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Von Nico Stino

Vor neun Jahren liess sich der Zürcher Geschäftsmann Giuliano Wildhaber von einem deutschen Nischenkanal interviewen. Der Titel liess keine Zweifel an der Stossrichtung offen: «1,5 Milliarden Dollar klage ich ein!»

Was am 4. Dezember 1988 tatsächlich geschah

Ein Teil von Wildhabers Erzählung lässt sich ohne Weiteres verifizieren. Am 4. Dezember 1988 lehnte das Schweizer Stimmvolk die «Stadt-Land-Initiative gegen die Bodenspekulation» mit 69,2 Prozent ab, kein einziger der 23 Kantone stimmte zu. Die Initiative wollte eine grundlegende Reform des Bodenrechts und die Eindämmung der Spekulation – sie scheiterte krachend, in einer Zeit, in der die Immobilienpreise an den Zürcher- und Genfersee-Lagen ins Unermessliche stiegen.

Der Bundesrat reagierte darauf nicht mit Gelassenheit. Bereits sechs Wochen vor der Abstimmung hatte er das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht als indirekten Gegenvorschlag vorgelegt, ergänzt um dringliche Massnahmen, die – anders als die Volksinitiative – ohne vorherige Volksabstimmung in Kraft gesetzt werden konnten. Genau in diesem Päckchen, behauptet Wildhaber, habe sich jene Bestimmung versteckt, die ihn sein Vermögen kostete: ein fünfjähriges, rückwirkendes Verkaufsverbot für nichtlandwirtschaftliche Immobilien, verpackt in einer Terminologie, die kaum jemand auf sich selbst bezog. Diese konkrete Klausel liess sich für diesen Artikel nicht unabhängig im Wortlaut nachprüfen; dass der Bundesrat damals tatsächlich mit einem dringlichen, referendumsfähigen Bundesbeschluss statt mit dem ordentlichen Gesetzgebungsweg operierte, ist dagegen historisch belegt – ebenso wie die Tatsache, dass just in jenen Jahren Hypothekarzinsen von acht bis neun Prozent Tausende überschuldeter Immobilienbesitzer in die Zwangsverwertung trieben.

Vom Bezirksgericht in Florida zum Berufungsgericht in Atlanta

Was Wildhaber daraus machte, ist die eigentliche Geschichte. 2015 gründete er Firmen auf den Seychellen und in den USA, 2016 liess er die Verjährung gegenüber der Eidgenössischen Finanzverwaltung mit einer Betreibung über 500 Millionen Franken unterbrechen, und ab 2017 klagte er – ohne Anwalt, in eigener Sache – beim Bezirksgericht in Florida gegen die EFV, die damalige Eidgenössische Bankenkommission, die ZKB, die Credit Suisse, die Aargauische Kantonalbank und über zwei Dutzend weitere Schweizer Banken. Als Rechtsgrundlage diente der Alien Tort Statute (von Wildhaber «ATCA» genannt), ein US-Gesetz, das ursprünglich für internationale Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord oder Folter konzipiert ist und das er auf den behaupteten Verfassungsbruch von 1989 anwenden wollte.

Die Gerichtsakten – öffentlich einsehbar – zeichnen den von Wildhaber selbst geschilderten Verfahrensweg fast deckungsgleich nach: Klageeinreichung in Florida, ein «Removal» ans Bundesgericht in Fort Lauderdale, schliesslich die Berufung ans Bundesberufungsgericht für den elften Gerichtsbezirk mit Sitz in Atlanta – jenes Gericht, das Wildhaber im Interview als «Kassationsgericht» bezeichnete, tatsächlich aber ein Court of Appeals ist.

Wo der Fall heute steht

Hier weicht die Aktenlage deutlich von Wildhabers damaligem Optimismus ab. Das Bezirksgericht hatte seine Klage bereits wegen Unbegründetheit abgewiesen. Der Court of Appeals bestätigte diesen Entscheid im Dezember 2018 vollumfänglich: Wildhabers Argument, der Alien Tort Statute kenne keine Verjährungsfrist, beziehungsweise er habe zumindest Anspruch auf eine Fristhemmung, wurde verworfen. Auch sein «Omnibus-Antrag», der unter anderem eine gerichtliche Feststellung verlangte, Schweizer Bürger besässen «oberste politische Macht», wurde als gegenstandslos abgewiesen. Im Januar 2019 lehnte das Gericht sein Gesuch um Wiedererwägung ab und schloss den Fall formell. Von den «zwei Zügen bis zum Schachmatt», die Wildhaber 2017 ankündigte, fand am Ende nur einer statt – und er ging nicht in seine Richtung. Spätere, vereinzelte Verfahren in anderen US-Bundesstaaten blieben ohne durchschlagenden Erfolg.

Das relativiert die zentrale Behauptung des Interviews erheblich, ändert aber nichts an der Faktenlage zur Abstimmung von 1988 und zur Dringlichkeitsgesetzgebung von 1989. Beides bleibt ein legitimer Kritikpunkt an der Schweizer Institutionenpraxis – nur eben unabhängig davon, ob ein einzelner Kläger damit vor einem US-Gericht durchdringt.

Von der Bodenpolitik zur Bankenrettung: Notrecht als Dauerthema

Wildhabers Geschichte ist deshalb interessant, weil sie ein Muster offenlegt, das die Schweiz bis heute begleitet: die Versuchung, in wirtschaftlich heiklen Momenten am ordentlichen, referendumsfähigen Weg vorbeizuregieren. 1989 war es ein dringlicher Bundesbeschluss im Bodenrecht. 2023 war es das echte Notrecht nach Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung, mit dem der Bundesrat die Nationalbank zur Liquiditätshilfe für die Credit Suisse anwies und der Finma die Vollmacht gab, AT1-Anleihen im Umfang von 16,5 Milliarden Franken über Nacht für wertlos zu erklären. Der Unterschied zum Dringlichkeitsrecht von 1989: Echtes Notrecht nach Artikel 185 unterliegt nicht einmal nachträglich automatisch dem Referendum. Genau diese Verschiebung beschäftigt seit dem CS-Kollaps Bundesrat, Bundesverwaltung und Rechtswissenschaft gleichermassen – ein Bericht des Bundesrates von 2024 sowie zahlreiche akademische Stimmen fordern inzwischen, die Voraussetzungen für Notrecht zu präzisieren, den Rechtsschutz zu verbessern und die Bundesversammlung stärker einzubinden, weil Häufigkeit und Tragweite solcher Eingriffe in den letzten Jahren spürbar zugenommen haben.

Die AT1-Saga: Wenn die Eigentumsfrage zurückkommt

Bemerkenswert ist, wie unterschiedlich die beiden Klagewellen gegen den Schweizer Staat in den USA verlaufen sind. Während Wildhabers persönliche Klage 2019 rechtskräftig im Mülleimer der Geschichte landete, reichten ab 2024 mehrere Gruppen von AT1-Anleihegläubigern – darunter die international ebenso renommierte wie aggressive Kanzlei Quinn Emanuel – beim Bundesgericht in New York eigene Klagen gegen die Eidgenossenschaft ein. Ende September 2025 wies das Gericht diese Klagen ab, allerdings nicht in der Sache, sondern wegen Staatenimmunität nach dem Foreign Sovereign Immunities Act: Die Schweiz habe bei der CS-Rettung keine kommerziellen, sondern hoheitliche Interessen verfolgt. Die Kläger sind inzwischen ans Berufungsgericht für den zweiten Gerichtsbezirk gezogen; das Verfahren läuft.

Innenpolitisch sieht das Bild anders aus. Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen hob im Herbst 2025 in einem Teilentscheid die fragliche Finma-Verfügung selbst auf und erklärte die Rechtsgrundlage für die vollständige Abschreibung der AT1-Anleihen für ungenügend – ein Etappensieg für die rund 3000 Beschwerdeführer, dessen konkrete Rückabwicklung allerdings noch offen ist. Wer parallel dazu Staatshaftungsansprüche sichern wollte, musste, ähnlich wie einst Wildhaber mit seiner Betreibung von 2016, fristgerecht – konkret bis im März 2026 – Eingaben beim Eidgenössischen Finanzdepartement einreichen, um die Verjährung zu unterbrechen. Die Mechanik staatlicher Verjährungsfristen, gegen die sich Bürger mit cleveren Fristwahrungen wehren müssen, hat sich seit 1989 kaum verändert; nur die Erfolgsaussichten unterscheiden sich diesmal deutlich, weil hier ein etabliertes Schweizer Gericht in der Sache tatsächlich Recht sprach.

2026: Lex Koller als neue Front

Während die alten Fälle juristisch nachhallen, zieht der Bundesrat bereits an einer neuen Front. Im Januar 2025 scheiterte die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» an der Urne; im April 2026 eröffnete der Bundesrat als Begleitmassnahme dazu die Vernehmlassung zu einer deutlichen Verschärfung der Lex Koller, des Gesetzes über den Grundstückerwerb durch Personen im Ausland. Drittstaatsangehörige sollen künftig auch für Hauptwohnsitze eine Bewilligung benötigen, der Erwerb von Ferienwohnungen wird weiter eingeschränkt, Geschäftsimmobilien zu reinen Kapitalanlagezwecken sollen für Personen im Ausland faktisch tabu werden. Die Vernehmlassung läuft noch bis Mitte Juli 2026; der Hauseigentümerverband läuft bereits Sturm.

Der historische Bogen ist unübersehbar: 1988 lehnte das Volk eine Verschärfung des Bodenrechts ab, der Staat griff trotzdem per Dringlichkeitsrecht durch. 2026 nutzt der Bundesrat ausgerechnet das Scheitern einer Initiative als Anlass, den Grundstückerwerb auf dem ordentlichen, referendumsfähigen Weg zu verschärfen. Das Resultat mag ähnlich aussehen – weniger Markt, mehr Bewilligungspflicht – der Weg dorthin ist diesmal demokratisch deutlich saubere Kost.

Einordnung

Wildhabers Fall taugt schlecht als juristisches Vorbild, aber gut als Lehrstück. Wer den Schweizer Staat für vergangene Eingriffe in Eigentumsrechte vor einem US-Gericht belangen will, stösst auf nahezu unüberwindbare Hürden – sei es wegen Verjährung und fehlender Substanziierung wie bei Wildhaber, sei es wegen Staatenimmunität wie bei den AT1-Gläubigern. Wer dagegen den innerschweizerischen, administrativ-gerichtlichen Weg geht, kann, wie der AT1-Teilentscheid zeigt, durchaus reüssieren, auch wenn es Jahre dauert.

Für die Zukunft der Schweizer Enteignungspolitik heisst das wohl: weniger spektakuläre Nacht-und-Nebel-Dekrete wie 1989, mehr ordentliche, aber zunehmend dichtere Regulierung – bei der Lex Koller ebenso wie möglicherweise beim bäuerlichen Bodenrecht, dessen Teilrevision der Bundesrat ohnehin bis Ende 2025 versprochen hatte. Gleichzeitig bleibt das Risiko, dass echtes Notrecht nach Artikel 185 in der nächsten Krise – Bankensektor, Energieversorgung, was auch immer – erneut zum bevorzugten Werkzeug wird, solange die seit 2024 diskutierte Reform der Notrechtsschranken nicht beschlossen ist. Die eigentliche offene Flanke der Schweizer Eigentumsordnung liegt also nicht in einer einzelnen Milliardenklage aus Florida, sondern in der Frage, wie viel Machtmissbrauch der Bundesrat sich künftig selbst zumutet, wenn es schnell gehen muss.