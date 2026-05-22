Der Eidgenössische Finanzinspektor Pascal Stirnimann hat in einem Interview unfreiwillig offenbart, wie der politische Filz in der Schweiz funktioniert – und warum Strafanzeigen gegen Bundesräte die Ausnahme bleiben.

Es gibt Aussagen, die so offen und so selbstverständlich daherkommen, dass man zweimal hinhören muss. Pascal Stirnimann, Chef der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), hat in einem Interview ein System beschrieben, das bei nüchterner Betrachtung nur eines ist: eine institutionalisierte Zweiklassenjustiz.

Der Kernbefund, den Stirnimann freimütig schildert: Wenn die EFK bei Bundesräten oder anderen politischen Entscheidungsträgern Verstösse gegen Finanzrecht oder Vorschriften feststellt, werden diese nicht – wie bei einem gewöhnlichen Bürger zu erwarten wäre – zur Anzeige gebracht. Stattdessen informiert die Kontrollbehörde die betroffenen Politiker diskret, damit diese die Unregelmässigkeiten «vorzeitig korrigieren» können. Erst wenn diese freundliche Vorabinformation ignoriert wird, käme theoretisch eine Strafanzeige in Frage.

Praktisch, sagt Stirnimann, kommt sie kaum je vor.

Für das Volk gilt das Recht – für Politiker gilt ein Anruf

Man stelle sich vor, ein Steuerzahler aus Frenkendorf oder Bellinzona würde das gleiche Wohlwollen geniessen. «Herr Meier, wir haben festgestellt, dass Sie die Einnahmen aus Ihrer Nebentätigkeit nicht deklariert haben – aber keine Sorge, wir geben Ihnen noch etwas Zeit zur Korrektur, bevor wir die Staatsanwaltschaft informieren.»

Es versteht sich von selbst: Dieses Szenario existiert in der Realität nicht. Was für Millionen von Schweizerinnen und Schweizern als unmittelbare Rechtspflicht gilt, wird für die politische Klasse zur freundlichen Einladung zum Nachbessern.

Das ist keine Vermutung, keine verschwörungstheoretische Unterstellung. Es ist die offizielle Praxis der obersten Finanzkontrollbehörde des Bundes – aus dem Mund ihres eigenen Chefs.

Was Stirnimann beschreibt, ist strukturelle Vetternwirtschaft, eingebaut in den Kontrollmechanismus selbst. Die EFK, die als unabhängige Wächterin des Bundesgeldes auftreten soll, fungiert de facto als Frühwarnsystem für die Klasse, die sie eigentlich kontrollieren sollte. Die Kontrolleure schützen die Kontrollierten.

Nachhaltigkeitsinitiative: Fünfzehn Millionen für den Abstimmungskampf – Spesen im Dunkeln

Ein weiteres Thema, das Stirnimann im Interview ansprach, beleuchtet dieselbe Logik aus einem anderen Winkel: die Abstimmungskampagne zur Nachhaltigkeitsinitiative. Über fünfzehn Millionen Franken wurden dafür aufgewendet – ein Betrag, der öffentlich kommuniziert wurde und als Beleg für demokratisches Engagement gilt.

Doch Stirnimann liess dabei eine unbequeme Leerstelle offen, die im Interview bezeichnenderweise nicht weiter ausgeleuchtet wurde: Was die Politikerinnen und Politiker persönlich an Spesen im Zusammenhang mit solchen Kampagnen verbuchen, welche Zahlungsflüsse innerhalb des politischen Betriebs anfallen und wer letztlich wessen Rechnung begleicht – das bleibt für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar.

Fünfzehn Millionen Franken für eine Abstimmungskampagne sind eine Zahl, die sich gut kommunizieren lässt. Aber die Gesamtrechnung des politischen Betriebs – Spesen, Mandate, Beraterhonorare, Interessenbindungen – wird in der Schweiz bis heute nicht vollständig offengelegt. Was sichtbar ist, wird zur Transparenz erklärt. Was unsichtbar bleibt, existiert offiziell nicht.

Bundesjet: Zwei Stunden pro Woche, zwei Millionen Franken pro Jahr

Als wäre das nicht genug, hat Stirnimann in demselben Interview noch eine zweite fiskalische Bombe gezündet.

Der Bundesjet, jener Privatflieger zur exklusiven Nutzung durch Regierungsmitglieder, wird nach Aussage des Finanzinspektors im Schnitt gerade einmal zwei Stunden pro Woche genutzt. Zwei Stunden. In einer 168-Stunden-Woche.

Dennoch entstehen dem Steuerzahler Kosten, die laut Stirnimann um über zwei Millionen Franken pro Jahr reduziert werden könnten – wenn man die Frage des Flugbetriebs rationell angehen würde.

Das ist kein Randproblem der Bundesverwaltung. Das ist ein Symbol dafür, wie der Bund mit fremdem Geld umgeht, wenn niemand genau hinschaut – oder wenn jene, die hinschauen, ihre Befunde diskret in verschlossenen Briefen deponieren, statt sie zur Anzeige zu bringen.

Das System schützt sich selbst

Was das Interview von Stirnimann so aufschlussreich macht, ist nicht die Brisanz der Einzelfälle. Es ist die Selbstverständlichkeit, mit der das System erklärt wird. Kein Zögern, keine Entschuldigung, kein Bewusstsein dafür, dass das Beschriebene in einem Rechtsstaat eigentlich den Alarmknopf auslösen müsste.

Die EFK entdeckt Verstösse. Sie informiert die Politik. Die Politik korrigiert – oder auch nicht. Strafanzeige? Selten. Fast nie.

Fünfzehn Millionen für eine Abstimmungskampagne, zwei Millionen Verschwendung beim Bundesjet, und ein Kontrollsystem, das Politiker diskret warnt statt sie zu belangen – das Bild, das sich zusammensetzt, ist kein schmeichelhaftes. In der Schweiz, die gerne mit ihrer direkten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hausiert, wird hier in aller Offenheit ein System beschrieben, in dem die Regeln für Politiker anders angewendet werden als für den Rest der Bevölkerung.

Das nennt man anderswo Günstlingswirtschaft. In Bern nennt man es offenbar: Praxis.

Die eigentliche Frage, die Stirnimann nicht beantwortet hat – weil niemand sie stellte – lautet: Wer kontrolliert die Kontrolleure?

Swissvox / Nico Stino