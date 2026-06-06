VR-Präsident Jürg Rötheli zeigte sich bei den Untersuchungskosten demonstrativ unbeeindruckt:

«Es spielt keine Rolle, ob es 15 oder 16 Millionen Franken Kosten für uns sind.»

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Betrug, Hackerangriff, Lösegeld, Mexiko-Affäre, F-35-Prestigeprojekt auf der Kippe – der bundeseigene Rüstungskonzern kommt nicht zur Ruhe. VR-Präsident Jürg Rötheli muss antworten.

Wann kehrt bei der Ruag endlich Ruhe ein? Die Frage, die SRF-Moderator Dominik Meier dem Verwaltungsratspräsidenten Jürg Rötheli in der Samstagsrundschau vom 7. Juni stellte, ist keine rhetorische. Sie beschreibt den Aggregatzustand eines Bundesunternehmens, das seit Jahren von Skandal zu Skandal taumelt – und dessen institutionelle Glaubwürdigkeit mittlerweile ernsthaft beschädigt ist.

Das Betrugssystem: 50 Millionen, 26 Fälle, drei Jahre Aufarbeitung

Im Zentrum der Ruag-Dauerkrise steht ein ehemaliger Kadermann, der jahrelang im Handel mit Panzerteilen systematisch in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Der Beschuldigte kaufte Material ein und verkaufte es unter Wert weiter – unter anderem an eine Firma, bei der seine Ehefrau in der Geschäftsleitung sitzt. Diese konnte auf dem freien Markt potenziell hohe Gewinne erzielen, während der Ruag ein Millionenschaden entstand.

Die Dimensionen sind beträchtlich. Über 50 Millionen Franken sind der Ruag durch diese betrügerischen Machenschaften entgangen. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) spricht von 26 potenziellen Betrugsfällen und von «substanziellen Anhaltspunkten von mutmasslich strafrechtlichem Verhalten in mehreren Fällen».

Was diesen Fall besonders schwer wiegt: Es handelt sich nicht um das Versagen eines Einzelnen im organisatorischen Vakuum. Drei Berichte der EFK werfen ein schlechtes Licht auf die Führung und Steuerung des Rüstungskonzerns in den vergangenen Jahren und kritisieren auch den Bund als Besitzer scharf. Warnhinweise lagen auf dem Tisch – und wurden ignoriert. Der bundeseigene Rüstungskonzern soll dabei interne Warnhinweise missachtet haben.

Erschwerend hinzu kommt, dass in den letzten vier Jahren fünf CEOs und drei CFOs im Amt waren – eine Führungsinstabilität, die strukturelle Kontrolllücken geradezu provoziert.

Die externe Untersuchung durch die Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey, vom VBS in Auftrag gegeben, dauert inzwischen fast drei Jahre an und verursacht ihrerseits Millionenkosten. Eine befriedigende Antwort, wie frühere Vorgesetzte zur Rechenschaft gezogen werden, blieb Rötheli schuldig – oder vielmehr: Sie steht noch aus.

Hackerangriff mit Lösegeld – und das VBS wusste von nichts

Als wäre der Betrugsfall nicht genug, offenbarte die Samstagsrundschau eine weitere Peinlichkeit. Nach einem Hackerangriff hat die Ruag Lösegeld bezahlt – dies gab Verwaltungsratspräsident Rötheli in der Sendung zu. Die Zahlung erfolgte, obwohl das Bundesamt für Cybersicherheit dringend davon abrät, solchen Forderungen nachzukommen. Die Hackergruppe Akira drohte der Ruag, 24 Gigabyte an Unternehmensdaten zu veröffentlichen, darunter detaillierte Mitarbeiterinformationen, vertrauliche militärische Informationen sowie Verträge und militärische Abmachungen. Das VBS, Eigentümer des Konzerns, war offenbar nicht informiert.

Mexiko: Noch ein Verdachtsfall

Als ob das nicht reichte, berichtete der «SonntagsBlick» Anfang 2026 von einem neuen Betrugsverdacht, diesmal in Mexiko. Einem Drittpartner wurde faktisch die Kontrolle über die Lieferkette überlassen – er bestimmte, wie importiert wird, welche Dokumente verwendet werden und wer als offizieller Importeur auftrat. Die Ruag kommentiert den Fall nicht. Bereits im Zusammenhang mit den Panzerdeals hatte die politische Aufsicht eine «systematische Betrugskultur» kritisiert und eine radikale Bereinigung der Altgeschäfte gefordert. Der Mexiko-Fall legt nahe, dass diese Bereinigung noch nicht stattgefunden hat.

Prestigeprojekt F-35: Drei statt vier, und die Kosten explodieren

Abseits der Betrugsaffären kämpft die Ruag um ihr derzeit wichtigstes Zukunftsprojekt: die Teilmontage der neuen Schweizer F-35-Kampfjets in Emmen (Projekt «Rigi»). Das Vorhaben war von Anfang an umstritten – und SRF-Recherchen vom selben Tag enthüllten nun den nächsten Rückschlag. Statt wie ursprünglich angekündigt vier wird die Ruag nur drei Jets zusammenbauen können – Hauptgrund sind die zu hohen Fertigungskosten bei der Ruag. Lockheed Martin hat entsprechend reagiert.

Die Dimension der damit verbundenen Steuermittel ist erheblich. Laut zwei mit dem Projekt vertrauten Personen verrechnet Lockheed Martin der Schweiz allein für das Ruag-Projekt 200 Millionen Franken. Und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist intern umstritten: Das VBS hat festgestellt, dass erhebliche Investitionen in die Infrastruktur nötig sind und der Zusammenbau von nur vier Jets «relativ kostspielig» sei. Zudem habe die Ruag bisher nicht aufzeigen können, wie das Projekt nachhaltig und wirtschaftlich umgesetzt werden kann.

Stimmen aus dem Umfeld der Armee und von Armasuisse sind noch deutlicher. «Der riesige Zusatzaufwand einer Endmontage für nur vier Flugzeuge kostet mehrere hundert Millionen Steuergelder für einen Effekt, den die Schweiz gar nicht braucht», so ein Insider gegenüber dem «Blick». Das von der Ruag propagierte Know-how über den F-35 werde sie nie anwenden müssen, da Engineering-Aufgaben beim Hersteller in den USA verbleiben. Zudem müsste die Ruag im hohen zweistelligen Millionenbereich in die Infrastruktur investieren und extra eine neue Halle bauen – Kosten, die indirekt der Luftwaffe weiterverrechnet werden.

Unzufriedene Hauptkundin: Die Armee klagt über Teuerung und Unpünktlichkeit

Zu allem Überdruss ist auch die Hauptkundin der Ruag – die Schweizer Armee – unzufrieden. Die Ruag wartet sämtliche Kampfjets, Panzer und Helikopter der Armee. Doch die Kooperation läuft schlecht: Die Armee beklagt zu hohe Preise, mangelnde Lieferpünktlichkeit und zu viel Personal- und Verwaltungsaufwand. Gegenüber Rötheli stellen sich damit die grundlegenden Fragen zur operativen Leistungsfähigkeit des Konzerns – und zwar nicht von politischen Kritikern, sondern vom wichtigsten Auftraggeber selbst.

Bilanz: Ein Konzern, der sich selbst im Weg steht

Jürg Rötheli, seit Anfang 2025 im Amt, trägt die Last seiner Vorgänger und muss gleichzeitig beweisen, dass er den Konzern tatsächlich reformieren kann. Die Samstagsrundschau zeigte einen Präsidenten, der um Fassung bemüht ist – und der viele unbequeme Fragen beantworten muss, die strukturell längst überfällig sind.

Was sich durch alle Ruag-Affären zieht, ist ein wiederkehrendes Muster: interne Warnhinweise werden ignoriert, Kontrollmechanismen greifen nicht, und der Bundeseigentümer wird entweder zu spät oder gar nicht informiert. Das ist kein Zufallsprodukt. Es ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die jahrelang ohne ausreichende Aufsicht operiert hat.

Die Frage «Wann kehrt bei Ruag Ruhe ein?» ist berechtigt. Die ehrliche Antwort: noch nicht bald.