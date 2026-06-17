Ein Gespräch mit Andreas, Berater von Flowsleeping, über Tiefschlaf, Zellregeneration und eine Matratzeninnovation, die mit der klassischen Logik der Bettenindustrie bricht

Schlafen gilt gemeinhin als Erholung. Für Andreas, Berater von Flowsleeping und seit bald 80 Jahren selbst ein lebendiger Beweis für die Wirkung des Systems, ist Schlaf weit mehr: eine biologische Notwendigkeit, ohne die der Körper schlicht nicht regenerieren kann. Vor rund zwanzig Jahren kam Andreas über Kontakte zu Naturtherapie und Energietherapie zum Thema, beschäftigte sich daraufhin intensiv mit dem «Flowsleeping», dem schwebenden Schlafsystem, und entwickelte seither ein vertieftes Verständnis für die Physiologie der nächtlichen Erholung.

Tiefschlaf als Schlüssel zur Zellregeneration

Andreas’ zentrale These ist einfach, aber weitreichend: Die Regeneration unserer Zellen findet ausschliesslich im Tiefschlaf statt. Dieser dauert pro Schlafzyklus von rund 90 Minuten lediglich etwa 10 Minuten – verallgemeinert, denn jeder Mensch folgt seinem eigenen Biorhythmus. Pro Nacht ergeben sich daraus rund drei solcher Regenerationsfenster von je 10 Minuten. Könnte diese Regeneration zu hundert Prozent ablaufen, so Andreas, gäbe es im Idealfall weder Krankheit noch Alterung. Unterbrochen wird dieser Prozess jedoch ständig – durch Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, Mondphasen, Wärme oder Kälte. All diese Faktoren beeinflussen, wie gut sich der Körper nachts erholen kann.

Das Problem mit gewichtsabhängigen Bettsystemen

Hier setzt die eigentliche Kritik an der herkömmlichen Bettenindustrie an. Sämtliche gängigen Matratzen- und Lattenrostsysteme sind, so Andreas, im Kern gewichtsabhängig: Sie funktionieren über die Elastizität eines Materials, das bei der Herstellung auf eine bestimmte Härte oder Weichheit festgelegt wird – und genau so bleibt es auch. Da jeder Körper anders gewichtet und geformt ist, entsteht ein systematisches Problem: Beim Seitenschläfer etwa lastet an der Schulter, dem tiefsten Punkt des Körpers in dieser Position, deutlich mehr Druck als anderswo. Die Folge ist ständiges Wälzen in der Nacht – ein Zeichen dafür, dass der Körper keinen entspannten, druckfreien Zustand findet und somit auch keine echte Regeneration stattfinden kann.

Die Innovation: neun Waageelemente nach dem Goldenen Schnitt

Das System von Flowsleeping funktioniert nach einem völlig anderen Prinzip. Anstelle starrer Elastizität setzt es auf ein Waagesystem mit neun Elementen, die jeweils in Dreiergruppen miteinander verbunden sind. Die Anordnung folgt dem goldenen Schnitt des menschlichen Körpers – Schulter, Kopf, Becken, Taille, Knie, Kehle und Fuss werden individuell ausbalanciert. Drückt die Schulter nach unten, hebt sich automatisch die benachbarte Kopflamelle, während die Lendenwirbelsäule gleichzeitig gestützt wird. Das Resultat ist eine Formanpassung, die sich dynamisch an jeden Körper anpasst, statt einen einmal festgelegten Härtegrad zu reproduzieren. Genau diese druckfreie Stützung, so Andreas, ist die Voraussetzung dafür, dass sich Muskulatur tatsächlich entspannen und dehnen kann – und damit regenerieren.

Naturlatex: das einzige punktelastische Material

Auf das Waagesystem kommt bei Flowsleeping eine Matratze aus Naturlatex – nach Andreas’ Aussage das einzige punktelastische Material überhaupt, während alle anderen gängigen Materialien lediglich flächenelastisch reagieren. Zur Illustration verweist er auf ein bekanntes Experiment: Stellt man Weingläser auf eine Naturlatexmatratze und springt daneben, bleiben sie stehen; auf einer herkömmlichen Federkern- oder Boxspringmatratze würden sie umfallen. Der Druck wird also punktuell an das darunterliegende Waagesystem weitergegeben und dort gleichmässig ausgeglichen, statt sich flächig über die ganze Liegefläche zu verteilen.

Temperatur und Feuchtigkeit: die unterschätzten Faktoren

Ein weiterer, oft übersehener Aspekt ist die Temperaturregulation. Die Wohlfühltemperatur des menschlichen Körpers liegt laut Andreas bei rund 34 Grad – paradox formuliert: Würde das Schlafzimmer selbst 34 Grad warm sein, könnten wir gar nicht schlafen. Ideal seien stattdessen 18 bis 20 Grad Raumtemperatur, kombiniert mit einer Bettdecke, die in der «Betthöhle» zwischen Matratze und Decke die nötige Wärme erzeugt. Genau diese Wärmeproduktion aktiviere die Muskulatur und unterstütze die Regeneration zusätzlich. Hinzu kommt die Feuchtigkeit: Jede Nacht verliert der Körper ein bis zwei Liter Wasser über die Haut. Synthetische, feuchtigkeitsabweisende Materialien lassen diese Feuchtigkeit auf der Haut verbleiben, was zu Schwitzen, Auskühlen und gestörtem Schlaf führt. Naturmaterialien wie Schurwolle oder andere Tierhaare hingegen nehmen grosse Mengen Feuchtigkeit auf, ohne sich nass anzufühlen – ein Prinzip, das früher mit Wolldecke und separater Oberdecke selbstverständlich war und beim heute üblichen «nordischen Schlafen» mit einer einzigen Decke oft verloren geht.

Preisvergleich: Thailand gegen Europa

Wirtschaftlich macht sich der Standort Thailand bezahlt. Während Andreas für eine vergleichbare Gesundheitsmatratze in der Schweiz einst rund 3000 Franken allein für die Matratze bezahlte, kostet ein komplettes Flowsleeping-System für eine Person in Thailand – inklusive Naturlatexmatratze – etwa 40’000 Baht, umgerechnet rund 1000 Franken. Grund dafür ist, dass das in Europa teuerste Element, der Naturlatex, in Thailand vor Ort und damit deutlich günstiger verfügbar ist. Je nach Grösse, Matratzendicke oder Komfortfunktionen wie elektrischen Verstellungen variiert der Preis zwar, doch im Kern bleibt das Verhältnis bestehen: weniger als die Hälfte des europäischen Preises. Auf zwanzig Jahre Lebensdauer und eine in der Schweiz sogar 25-jährige Zufriedenheitsgarantie umgelegt, ergibt sich daraus laut Andreas ein Tagespreis von wenigen Baht – «eigentlich unglaublich sinnvoll und günstig für mein Wohlbefinden», wie er es selbst formuliert.

Einordnung

Was das Gespräch mit Andreas deutlich macht, ist eine grundlegende Verschiebung der Perspektive: weg von der Frage, welche Matratze am bequemsten wirkt, hin zur Frage, welches System die physiologischen Voraussetzungen für echte Zellregeneration schafft. Ob sich die Versprechen des Waagesystems in der Breite wissenschaftlich bestätigen lassen, bleibt offen – die Kombination aus individueller Druckanpassung, punktelastischem Naturlatex und natürlichem Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement folgt jedenfalls einer in sich schlüssigen Logik, die sich deutlich von der standardisierten Massenproduktion der Bettenindustrie abhebt. Wer sich näher informieren möchte, findet weiterführende Informationen unter flowsleeping.in.th.

Gesund schlafen unabhängig von Körpergrösse, Form und Gewicht

https://youtu.be/5ddoJx9L-NY