.

Seine Forderung ist klar: Nicht mehr PR, sondern mehr unabhängiger Journalismus. Keine Deutungshoheit durch Staatskommunikation, sondern Förderung von Medieninfrastrukturen. Und eine Bürgerschaft, die bereit ist, für guten Journalismus zu zahlen – so wie sie es für einen Starbucks-Cappuccino selbstverständlich tut.

«Mir reicht’s» – Das Ende einer Käserei und eine Frage an den Standort Schweiz

69 Jahre lang wurde in Nesslau-Neu St. Johann im Toggenburg Tillsiter gemacht. Jetzt ist Schluss. Die Käserei Habegger schliesst – nicht wegen eines einzelnen Fehlentscheids, sondern wegen einer Kumulation von Entwicklungen, die symptomatisch sind für einen ganzen Wirtschaftsstandort.

«Wir haben seit etwa einem Jahr Fachpersonal gesucht und leider nicht gefunden», sagt Heinz Habegger, SVP-Altkantonsrat und Teil der Gründerfamilie. Sein Sohn, der Geschäftsführer Rolf Habegger, hätte investiert – das Geld wäre kein Problem gewesen. Aber ohne Käser keine Käserei.

Die junge Generation, so Habegger, sei schlicht nicht mehr bereit, an Wochenenden zu arbeiten und in einem körperlich anspruchsvollen Beruf Vollzeit zu leisten. «70 oder 80 Prozent arbeiten, das Leben geniessen – das ist die Erwartung.» Statt drei brauche man dann vier Angestellte, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Für einen mittelgrossen Familienbetrieb ist das kaum tragbar.

Dazu kommen die Energiekosten – der Strompreis hat sich gegenüber früher verdoppelt – und ein immer dichteres Netz an bürokratischen Auflagen. «Immer mehr Vorschriften, mehr Büro, mehr Aufwand drumherum», sagt Habegger. «Irgendwann sagt man: Das tue ich mir nicht mehr an.»

Die Schliessung wirft aber auch eine bildungspolitische Frage auf. Habegger, der dem Hochschulrat des Kantons St. Gallen angehört, kritisiert, dass die Weichen schon in der Volksschule falsch gestellt werden. «Alle wollen, dass ihr Kind in die Kantonsschule geht. Mit Biegen und Brechen machen sie die Matur.» Das Berufsbildungssystem – international vielfach gelobt – wird faktisch zur zweiten Wahl degradiert. Und das, obwohl 25 Prozent der Schulabgänger nach elf Jahren Volksschule nicht ausreichend Deutsch oder Mathematik beherrschen.

«Man singt das hohe Lied der dualen Bildung – und trotzdem möchten alle am liebsten eine akademische Karriere machen», bringt es Habegger auf den Punkt. Die Folge: Handwerk und Produktion veröden, während Hochschulen mit sinkenden Eingangskompetenzen kämpfen.

Mit der Käserei Habegger verschwindet mehr als ein Betrieb. Es verschwindet ein Stück gelebter Wirtschaftskultur. Und es bleibt eine Frage, die sich die Schweiz als Arbeits- und Produktionsstandort stellen muss: Wer soll das noch machen? Und unter welchen Bedingungen?