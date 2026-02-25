Wie kann man sich nur so schäbig verhalten? Diese Frage drängt sich unweigerlich auf, wenn man die jüngsten Verlautbarungen des Bundes zur Brandkatastrophe von Crans-Montana nüchtern betrachtet. Was als „Solidarität“ verkauft wird, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein Akt politischer Selbstentlastung, der vor allem eines offenbart: eine erschreckende Kälte gegenüber dem tatsächlichen Leid der Betroffenen.

Fünfzigtausend Franken. Ein einmaliger Solidaritätsbeitrag. Für schwerverletzte Menschen, deren Leben für immer gezeichnet ist, für Angehörige, die geliebte Menschen verloren haben, für Familien, die mit Trauer, Trauma und existenziellen Sorgen kämpfen. Diese Zahl steht nun im Raum, verkündet mit ernster Miene auf einer Medienkonferenz durch Bundespräsident Guy Parmelin und Justizminister Beat Jans. Man spricht von „rascher und unbürokratischer Hilfe“, von „Überbrückung akuter finanzieller Engpässe“, von „kurzfristiger Entlastung“. Worte, die gut klingen, aber angesichts der Realität beinahe zynisch wirken.

Denn was bedeutet ein solcher Betrag tatsächlich, wenn Menschen monatelang oder jahrelang nicht arbeiten können, wenn Rehabilitationskosten, psychologische Betreuung, Pflege, Umbauten an Wohnungen und langfristige Einkommensausfälle anfallen? Was bedeutet er für Eltern, Kinder oder Partner von Verstorbenen, deren Leben nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich aus der Bahn geworfen wurde? Fünfzigtausend Franken sind in diesem Kontext kein Ausdruck von Solidarität, sondern eine symbolische Geste, die den immensen Schaden auf eine handhabbare Buchhaltungsposition reduziert.

Besonders schäbig wirkt dabei der Versuch, diese Zahlung als grosszügige Ausnahmeleistung darzustellen, während man sich gleichzeitig elegant aus der eigentlichen Verantwortung zieht. Der Bund zahlt, aber nur einmal. Der Bund hilft, aber ohne Anerkennung eines strukturellen Versagens. Der Bund zeigt Mitgefühl, aber bitteschön ohne Präzedenzfall. Genau hier liegt der Kern des Problems: Es geht nicht um die Menschen, es geht um Schadensbegrenzung – politisch, juristisch und finanziell.

Dass der Solidaritätsbeitrag an dieselben Anspruchsberechtigten gekoppelt ist wie die Soforthilfe des Kantons Wallis, offenbart zusätzlich eine gewisse Gedankenlosigkeit. Angehörige von Verstorbenen und Personen mit stationärem Spitalaufenthalt – das klingt sauber definiert, lässt aber all jene aussen vor, die ebenfalls massiv betroffen sind: Menschen mit schweren psychischen Traumata, Personen mit langfristigen gesundheitlichen Folgen ohne stationären Aufenthalt, Familienmitglieder, die Pflege leisten und ihre Erwerbsarbeit reduzieren oder aufgeben mussten. Solidarität nach Schema F ist keine Solidarität, sondern Verwaltung.

Der angekündigte „runde Tisch“ wirkt in diesem Zusammenhang fast wie eine ironische Fussnote. Man will die Betroffenen bei der Erarbeitung aussergerichtlicher Lösungen „unterstützen“. Übersetzt heisst das: Bitte klagt nicht, bitte bleibt ruhig, bitte verhandelt in einem Rahmen, den der Staat kontrolliert. Ein runder Tisch ersetzt keine klare Verantwortungsübernahme, keine transparente Aufarbeitung und schon gar keine angemessene Entschädigung. Er ist ein Instrument der Befriedung, nicht der Gerechtigkeit.

Dass der Bundesrat ein dringliches Bundesgesetz verabschiedet und dem Parlament Nachtragskredite unterbreitet, wird als Beweis für Handlungsfähigkeit inszeniert. Tatsächlich zeigt es vor allem, wie schnell politische Prozesse sein können, wenn es darum geht, ein Thema rasch abzuräumen. Die geplante Verabschiedung bereits in der Frühjahrssession im März dient weniger den Betroffenen als dem Bedürfnis, die Angelegenheit möglichst bald aus den Schlagzeilen zu bekommen.

Auch die angekündigte Unterstützung der Kantone im Rahmen der Opferhilfe bleibt vage. Was genau heisst das? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Wie nachhaltig sind diese Massnahmen? Solange solche Fragen unbeantwortet bleiben, ist diese Zusage kaum mehr als ein weiteres Versprechen auf dem Papier.

Am Ende bleibt ein bitterer Eindruck zurück. Ein Staat, der sich gerne als solidarisch, humanitär und verantwortungsbewusst inszeniert, reagiert auf eine der schwersten Tragödien mit einem Pauschalbetrag und wohlklingenden Floskeln. Das Leid wird anerkannt, aber nicht ernst genommen. Die Betroffenen werden bedauert, aber nicht wirklich unterstützt. Und die politische Führung klopft sich selbst auf die Schulter, weil sie „rasch gehandelt“ hat.

Man muss es klar sagen: So geht man nicht mit Menschen um, die alles verloren haben. So sieht keine echte Solidarität aus. Das ist nicht nur ungenügend – es ist schäbig.