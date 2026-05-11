Nico Stino | Swissvox

Am 7. Mai 2026 sollte Hüseyin Doğru vor dem Europäischen Parlament sprechen – über Pressefreiheit. Er durfte nicht. Die deutsche Regierung verweigerte ihm die Teilnahme. So schickte der Journalist seinen Text als Videostatement nach Brüssel. Was er sagte, ist mehr als ein persönliches Schicksal: Es ist ein Dokument des Zustands der europäischen Demokratie.

Sanktioniert ohne Anklage, ohne Urteil

Doğru ist Deutscher. Kein Türke – wie die EU-Sanktionsliste fälschlicherweise vermerkt. Kein Doppelstaatsbürger. Ein Bürger der Europäischen Union. Und genau dieser Bürger wurde am 20. Mai 2025 auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt – ohne Gerichtsverfahren, ohne Strafanklage, ohne richterliche Prüfung von Beweisen.

Der offizielle Vorwurf: sein Journalismus, seine Berichterstattung über Gaza und palästinensische Solidaritätsproteste in Deutschland seien Teil eines russischen Destabilisierungsprojekts. Die Begründung: Er gefährde die Stabilität der EU und betreibe «Informationsmanipulation».

Doğru gründete das inzwischen eingestellte englischsprachige Medienprojekt red.. Deutsche Geheimdienste observierten die Redaktion wegen ihrer Palästina-Berichterstattung. Es folgte eine Schmutzkampagne in deutschen Medien – und dann die europäische Listung.

38 Seiten ohne das Wort «Russland»

Sein Anwaltsteam forderte Akteneinsicht. Das Ergebnis ist bezeichnend: Das Beweispaket umfasst 38 Seiten. Das Wort «Russland» taucht darin kein einziges Mal auf. Kein Beweis für russische Steuerung. Kein Beweis für kriminelles Verhalten. Kein Beweis für eine Finanzierung durch den russischen Staatsapparat.

Was die Behörden als Belege anführen: journalistische Beiträge, politische Meinungen, Medienkritik. Darunter Doğrus Formulierung, der Ukraine-Krieg sei ein «inter-imperialistischer Krieg» – ein Begriff aus dem marxistischen Analyserahmen, den Lenin 1914 auf den Ersten Weltkrieg anwandte. Keine pro-russische Haltung, sondern eine politisch-theoretische Einordnung.

Wer solche Texte als Beweise für Sanktionen akzeptiert, der hat Journalismus zur Sicherheitsbedrohung erklärt.

Kollektivstrafe und Kontoeinfrierung

Die Folgen sind unmittelbar existenziell. Doğrus Bankkonten sind gesperrt. Er darf nicht arbeiten. Er lebt, wie er selbst sagt, als Verbannter im eigenen Land. Zeitweise wurden auch die Konten seiner Frau eingefroren – die selbst gar nicht sanktioniert ist. Er kann keine Windeln kaufen, keine Medikamente für seine drei Kinder. Wer für ihn einspringt, riskiert eine Strafverfolgung wegen Sanktionsumgehung – bis zu zehn Jahre Haft.

Das ist keine Politik gegen einen einzelnen Journalisten. Das ist Sippenhaft im Europa des 21. Jahrhunderts.

Das Rechtsprinzip wird umgekehrt

Der Kern des Falls ist eine juristische Paradoxie. EU-Sanktionen gelten offiziell nicht als Strafe, sondern als «Präventivmassnahmen». Deshalb greifen die Garantien des Strafrechts nicht vollständig: keine Unschuldsvermutung, kein Recht auf Akteneinsicht vor der Massnahme, kein Richter, der die Beweise prüft.

Der Grundsatz in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten – wird damit ins Gegenteil verkehrt: Im Zweifel wird sanktioniert. Die Listung erfolgte, bevor Doğru überhaupt benachrichtigt wurde. Erst dann durfte er Einwände einreichen. Das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof kann Jahre dauern. In der Zwischenzeit ist die Strafe bereits vollzogen.

Doğru bringt es auf den Punkt: «Ich stehe vor Ihnen heute nicht, weil ich freigesprochen wurde. Ich stehe vor Ihnen, weil ich nie angeklagt wurde. Und genau das sollte Sie alle beunruhigen.»

FIMI: Wenn Dissens zur Sicherheitsbedrohung wird

Der Fall steht nicht isoliert. Er spiegelt eine konzeptionelle Verschiebung in der europäischen Informationspolitik. Früher sprach man von «Desinformation» – eine Frage nach Wahrheitsgehalt. Heute spricht die EU von FIMI: «Foreign Information Manipulation and Interference». Die Frage lautet nun nicht mehr: Ist es wahr? Sondern: Wer spricht – und mit welcher Haltung?

Die EU-Eigendefinition von FIMI umfasst ausdrücklich auch «überwiegend nicht-illegale Verhaltensweisen», die Werte, Verfahren oder politische Prozesse gefährden könnten. Überwiegend nicht-illegal. Damit wird politische Meinungsabweichung zu einem Sicherheitsproblem umgedeutet.

Zusammen mit dem Digital Services Act (DSA), der Plattformen zur Risikobewertung von Inhalten verpflichtet, entsteht ein System, in dem der Staat keine Zeitung verbieten muss. Es genügt, ihren Gründer zu sanktionieren, seine Konten zu sperren, seine Bank zu verunsichern – und das Ganze «demokratische Resilienz» zu nennen.

Der Palästina-Kontext und Deutschlands Militarisierung

Doğru benennt auch den politischen Hintergrund seiner Verfolgung: Deutschlands wirtschaftliche Stagnation und die Umlenkung industrieller Kapazitäten auf Rüstungsproduktion. Wer eine Gesellschaft auf Krieg vorbereite, so sein Argument, könne öffentlichen Zweifel nicht dulden. Palästina-Solidarität werde deshalb nicht als moralische Reaktion auf ein dokumentiertes Massensterben behandelt, sondern als Destabilisierung.

Wenn Berichterstattung über Protest zu Beweisen für Sicherheitsbedrohungen wird, hat der Staat aufgehört, Journalismus als demokratische Funktion zu betrachten.

Einordnung

Der Fall Doğru ist kein Einzelfall. Er ist ein Testfall. Er zeigt, wie weit das Sanktionsinstrument – ursprünglich für Embargo-Politik gegen Drittstaaten entwickelt – bereits in den europäischen Binnenraum vorgedrungen ist. Wer heute wegen seiner Gaza-Berichterstattung auf einer EU-Liste landet, schafft den Präzedenzfall für morgen.

Doğru schliesst seinen parlamentarischen Auftritt mit einem Satz, der als Warnung gelten muss: «Ein Sanktionsregime, das Schuld ohne Gericht entscheidet, ist kein Schutzschild der Demokratie. Es ist ihr Grab.»

Die EU hat einen Deutschen, Vater dreier Kinder, für seine journalistische Arbeit faktisch entrechtet. Kein Gericht hat ihn verurteilt. Kein Gericht hat ihn freigesprochen. Er wartet. Und sein jüngstes Kind braucht Windeln.

Quellen: Hüseyin Doğru, Rede vor dem Europäischen Parlament, 7. Mai 2026 (via Substack)