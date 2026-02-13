Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 war ein historisches Beben für den Schweizer Finanzplatz. Doch mit den Milliarden an Kundenvermögen und den lukrativen Marktanteilen wechselten auch die dunklen Kapitel der Vergangenheit den Besitzer. Nun sieht sich die grösste Schweizer Bank mit einem gravierenden moralischen und strategischen Dilemma konfrontiert. Auf der einen Seite steht der ehrgeizige Wunsch nach einer weitreichenden US-Banklizenz, auf der anderen Seite ruhen im Archiv noch immer brisante Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Bereits 1998 glaubte der Schweizer Finanzplatz, die Aufarbeitung der nachrichtenlosen Vermögen und der Geschäfte mit dem nationalsozialistischen Deutschland durch einen globalen Vergleich weitgehend abgeschlossen zu haben. Die Geschichte lässt sich jedoch nicht einfach in dunklen Tresoren wegsperren. Aktuell stehen rund 150 Dokumente aus den Archiven der ehemaligen Credit Suisse im Fokus. Diese Unterlagen sollen Hinweise darauf enthalten, dass die Verstrickungen der Bank weitaus tiefgreifender waren, als damals stillschweigend eingestanden wurde. Die UBS trägt als Rechtsnachfolgerin nun die volle Verantwortung für diesen historischen Rucksack. Die traditionelle Schweizer Bankenhaltung, unangenehme Themen bevorzugt im Verborgenen zu belassen, stösst hier auf massiven internationalen Widerstand.

Der US-Senat zeigt sich in dieser Angelegenheit äusserst unnachgiebig und fordert eine uneingeschränkte Einsicht in die besagten Akten. Im Gegensatz zu Historikern, die oft jahrzehntelang auf den Zugang zu Archiven warten müssen, verfügt der Senat über eine erhebliche politische Hebelwirkung. Die amerikanische Politik verlangt unmissverständlich Transparenz und eine lückenlose Aufarbeitung. Finanzexperten und Ethiker weisen zu Recht darauf hin, dass die Übernahme eines Konkurrenten nicht nur die Aneignung profitabler Geschäftsfelder bedeutet, sondern auch die zwingende Übernahme der damit verbundenen moralischen Verpflichtungen. Man kann sich einer belasteten Vergangenheit nicht entledigen, indem man sie ignoriert.

Besonders brisant wird die Situation durch die aktuellen Expansionspläne der UBS in den Vereinigten Staaten. Die Bank strebt eine nationale US-Banklizenz an, um auf dem amerikanischen Markt künftig auch alltägliche Finanzdienstleistungen wie Zahlungsabwicklungen sowie Spar- und Girokonten anbieten zu können. Dieses Vorhaben ist für das zukünftige Wachstum des Finanzinstituts von zentraler Bedeutung. Doch genau diese Lizenz droht nun zum Stolperstein zu werden. Die amerikanischen Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträger nutzen die Vergabe dieser Lizenz offensichtlich als direktes Druckmittel, um die Offenlegung der historischen Dokumente zu erzwingen.

Die strategische Stossrichtung der UBS, sich in Washington als transparentes und auf strengste Compliance bedachtes Vorzeigeinstitut zu präsentieren, kollidiert frontal mit der Weigerung, die Altlasten der Credit Suisse offenzulegen. Die Bankführung steht an einem entscheidenden Scheideweg und muss abwägen, was schwerer wiegt. Ein Festhalten an der Geheimhaltung könnte nicht nur die strategische Expansion in den USA dauerhaft blockieren, sondern auch den Ruf des Instituts als verantwortungsvolles Finanzhaus massiv beschädigen. Die Zeit der verschlossenen Safes scheint angesichts des globalen Rufs nach Transparenz endgültig vorbei zu sein. Letztlich wird sich zeigen müssen, ob die UBS bereit ist, den Preis für ihre amerikanische Zukunft zu zahlen und sich der ungeschönten Wahrheit ihrer eigenen geerbten Geschichte zu stellen.