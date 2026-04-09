Von der Redaktion Swissvox

Es gibt Wörter, die man einfach mögen muss. «Nachhaltig» zum Beispiel. Oder «klimaneutral». Und natürlich – das Kronjuwel aller Energiediskussionen – «sauber».

Sauber. Klingt nach weissem Tischtuch, frischem Bergquell, gutem Gewissen beim Bezahlen der Stromrechnung. Der Begriff begegnet einem heute überall: in Bundesratsmitteilungen, auf Werbeplakaten, im Kleingedruckten der Agenda 2030. Wer sich dagegen stellt, ist entweder ein Dinosaurier oder hat nachweislich etwas gegen saubere Luft für Kinder.

Nur: Hat mal jemand sauber definiert, was «sauber» eigentlich heisst?

Solar: Sauber solange man nicht zu genau hinschaut

Solarenergie ist das Paradebeispiel moderner Energiemythologie. Die Sonne scheint, Elektronen tanzen, fertig. Was könnte daran dreckig sein?

Nun, vielleicht der Umstand, dass rund 60 Prozent des Stroms, der weltweit für die Herstellung von Solarpanels verbraucht wird, aus Kohlekraftwerken stammt. Vorwiegend in China, wo ein Grossteil der globalen Solarproduktion stattfindet. Das klingt in der Werbung etwas weniger eingängig als «Saubere Energie für eine saubere Zukunft».

Dazu kommt das Entsorgungsproblem, das uns bis 2050 mit über 200 Millionen Tonnen Solarmüll beschenken dürfte. Recycling sei «technisch möglich», heisst es. Was – wie vieles, das technisch möglich ist – noch lange nicht heisst, dass es auch wirklich passiert oder bezahlbar ist.

Solar liefert ausserdem dann am wenigsten Strom, wenn man ihn am meisten braucht: im Winter, wenn es dunkel ist. Man könnte diesen Umstand als «saisonales Charaktermerkmal» bezeichnen.

Windkraft: Viel Lärm um grünen Strom

Windräder haben gegenüber Solar einen klaren Vorteil: Sie arbeiten auch nachts. Das ist tatsächlich beachtlich. Leider arbeiten sie manchmal überhaupt nicht – nämlich dann, wenn der Wind fehlt. Man nennt das «Dunkelflaute», ein Begriff, der klingt, als wäre er aus einem deutschen Expressionisten-Roman entlehnt, aber leider eine sehr reale Versorgungslücke beschreibt.

Ein durchschnittliches Windrad benötigt zu seiner Erstellung rund 1’500 Kubikmeter Beton, 300 Tonnen Stahl, 4,7 Tonnen Kupfer und 2 Tonnen seltene Erden. Über die Rotor­blätter aus Glasfaser und Karbonfaser, die sich nach 20 bis 25 Jahren kaum sauber recyceln lassen und häufig im Strassenbau enden, spricht man weniger gerne.

Dass Windräder nach Schätzungen in Nordamerika jährlich über 450’000 Fledermäuse und bis zu 328’000 Vögel das Leben kosten, gehört ebenfalls zur Vorgeschichte. Aber für Tiere, die sich keine Meinung zu CO2-Emissionen leisten können, haben die zuständigen Behörden naturgemäss weniger Gehör.

Wasserkraft: Die ehrlichste Antwort der Schweiz

Wasserkraft ist das, was in der Schweiz tatsächlich funktioniert. Planbar, verlässlich, teilweise seit über 100 Jahren im Betrieb. Kein Panel, das im chinesischen Kohlestrom gebacken wurde. Kein Rotorblatt, das auf dem Strassenuntergrund seinen Lebensabend verbringt.

Sie hat Eingriffe in die Natur. Flüsse werden gestaut, Ökosysteme verändert, Fischrouten unterbrochen. Das ist nicht nichts. Aber sie ist ehrlich darüber – und die Infrastruktur hält ein Jahrhundert.

Das Problem: Die besten Standorte sind bereits belegt. Die Wasserkraft allein trägt den Schweizer Strombedarf nicht, und jedes neue Projekt endet in einem Nutzungskonflikt zwischen Energieproduktion und Landschaftsschutz. Sie ist das Rückgrat, aber kein vollständiges Haus.

Atomkraft: Das Wort, das man nicht sagen darf

Wer in der Schweiz über Kernkraft redet, braucht entweder gute Nerven oder die Bereitschaft, als verantwortungsloser Nostalgiker abgestempelt zu werden. Dabei hält die Kernkraft bei ehrlicher Beurteilung einem Vergleich mit Solar und Wind durchaus stand: kein CO2 im Betrieb, minimaler Flächenverbrauch, konstante Grundlastversorgung, unabhängig von Wetter und Jahreszeit.

Wenn man für Solar und Wind «sauber» gelten lässt, weil der Betrieb emissionsarm ist – dann müsste man Atomkraft nach derselben Logik ebenfalls so nennen. Aber das Wort fällt selten.

Natürlich hat Atomkraft ihren Rucksack: radioaktiver Abfall, Rückbaukosten, das Restrisiko eines Unfalls, Abhängigkeit von Uranlieferanten. Neue Konzepte wie Small Modular Reactors klingen verlockend – Stand 2025 sind weltweit gerade mal drei im Einsatz. Die schöne neue Atomwelt existiert vorwiegend noch als PowerPoint-Präsentation.

Was ist also sauber?

Keine Energieform ist sauber. Nicht wirklich. Jede hat ihre Geschichte, ihre Rohstoffe, ihre Abhängigkeiten, ihre Entsorgungsprobleme. Der Unterschied liegt darin, wie gut diese Probleme versteckt werden.

«Sauber» ist, so muss man feststellen, kein technischer Begriff. Es ist ein Werbeversprechen. Es bedeutet: Man hat die Schmutzarbeit anderswo erledigt, bevor das Produkt bei Ihnen ankommt.

Wer die nächste Pressemitteilung über «saubere Energielösungen für eine nachhaltige Schweiz» liest, darf sich erlauben, kurz innezuhalten und zu fragen: Sauber für wen? Sauber bis wohin? Und sauber im Vergleich womit?

Die unbequemste aller Antworten lautet unterdessen: Weniger verbrauchen. Das kostet nichts, erzeugt keinen Sondermüll und braucht keine Subvention. Es hat nur den Nachteil, dass man damit keine Aktionärsversammlung begeistert.