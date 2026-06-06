Wenn Steuerzahler Lösegeld an Kriminelle finanzieren – und die IT-Verantwortlichen einfach weitermachen

Es gibt Meldungen, die einen sprachlos machen. Nicht wegen ihrer Komplexität, sondern wegen ihrer schieren Unverfrorenheit. Die Nachricht, dass der Bundesrüstungskonzern RUAG einer Erpressung durch die Hackergruppe Akira nachgegeben und Lösegeld bezahlt hat, gehört dazu. Ein Unternehmen im Vollbesitz des Bundes. Mit militärischen Daten. In einem Land, das sich als Hochburg der Cybersicherheit versteht.

Man zahlt. Man schweigt. Man erklärt es später zur richtigen Entscheidung.

Das Versagen beginnt vor dem Einbruch

Bevor man über die Lösegeldzahlung diskutiert, muss man eine unbequeme Frage stellen: Wie um Himmels willen konnte eine bekannte, einschlägig vorbestrafte Ransomware-Gruppe wie Akira in die Systeme der RUAG LLC eindringen?

Akira ist kein obskures Newcomer-Kollektiv aus irgendeinem Kellerbüro. Die Gruppe ist seit Jahren aktiv, ihre Methoden sind dokumentiert, ihre Angriffsvektoren sind in jedem einschlägigen Threat-Intelligence-Report beschrieben. Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor ihr. Die internationale Sicherheitsgemeinschaft warnt vor ihr. Wer im Jahr 2025 noch keine adäquaten Schutzmassnahmen gegen bekannte Ransomware-Akteure implementiert hat, der betreibt keine IT-Sicherheit – der betreibt Folklore.

Dass ausgerechnet ein Rüstungskonzern, der per definitionem mit sensiblen, sicherheitsrelevanten Daten hantiert, derart nachlässig aufgestellt war, ist kein Pech. Es ist organisatorisches Versagen auf ganzer Linie. Segmentierung, Zero-Trust-Architekturen, Endpoint Detection & Response, regelmässige Penetrationstests, Incident-Response-Pläne – das ist kein Hexenwerk, das ist Industriestandard. Man fragt sich ernsthaft, was die IT-Verantwortlichen bei RUAG in den letzten Jahren eigentlich getrieben haben.

Der Einbruch selbst: Eine Einladung wurde angenommen

Die Hackergruppe Akira drang in die Systeme der US-Tochterfirma RUAG LLC ein, stahl grosse Datenmengen und erpresste den Bundeskonzern mit der Drohung, angeblich vertrauliche militärische Daten zu veröffentlichen. Das klassische Ransomware-Playbook – und RUAG stand offenbar so blank da, dass man keinerlei Gegenmittel hatte.

Keine funktionierenden Backups, die eine Wiederherstellung ohne Lösegeld ermöglicht hätten? Offenbar nicht, oder zumindest nicht für die exfiltrierten Daten. Kein Incident-Response-Team, das den Schaden hätte eindämmen können? Offenbar nicht effektiv genug. Kein Frühwarnsystem, das den Einbruch rechtzeitig erkannt hätte? Offenbar ebenfalls nicht.

Was bleibt, ist ein erschütterndes Bild: Ein Unternehmen mit militärischen Aufträgen, hunderten von Millionen Franken Jahresumsatz und dem Bund als Eigentümer war so unzureichend gesichert, dass eine bekannte Cyberkriminellen-Gruppe ungehindert eindringen, Daten abziehen und den Konzern in die Knie zwingen konnte. Irgendwo in einem Bürogebäude sitzt ein CISO – oder mehrere –, die dafür die Verantwortung tragen. Man hört nichts von ihnen.

Die Zahlung: Kapitulation mit Steuergeld

Dann kommt das eigentliche Skandalon. RUAG-Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli bestätigt in der SRF-Samstagsrundschau ungerührt: «Wir haben bezahlt und haben glücklicherweise alle Daten zurückerhalten.»

Man beachte das Wort «glücklicherweise». Als handle es sich um eine Lotterie. Als wäre es eine Überraschung, dass Kriminelle nach erfolgter Zahlung die versprochene Leistung erbringen – zumindest beim ersten Mal, damit das Geschäftsmodell funktioniert.

Das Bundesamt für Cybersicherheit ist unmissverständlich: Lösegeld zahlen finanziert kriminelle Aktivitäten, motiviert Angreifer zum Weitermachen und fördert die Verbreitung solcher Angriffe. Das ist keine Meinung, das ist empirisch belegte Sicherheitspolitik. Wer zahlt, macht sich mitschuldig am nächsten Angriff – gegen ein Spital, eine Gemeinde, ein KMU.

Und wer zahlt hier? Letztlich der Steuerzahler. RUAG ist ein Bundesbetrieb. Das Geld, das an Akira geflossen ist – ein «kleinerer Betrag» im tiefen sechsstelligen Bereich, wie Medienberichte vermuten –, stammt aus einem staatsnahen Unternehmen. Die Öffentlichkeit hat das Recht zu wissen, wie viel genau. Rötheli bleibt vage. Das ist keine unternehmerische Diskretion, das ist demokratisch nicht akzeptabel.

Das VBS: Nicht informiert. Kein Kommentar.

Besonders aufschlussreich ist die Reaktion des Verteidigungsdepartements (VBS), das den Bund als Eigentümer gegenüber RUAG vertritt. Das VBS schreibt, man sei «im Vorfeld der Zahlung nicht informiert worden». Zur Tatsache selbst wolle man «im Moment keinen Kommentar abgeben».

Man lese das noch einmal langsam durch.

Ein Bundeskonzern mit militärischen Daten zahlt Lösegeld an eine kriminelle Hackergruppe, ohne den Eigentümer zu informieren. Und der Eigentümer – das Eidgenössische Departement für Verteidigung – reagiert mit Schweigen. Nicht mit Empörung. Nicht mit einer Untersuchung. Nicht mit einer Aussage, dass man das nicht dulde. Mit: «Kein Kommentar im Moment.»

Das ist institutionelles Versagen in Reinkultur.

Die Selbstverteidigung: Dreist und gefährlich

Rötheli und RUAG verteidigen die Zahlung. Der Entscheid sei «richtig» gewesen. Man habe «sämtliche Daten zurückerhalten» und den Schaden «auf ein Minimum begrenzt». Das klingt nach Pragmatismus. Es ist in Wahrheit eine Einladung zur Wiederholung.

SVP-Nationalrat Mauro Tuena, selbst IT-Unternehmer, bringt es auf den Punkt: «Diese Hackergruppierung weiss jetzt, dass der Bund bereit ist, Lösegeld zu bezahlen – dieses Signal nach aussen ist verheerend.» Und er fügt hinzu, dass man eine solche Zahlung nie öffentlich kommunizieren sollte. Zu spät.

RUAG hat nicht nur bezahlt. RUAG hat auch noch öffentlich bestätigt, dass man zahlt. Im Darknet wird diese Nachricht registriert worden sein. Dutzende anderer Gruppen haben die Information erhalten: RUAG ist ein zahlungswilliges Ziel. Die nächste Erpressung ist damit nicht verhindert worden. Sie ist vorfinanziert worden.

Die eigentliche Frage: Wer trägt die Konsequenzen?

In einem funktionierenden System of Accountability würde jetzt folgendes passieren: Der CISO von RUAG LLC tritt zurück. Die IT-Verantwortlichen auf Konzernebene werden zur Rechenschaft gezogen. Der Verwaltungsrat erklärt lückenlos, wie es zu dieser Sicherheitslücke kommen konnte. Eine externe Untersuchung wird eingeleitet. Das VBS bestellt Rötheli ein und fordert eine vollständige Offenlegung.

Stattdessen: Ein VR-Präsident, der in einer Radioshow seelenruhig erklärt, man habe «glücklicherweise» alle Daten zurück. Kein Rücktritt. Keine Untersuchung. Kein Aufschrei aus dem VBS. Die IT-Truppe, die diesen Einbruch erst ermöglicht hat, sitzt weiterhin an ihren Computern.

Man muss sich das vorstellen: Hätte ein Kassierer einer Staatsbank versehentlich die Tresortür offen gelassen und wäre dann mit den Räubern verhandelt worden – er sässe längst vor einer Disziplinarkommission. Die IT-Verantwortlichen eines Rüstungskonzerns können hingegen militärische Daten an Kriminelle verlieren und Steuergeld als Lösegeld überweisen, und es passiert: nichts.

Freuen wir uns auf die E-ID: Dieselben Leute, dieselbe Logik

Wer angesichts des RUAG-Debakels dennoch ruhig schläft, dem sei ein Gedanke mitgegeben: Die E-ID kommt. Die digitale Identität aller Schweizerinnen und Schweizer wird bald auf staatlich verwalteten Infrastrukturen liegen. Biometrische Daten, Aufenthaltsdaten, Behördenzugang, Steuerinformationen – alles digital, alles vernetzt, alles in der Obhut jener IT-Führungsriege, die bei einem Rüstungskonzern nicht mal Backups und Zugriffskontrollen im Griff hatte.

Man darf sich also freuen. Denn die digitale Schweizergarde – jene gut bezahlten IT-Kader in Bundesbetrieben und Bundesämtern, die sich mit Zertifikaten schmücken und an Fachkonferenzen über Zero Trust referieren –, diese Garde hat ein bewundernswertes Talent bewiesen: Sie versteht es meisterhaft, Probleme zu produzieren, deren Lösung stets in dieselbe Richtung weist. Richtung Steuergeld. Richtung Volk.

Beim Hack: zahlt das Volk. Bei der Aufräumarbeit: zahlt das Volk. Bei der nächsten Beschaffung von Sicherheitssoftware, die man eigentlich schon längst hätte haben sollen: zahlt das Volk. Und wenn die E-ID irgendwann kompromittiert wird – weil die Infrastruktur wieder nicht dem Stand der Technik entsprach, weil Warnungen ignoriert wurden, weil niemand persönlich haftet –, dann wird ein weiterer Verwaltungsratspräsident vor einem Mikrofon sitzen und sagen: «Wir haben bezahlt und haben glücklicherweise alle Daten zurückerhalten.»

Das Volk natürlich eingeschlossen.

Schlussbetrachtung: Digitale Fahrlässigkeit als Systemmerkmal

Der Fall RUAG ist kein Einzelfall. Er ist Symptom einer tief verwurzelten Schweizer Unkultur im Umgang mit IT-Sicherheit in staatsnahen Betrieben: zu wenig Budget, zu wenig Kompetenz an entscheidenden Stellen, zu viel Vertrauen in die Unwahrscheinlichkeit eines Angriffs – und null Konsequenzen bei Versagen.

Solange IT-Sicherheitsverantwortliche in Bundesbetrieben keine persönliche Rechenschaftspflicht kennen, solange Verwaltungsräte Lösegeldzahlungen als «richtigen Entscheid» verkaufen können ohne Folgen, und solange das VBS mit «kein Kommentar» auf den Verrat militärischer Datensouveränität reagiert, wird sich nichts ändern.

Akira hat RUAG nicht besiegt. RUAG hat sich selbst besiegt – durch jahrelange Fahrlässigkeit, institutionelle Gleichgültigkeit und eine IT-Führung, deren grösste Leistung darin besteht, unsichtbar zu bleiben, wenn die Rechnung präsentiert wird.

Die Rechnung haben andere bezahlt. Wie immer.

Nico Stino / Swissvox