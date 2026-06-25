Swissvox | 25. Juni 2026 Autor: Nico Stino

Das Bundesgericht erlaubt die Durchsuchung von Anwalts-Laptops. Ein wegweisender Entscheid – und ein Spiegel der ungelösten Rechtsfragen rund um die Sterbehilfe in der Schweiz.

Das Bundesgericht hat im Fall der umstrittenen Sarco-Suizidkapsel einen Grundsatzentscheid gefällt, der weit über den konkreten Fall hinausgeht: Anwälte können sich nicht hinter dem Berufsgeheimnis verstecken, wenn sie selbst als Tatverdächtige gelten. Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen darf die Mobiltelefone und Laptops der beteiligten Rechtsanwälte durchsuchen – trotz Anwaltsgeheimnis.

Es ist ein Zwischenentscheid, kein Urteil in der Sache. Und doch setzt er eine klare Linie.

Der Fall in Kürze

Im September 2024 nahm sich eine amerikanische Staatsangehörige in einer Waldhütte im Kanton Schaffhausen das Leben – in der dreidimensionalen Suizidkapsel «Sarco», entwickelt von der Sterbehilfeorganisation «The Last Resort». Vor Ort waren neben dem Co-Präsidenten der Organisation auch deren Anwalt sowie eine Anwaltspraktikantin. Der Co-Präsident hat sich in der Zwischenzeit selbst das Leben genommen.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Organisation der Frau aus eigennützigen Motiven beim Suizid Beihilfe geleistet habe – ein Tatbestand, der in der Schweiz unter Strafe steht. Die Polizei beschlagnahmte Geräte. Die Anwälte verweigerten die Einsicht unter Berufung auf das Berufsgeheimnis. Das Kantonsgericht stützte diese Position zunächst: Kein Tatverdacht, keine Durchsuchung.

Das Bundesgericht sieht das anders.

Die juristische Demarkationslinie

Der Kern des bundesgerichtlichen Entscheids ist eindeutig: Das Anwaltsgeheimnis schützt die Beziehung zwischen Anwalt und Mandant – nicht das eigene strafrechtlich relevante Handeln des Anwalts. Wer über reine Rechtsberatung hinausgeht und in die Organisation einer Handlung eingebunden ist, verliert den Schutz des Berufsgeheimnisses für genau diesen Bereich.

Als konkretes Indiz wertet das Gericht den Umstand, dass es der Anwalt selbst gewesen sei, der den vollzogenen Suizid der Staatsanwaltschaft gemeldet habe – von Merishausen aus, unmittelbar nach dem Ereignis. Diese Nähe zum Geschehen übersteige das Mass einer blossen rechtlichen Beratung, so das Gericht.

Das Urteil enthält gleichzeitig strikte Auflagen: Bevor die Staatsanwaltschaft die Geräte auswerten darf, müssen mandatsbezogene Daten anderer Klienten aussortiert werden. Der Schutz Dritter bleibt gewahrt.

Eine Branche unter Beobachtung

Der Entscheid trifft eine Sterbehilfelandschaft, die in der Schweiz seit Jahren zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz und rechtlicher Grauzone navigiert. Organisationen wie Exit oder Dignitas operieren seit Jahrzehnten unter dem Radar der Strafverfolgung – gestützt auf eine rechtliche Lücke, die den assistierten Suizid erlaubt, sofern keine eigennützigen Motive im Spiel seien.

«The Last Resort» hingegen hat von Beginn an eine Konfrontationsstrategie gewählt. Die Sarco-Kapsel, ein Produkt des australischen Euthanasie-Aktivisten Philip Nitschke, wurde nicht leise eingesetzt, sondern als öffentliche Provokation inszeniert. Die Organisation wusste um die rechtliche Sprengkraft des Vorgehens.

Ob dies als kalkuliertes Martyrium gedacht war, um eine gesellschaftliche Debatte zu erzwingen, oder schlicht als Fahrlässigkeit zu werten ist, bleibt eine offene Frage. Der Strafprozess wird sie nicht beantworten. Er wird allein klären, ob gegen geltendes Recht verstossen wurde.

Was das Urteil bedeutet

Der Bundesgerichtsentscheid ist kein Angriff auf das Anwaltsgeheimnis – er ist seine Präzisierung. Die Schutzfunktion des Berufsgeheimnisses gilt dem Mandanten, nicht dem Anwalt selbst. Wer als Jurist die Rolle des Beraters verlässt und zum Teilnehmer wird, kann sich auf diesen Schutz nicht berufen.

Das ist eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit. Dass das Kantonsgericht in erster Instanz noch anders entschieden hatte, illustriert, wie wenig Konsens in diesen Randzonen des Strafrechts herrscht.

Für die Staatsanwaltschaft Schaffhausen ist es ein taktischer Erfolg. Für die Sterbehilfedebatte in der Schweiz ist es eine weitere Erinnerung daran, dass gesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche Regelung nicht dasselbe sind – und dass dieser Widerspruch irgendwann parlamentarisch aufgelöst werden muss.

Erster Staatsanwalt Peter Sticher kommentierte den Entscheid mit ausgesuchter Zurückhaltung: Man nehme das Urteil zur Kenntnis. Mehr nicht.

Manchmal sagt das Schweigen mehr als jede Stellungnahme.

Nico Stino ist Journalist und Chefredaktor von Swissvox.