Wenn Algorithmen lernfähiger sind als gewählte Volksvertreter

Von Nico Stino

Es gibt in der Welt der künstlichen Intelligenz ein Konzept, das Informatiker gleichermassen fasziniert und beunruhigt: RSI – Recursive Self-Improvement, auf Deutsch: rekursive Selbstverbesserung. Gemeint ist die Fähigkeit eines Systems, die eigene Funktionsweise zu analysieren, Schwachstellen zu erkennen und sich iterativ zu optimieren – ohne externen Anstos. Ein System, das aus Fehlern lernt. Das sich dem Feedback der Realität anpasst. Das besser wird.

Was für eine Maschine als technologischer Durchbruch gilt, ist für einen Politiker in der Schweiz offenbar ein Fremdwort.

Das lernunfähige System Bern

Wer den Bundeshausbetrieb in Bern über Jahre beobachtet – und das tut Swissvox seit seiner Gründung – erkennt ein System, das sich nicht verbessert. Es verschlechtert sich. Nicht sprunghaft, sondern schleichend. Und genau das macht es gefährlich.

Die Kommunikation der politischen Klasse wird flacher, ausweichender, gesättigter mit Worthülsen. Wer Bundesratsmedienkonfenrenzen aus den 1990er-Jahren mit heutigen vergleicht, stellt fest: Der Informationsgehalt pro Minute ist drastisch gesunken. Was früher Erklärung war, ist heute Beruhigung. Was früher Rechenschaft war, ist heute Framing.

Die Entscheidungsqualität folgt demselben Muster. Ob Armeebeschaffungen (Gripen, F-35, Patriot), die Impfstoffverträge der Pandemiephase, die Credit-Suisse-Rettung oder die AHV-Governance: Entscheide werden getroffen, die dem Steuerzahler Milliarden kosten, ohne dass irgendjemand persönlich zur Rechenschaft gezogen wird. RSI würde bedeuten: nach jedem Fehler das System analysieren, die Ursache beheben, die Verantwortlichkeiten schärfen. Was stattdessen passiert: Aufarbeitung wird verschleppt, Parlamentarische Untersuchungskommissionen werden eingesetzt, um Zeit zu schinden, und die zuständigen Personen wechseln das Departement oder gehen in den Verwaltungsrat einer Bank.

Das eigentliche Skandalon: Der Umgang mit Volksentscheiden

Am deutlichsten zeigt sich die institutionelle Lernverweigerung dort, wo sie am gefährlichsten ist: im Umgang mit direktdemokratischen Entscheiden.

Die Schweiz ist stolz auf ihre direkte Demokratie. Weltweit wird das Modell bewundert, studiert, kopiert. Doch was nützt das schönste Instrument, wenn die Ausführenden seinen Auftrag systematisch unterlaufen?

Die Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung wurde 2014 mit 50,3 Prozent angenommen. Was folgte, war eine jahrelange Umsetzungsverschleppung, flankiert von bilateralen Verhandlungen, die den Volkswillen de facto kassierten. Das Parlament erledigte das Unbehagen mit der sogenannten «Inländervorrang light»-Lösung – einem Etikettenschwindel, der den Abstimmungstext ignorierte und das Volk für naiv erklärte.

Die Begrenzungsinitiative 2020 wurde zwar abgelehnt – aber auch ihr Scheitern wurde sofort instrumentalisiert, um jede weitere Diskussion über Migrationskontrolle zu delegitimieren.

Die Ausschaffungsinitiative: angenommen. Umgesetzt? Nur partiell, mit so vielen Ausnahmen und Verzögerungen, dass die Substanz verloren ging.

Die Volksinitiative «Für eine starke Pflege»: angenommen 2021. Umsetzung: zäh, lückenhaft, von den Krankenkassen und dem Bundesrat gemeinsam ausgehöhlt.

Das Muster ist konsistent. Es ist kein Zufall. Es ist Methode.

Recursive Self-Degradation statt RSI

Was Bern praktiziert, ist das genaue Gegenteil von RSI. Man könnte es RSD nennen: Recursive Self-Degradation – rekursive Selbstverschlechterung. Jeder Fehler wird nicht analysiert, sondern wegerklärt. Jeder Volksauftrag wird nicht umgesetzt, sondern «ausbalanciert». Jede Kritik wird nicht als Feedback verstanden, sondern als populistischer Angriff auf die «Institutionen» abgetan.

Die KI lernt aus Trainingsdaten, optimiert ihre Parameter, korrigiert Abweichungen. Der Schweizer Politmechanismus tut das Gegenteil: Er lernt, wie man Korrekturen vermeidet. Er optimiert sich im Wegducken. Er korrigiert nicht die eigenen Fehler – er korrigiert die öffentliche Wahrnehmung davon.

Das ist eine Art Intelligenz. Aber eine zutiefst antidemokratische.

Das Vertrauenskapital ist aufgebraucht

Vertrauen ist kein abstraktes Gut. Es ist politisches Kapital, das sich ansammelt oder verbraucht. Und es verbraucht sich genau dann, wenn Zusagen gebrochen, Volksentscheide ignoriert und Rechenschaft verweigert wird.

Die sinkenden Stimmbeteiligungen bei manchen Urnengängen, die wachsende Enthaltsamkeit vor allem junger Wählerinnen und Wähler, die Zunahme von Misstrauensinitiativen und ausserparlamentarischen Bewegungen – das sind keine Zeichen politischer Apathie. Das sind Zeichen eines Systems, das seinen Nutzerinnen und Nutzern signalisiert: Eure Eingaben werden nicht verarbeitet.

Eine KI, die ihre Trainingsdaten ignoriert, lernt nichts. Sie wird schlechter. Ein politisches System, das Volksaufträge ignoriert, lernt auch nichts. Es wird schlechter. Der Unterschied: Die KI wird abgeschaltet oder neu trainiert. Das politische System bleibt – und verwaltet weiter.

Was RSI für die Demokratie bedeuten würde

Man muss kein Techno-Utopist sein, um zu verstehen, was eine demokratische Variante von RSI bedeuten würde: Ein System, das Volksentscheide vollständig und fristgerecht umsetzt. Das nach jedem grossen Politikversagen eine öffentliche Fehleranalyse durchführt. Das Feedbackschleifen institutionalisiert – nicht als PR-Massnahme, sondern als echten Korrekturmechanismus.

Das wäre kein radikales Experiment. Das wäre schlicht: Demokratie, so wie sie im Verfassungstext steht.

Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung: «Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.» Art. 148 Abs. 1: «Die Bundesversammlung übt die oberste Gewalt im Bund aus.» Und Art. 148 schreibt implizit vor, was dem Volk explizit versprochen wurde: Rechenschaft, Transparenz, Bindung an den Volksentscheid.

Kein Algorithmus braucht, wenn er gut programmiert ist, eine externe Aufsicht, um sich zu verbessern. Er tut es von selbst. Der Schweizer Politbetrieb hingegen verbessert sich nicht einmal dann, wenn Aufsicht vorhanden ist – weil die Aufsicht vom Politbetrieb selbst bestellt wird.

Einordnung

Die Frage ist nicht, ob Maschinen irgendwann klüger sind als Menschen. Die Frage ist, ob ein politisches System klüger sein will als gestern. Recursive Self-Improvement ist keine Technologie. Es ist eine Haltung. Eine Bereitschaft zur Selbstkritik, zur Korrektur, zur Unterordnung unter das Feedback der Realität.

Diese Haltung fehlt in Bern. Nicht bei allen, nicht immer – aber strukturell, systematisch, beobachtbar. Und solange das so bleibt, wird der Graben zwischen dem Volk und seinen Vertretern nicht kleiner. Er wächst. Iterativ. Rekursiv.

Genau wie ein schlecht programmiertes System, das niemand neu trainiert.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.