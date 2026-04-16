von Nico Stino | Swissvox Media

Jahrelang durfte der Schweizer Steuerzahler zahlen – aber nicht wissen, wofür. Seit April 2026 sind die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) rechtskräftig. Die COVID-Impfverträge mit Moderna und Novavax liegen erstmals ungeschwärzt vor. Und was drinsteht, ist eine demokratiepolitische Zumutung.

Sechs Hersteller, eine Milliarde USD – und kein Volksmandat

Das BAG hat bestätigt: Der Bund schloss COVID-Impfverträge mit insgesamt sechs Herstellern ab – Moderna, Pfizer/BioNTech, Novavax, Janssen, AstraZeneca und CureVac. Die Dimensionen allein bei Moderna: 31 Millionen mRNA-Dosen à rund 32 USD – finanzielle Verpflichtung rund 980 Millionen USD. Novavax: eine Million Dosen à 22 USD, macht 20 Millionen USD. Pfizer/BioNTech: über die Pandemie hinweg rund 17 Millionen Dosen für 2021–2023. AstraZeneca: rund 5,3 Millionen bestellte Dosen. CureVac: 5 Millionen Dosen. Janssen: 150’000 Dosen.

Die Gesamtverpflichtungen des Bundes über alle Hersteller dürften sich auf mehrere Milliarden USD belaufen – genau verhandelt im stillen Kämmerlein, ohne Volksabstimmung, ohne öffentliche Ausschreibung, ohne Einzelgenehmigung des Parlaments.

Bemerkenswert: In zwei Fällen waren Verträge und Zahlungen nicht einmal durch Kredite gedeckt. Der Ständerat warf Fragen zu Nachtragskrediten auf, worauf EDI und VBS über die Pfingsttage sämtliche Kredite und Verträge unter die Lupe nehmen mussten. ￼ Dass die parlamentarische Kontrolle erst nachträglich einsetzte, sagt alles über die Beschaffungsdynamik dieser Zeit aus.

Was im Novavax-Vertrag steht: Die Schweiz haftet, der Konzern nicht

Der jetzt lesbare Novavax-«Heads of Terms»-Vertrag – unterzeichnet von BAG-Direktorin Anne Lévy und Armeepharmazie-Chef Thomas Süssli – enthält unter dem Titel «Liability Protection» eine Passage, die man sich merken sollte:

Die Schweizerische Eidgenossenschaft verpflichtete sich darin, Novavax und alle seine Zulieferer, Subunternehmer und Agenten vollumfänglich schadlos zu halten – gegen sämtliche Klagen, Forderungen, Schäden, Verluste, Kosten inklusive Anwaltsgebühren sowie Urteile, die aus der «Verwendung, dem Einsatz oder der Verabreichung des Impfstoffs» entstehen – einschliesslich Tod, körperlicher, geistiger oder emotionaler Verletzung, Krankheit, Behinderung, Sachschaden und Betriebsunterbrechung.

Novavax haftet nach diesem Vertrag nur noch in zwei Ausnahmefällen: bei eigenem Betrug oder grober Fahrlässigkeit – sowie bei «Non-Conforming Product», d.h. technisch fehlerhafter Ware. Für alles andere steht der Schweizer Steuerzahler gerade.

Das BAG umschrieb dies intern als «Schadloshaltung»: Der Bund könne «gewisse Risiken der Hersteller in einer besonderen oder ausserordentlichen Lage übernehmen, etwa indem er ihnen Haftpflichtzahlungen ersetzt.» Was die Behörde dabei verschwieg: Diese «gewissen Risiken» umfassen laut Vertragstext nahezu alles – bis zum Tod eines Geimpften.

Das BAG hatte die Öffentlichkeit zusätzlich mit einer juristischen Nebelwand getäuscht: Es erklärte, Verträge «beseitigen» die Haftpflicht des Herstellers nicht – räumte aber gleichzeitig ein, der Bund sei befugt, «im Rahmen der Kostenübernahme auf der Grundlage des Epidemiengesetzes mit den Herstellern zu vereinbaren, deren Schäden aus ihrer Haftpflicht in bestimmten Fällen auszugleichen.» ￼ Im Klartext: Die juristische Haftung bleibt auf dem Papier – die finanzielle Haftung trägt der Staat.

Gerichtsstand Washington – falls die Schweiz klagt

Aufschlussreich ist auch die Schiedsgerichtsklausel im Novavax-Vertrag: Das anwendbare Recht ist zunächst englisches Recht. Der Gerichtsstand bei Streitigkeiten: Zürich, falls Novavax klagt – Washington DC, falls die Schweiz klagt. Ein klassisch asymmetrisches Konstrukt, das den Konzern strukturell bevorzugt.

Beim vergleichbaren Albaner Pfizer-Vertrag, den Transparency International öffentlich machte, war festgehalten, dass die Unternehmen vor allen künftigen Haftungsklagen geschützt sind und der Staat auch die Kosten privater Haftungsprozesse übernimmt. ￼ Der Novavax-Schweiz-Vertrag folgt exakt demselben Muster – standardisierte Konzernkonditionen, global durchgesetzt.

Art. 70 EpG: Die stille Ermächtigung zum Blankoscheck

Wie konnte der Bund solche Verpflichtungen eingehen, ohne dass das Parlament je explizit zugestimmt hat? Die Antwort liegt in Artikel 70 des Epidemiengesetzes. Er ermächtigt den Bund, in ausserordentlicher Lage weitreichende Massnahmen zu treffen – inklusive Haftungsübernahmen gegenüber Herstellern – ohne Einzelgenehmigung des Parlaments, ohne Volksabstimmung, ohne öffentliche Ausschreibung.

Die von mir eingereichte parlamentarische Initiative zur Abschaffung von Art. 70 EpG (Geschäft 26.3128) ist genau deshalb dringlicher denn je. Was hier vollzogen wurde, ist kein bedauerlicher Ausnahmefall – es ist die direkte, vorhersehbare Konsequenz eines Gesetzes, das Verwaltungsjuristen ermächtigt, im Krisenfieber Milliardenverpflichtungen und Haftungsrisiken auf die Bevölkerung abzuwälzen, ohne dass diese auch nur Bescheid weiss.

Das BAG als Lehrstück in institutioneller Intransparenz

Jahrelang verweigerte das BAG die Offenlegung. Die Begründung des BAG für seine Entscheidung war vielschichtig: Ein Hauptargument war, dass die Schweiz den Impfstoffherstellern und den Partnerländern Frankreich und Schweden bei Vertragsabschluss Vertraulichkeit zugesichert hatte. ￼ Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte empfahl Offenlegung. Das BAG widersetzte sich. Erst ein Gerichtsurteil erzwang, was in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte.

Das BAG behauptete, die «Geschäftsgeheimnisse» der ausländischen Hersteller seien wichtiger als die Interessen des steuerzahlenden Schweizer Volkes. ￼ Das Bundesverwaltungsgericht wischte dieses Argument beiseite: Es stellte fest, dass kein Nachweis eines Geheimhaltungsinteresses bezüglich Preisen, Lieferkonditionen und weiteren Punkten erbracht worden sei und dass auch keine Gefährdung aussenpolitischer Interessen der Schweiz zu befürchten stehe. ￼

Mit anderen Worten: Das BAG hat die Bevölkerung jahrelang ohne hinreichende Rechtsgrundlage im Dunkeln gelassen – und dabei noch den Eidgenössischen Beauftragten ignoriert.

Was jetzt nötig ist

Die Vertragsoffenlegung ist ein Anfang, aber nur das. Drei Schritte sind zwingend:

Erstens eine parlamentarische Untersuchung, wer die Verhandlungsmandate im BAG und EDI definiert hat, ob der Bundesrat über die Haftungsklauseln im Einzelnen informiert war und ob die «Most Favoured Nation»-Klauseln in den Verträgen – die gleiche Konditionen wie für andere Hocheinkommensländer garantieren sollen – tatsächlich eingehalten wurden.

Zweitens ein direkter internationaler Vergleich der Schweizer Vertragskonditionen mit jenen anderer Länder. Der Novavax-Vertrag enthält immerhin die Zusicherung, der Hersteller werde keine günstigeren Preise an vergleichbare Staaten liefern. Ob das eingehalten wurde, und wie die Schweizer Haftungsklauseln im Vergleich zu Deutschland, Frankreich oder Dänemark aussehen, ist öffentlich zu klären.

Drittens die Streichung oder grundlegende Revision von Art. 70 EpG: Haftungsübernahmen durch den Bund in Milliardenhöhe gehören ins Parlament. Nicht in die Büros von Verwaltungsjuristen, die unter Zeitdruck standardisierte Konzernverträge unterschreiben.

Der Steuerzahler hat bezahlt. Die Frage, ob er dafür auch das volle Haftungsrisiko hätte übernehmen müssen, stellt sich erst jetzt – Jahre zu spät.

Parlamentarische Initiative zur Abschaffung Art. 70 EpG: parlament.ch – Geschäft 26.3128

Quellen: BAG-Factsheet «Beschaffung von Impfstoffen gegen Covid-19» (April 2026); Novavax Heads of Terms Switzerland (Volltext); Janssen, AstraZeneca, CureVac Vertragsunterlagen (bag.admin.ch); BVGer-Urteile A-488/2024, A-514/2024, A-619/2024 (10. Februar 2026)