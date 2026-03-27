MEINUNGSFREIHEIT · RECHTSSTAAT · SCHWEIZ

Jacques Baud, ehemaliger Schweizer Geheimdienstanalytiker und NATO-Berater, steht seit Dezember 2025 auf der EU-Sanktionsliste – nicht wegen einer Straftat, sondern wegen seiner Analysen zum Ukraine-Krieg. Ein Gespräch über Meinungsfreiheit, institutionelles Versagen und das Ende des Rechtsstaats als europäisches Versprechen.

Swissvox.news · März 2026

Jacques Baud hat Kriege von innen gesehen – nicht vom Schreibtisch aus, sondern dort, wo sie wirklich stattfinden. In Afghanistan, im Kongo, im Sahel. Als Generalstabsoberst der Schweizer Armee, als Analytiker des Strategischen Nachrichtendienstes des Bundes, als Berater der NATO wusste er, was hinter den Kulissen stattfindet: was Regierungen sagen und was sie tun, welche Wahrheiten man ausspricht und welche man schweigend begräbt.

Dann hörte er auf zu schweigen. Er schrieb Bücher, gab Interviews, analysierte den Ukraine-Krieg mit den Methoden eines Geheimdienstlers – nüchtern, quellenbasiert, ohne Schönfärberei. Und er kam zu Schlüssen, die dem offiziellen Narrativ widersprachen. Dafür hat er einen hohen Preis bezahlt.

Am 15. Dezember 2025 setzte ihn die Europäische Union auf ihre Sanktionsliste. Von einem Tag auf den anderen: kein Konto, kein Recht auszureisen, kein rechtliches Gehör. Die Begründung? Sieben Zeilen. Kein Prozess. Keine Anklage. Keine Beweise.

Konten gesperrt, Rente blockiert – ohne Rechtsgrundlage

Die Konsequenzen der EU-Sanktionen für Bauds Alltagsleben waren unmittelbar und brutal. Obwohl die Schweiz die Sanktionen nie übernommen hat – explizit, wegen der Abwesenheit eines ordentlichen Verfahrens und wegen der Verletzung der Meinungsfreiheit, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten festhielt –, sperrte die PostFinance (OBS) am 22. Februar 2026 seine letzten Konten. Selbst seine Rente, die er nach fast vier Jahrzehnten im Dienst der Eidgenossenschaft bezog, wurde nicht mehr ausbezahlt.

«Obwohl die Schweiz dieses Sanktionenpaket nicht übernommen hat, hat die Bank trotzdem gehandelt. Das ist eine Problematik, die nicht nur mich trifft.»

Der Grund liegt im Reputationsmanagement der Banken: Sanktionierte Personen werden reflexartig mit Terroristen, Geldwäschern oder Mitgliedern der organisierten Kriminalität assoziiert. Eine Bank, die solche Namen auf ihrer Kundenliste duldet, fürchtet um ihren Ruf – auch wenn die Sanktion, wie im Fall Baud, ausschliesslich auf einer politischen Meinungsverschiedenheit beruht.

Erst nach Einschreiten seiner Anwälte ruderte die PostFinance teilweise zurück und erkannte den Fehler an. Seither sind zumindest sein Pensionskonto und Inlandszahlungen wieder zugänglich. Kreditkarten und internationale Überweisungen bleiben jedoch gesperrt. Für jemanden, der in Brüssel lebt – ausgerechnet in der Hauptstadt jener Union, die ihn sanktioniert hat –, ist das eine existenzielle Einschränkung.

Humanitäre Ausnahme: Belgien erlaubt Miete und Essen

Das absurde Paradox dieser Geschichte liegt darin, dass ausgerechnet Belgien, das EU-Mitglied, das den Sanktionen zugestimmt hat, Baud eine humanitäre Ausnahmegenehmigung erteilt hat – für Miete und für Essen. Telefonkosten und Internetzugang sind nicht abgedeckt. Die Genehmigung ist zeitlich begrenzt und kann jederzeit widerrufen werden.

Zwischen dem 15. Dezember 2025, als die Sanktionen in Kraft traten, und dem 6. Februar 2026, als die Ausnahme gewährt wurde, lagen rund zwei Monate, in denen Baud faktisch keine Möglichkeit hatte, Lebensmittel oder irgendetwas anderes zu kaufen. Seine Bank gab das Konto erst Anfang März frei. Insgesamt war er fast drei Monate lang von jeder finanziellen Infrastruktur abgeschnitten.

«Das heisst, ich bin insgesamt ungefähr drei Monate ohne Möglichkeit, etwas zu kaufen.»

Die Frage, ob Freunde oder Familie, die ihn in dieser Zeit unterstützten, sich strafbar gemacht haben, beantwortet Baud vorsichtig: In der Theorie könnte auch das Teilen von Nahrungsmitteln als Ressourcentransfer gewertet werden. Eine klare rechtliche Linie existiert nicht – was die Willkür des Instruments besonders deutlich macht.

Die Schweiz: formeller Protest, faktische Gleichgültigkeit

Am 9. Januar 2026 richtete die Schweiz eine Demarche an die EU und protestierte gegen den Mangel an rechtsstaatlichen Verfahren sowie die Verletzung von Bauds Meinungsfreiheit. Es war ein diplomatischer Akt – und offenbar auch nicht mehr als das. Konkrete Massnahmen zur Verbesserung seiner Lage blieben aus.

Es wäre denkbar gewesen, Baud einen Diplomatenpass auszustellen, was die EU-Sanktionen hinfällig gemacht hätte. Er selbst hat das nie beantragt. Doch sein Eindruck, dass die Schweiz kein echtes Interesse daran hatte, ihn zu unterstützen, ist schwer von der Hand zu weisen. Der Ukraine-Konflikt hat die Schweizer Politik polarisiert – und Baud, obwohl er explizit russische Medien und Einladungen als Gast mied, um nicht als Propagandist zu erscheinen, gilt im gegenwärtigen politischen Klima als unbequeme Stimme.

«Ich habe das Gefühl, dass die Schweiz kein echtes Interesse hatte, mich zu unterstützen. Die Schweiz hat sich so positioniert, dass Neutralität plötzlich als Propaganda betrachtet wird.»

Eine andere auf der EU-Liste stehende Schweizerin, Nathalie Jamp, erhielt einen nigrischen Diplomatenpass vom Staatschef des westafrikanischen Landes und kann seither frei reisen. Der Vergleich, den Baud selbst nicht kommentieren möchte, spricht eine klare Sprache über die Möglichkeiten, die bestünden – wenn der politische Wille vorhanden wäre.

Sieben Zeilen Begründung: Analyse als Propaganda

Die EU-Sanktionsbegründung gegen Baud umfasst gerade einmal sieben Zeilen. Der zentrale Vorwurf: Er habe verbreitet, die Ukraine habe ihre eigene Invasion provoziert. Als Quelle wird dabei ausgerechnet Oleksiy Arestovych zitiert – der frühere Berater von Präsident Zelensky, der diese Einschätzung im März 2019 öffentlich in ukrainischen Medien geäussert hatte.

Baud betont, er habe Arestovych stets als Quelle zitiert – und explizit angemerkt, dass er die Aussage weder bestätigen noch widerlegen könne. Entscheidend sei, so seine Position, dass solche Aussagen die Wahrnehmung der russischen Seite geprägt haben. Eine Konfliktanalyse, die verstehen will, wie ein Krieg entstanden ist und wie er beendet werden kann, muss alle relevanten Wahrnehmungen kennen – auch jene, die dem eigenen Narrativ widersprechen.

«Ich muss verstehen, wie der Konflikt entstanden ist, wie er sich entwickelt und wie man ihn lösen kann. Ich bin kein Richter.»

Besonders bemerkenswert ist die Reaktion der deutschen Bundesregierung auf eine Journalistenfrage nach der Sanktionierung Bauds. Ein Sprecher erklärte, die Listung gelte «als Warnung für alle anderen». Deutschland hatte am 15. Dezember im Rat der Europäischen Union der Sanktionierung zugestimmt – einem Mann, der mehrfacher Sachbuchbestseller in Deutschland war.

Schweig – oder es trifft auch dich

Bauds Fall ist kein Einzelfall, aber er ist ein besonders klares Beispiel für eine sich verschärfende Tendenz in Europa: Die Sanktionsarchitektur, ursprünglich entwickelt, um Terroristen und Staatskriminelle zu treffen, wird zunehmend gegen Personen eingesetzt, die unerwünschte Analysen publizieren. Ohne Gericht. Ohne Beweis. Ohne Rechtsmittel.

Die Ironie ist bitter: Ausgerechnet in dem Moment, in dem europäische Hauptstädte zunehmend erkennen, dass ein Dialog mit Russland unvermeidlich ist, hat die EU jemanden sanktioniert, der genau das propagiert hat – und der über jahrzehntelange Erfahrung in Konfliktmediation verfügt. Baud hat in Afghanistan, im Kongo und im Sahel gelernt, dass Konflikte nur lösbar sind, wenn man bereit ist, die Wahrnehmungen aller Seiten zu verstehen.

«Alle diese Konflikte sind lösbar. Aber man muss eine offene Meinung haben. Wir im Westen haben das Problem, dass wir uns als Richter fühlen.»

Auf die Frage, was er dem Bundesrat sagen würde, wenn er ihm in die Augen schauen könnte, antwortet Baud ohne Zögern: «Ich glaube, die haben die Idee der Demokratie verraten.» Die Schweiz, die er als Vorreiterin der direkten Demokratie betrachtet, hat in diesem Fall nicht ihre eigenen Massstäbe angelegt. Das ist für ihn, der fast vier Jahrzehnte im Dienst eben dieser Demokratie stand, der eigentliche Schmerz.

Ein Mann, der nicht schweigt – und das bezahlt

Jacques Baud lebt heute in Brüssel. Mit einer humanitären Ausnahmegenehmigung. Für Miete und für Essen. Er schreibt an einem neuen Buch – über Geopolitik, nicht über sich selbst, wie er sagt. Seine Biografie, die viele von ihm verlangen, lässt er noch offen.

Sein Fall ist eine Warnung. Nicht nur für Analytiker und Journalisten, die unbequeme Fragen stellen. Sondern für jeden, der glaubt, dass in Europa Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit unantastbare Garantien sind. Sie sind es – bis sie es nicht mehr sind.

Und wer sich darüber wundert, dass ausgerechnet die EU, die sich als Hüterin des Rechtsstaats versteht, einem Mann die Rente sperren lässt, der nie angeklagt, nie verurteilt, nie des Gesetzes überführt wurde: Jacques Baud wundert sich nicht mehr. Er hat gelernt, mit der Unberechenbarkeit von Mächtigen zu leben. Das war schon in Afghanistan so. Und im Kongo. Und im Sahel.

«Jemand muss es tun. Auch wenn man nicht weiss, was passieren wird.»

Zur Person

Jacques Baud (*1957) war Generalstabsoberst der Schweizer Armee und Analytiker beim Strategischen Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Er beriet die NATO und die UNO in Fragen der Aufstandsbekämpfung und arbeitete in Krisengebieten in Afghanistan, dem Kongo und dem Sahel. Er ist Autor mehrerer Sachbücher über den Ukraine-Krieg, die in Deutschland mehrfach Bestsellerstatus erreichten. Seit dem 15. Dezember 2025 steht er auf der EU-Sanktionsliste (Massnahmenpaket XIV gegen Russland). Die Schweiz hat die Sanktionen nicht übernommen.