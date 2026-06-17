Von Nico Stino

Es ist offiziell – fast. Uber und das chinesische Autonomiefahrzeug-Unternehmen WeRide haben am Mittwoch bekanntgegeben, noch in diesem Jahr einen kommerziellen Robotaxi-Dienst in der Region Zürich lancieren zu wollen. Zürich würde damit zu einer von fünf Städten weltweit, in denen die beiden Partner im Rahmen ihrer globalen Kooperation Robotaxi-Dienste anbieten, und zum zweiten europäischen Standort nach Madrid – dessen Ankündigung gerade zwei Wochen zurückliegt. ￼ ￼ Gebucht werden sollen die Fahrten ganz gewöhnlich über die Uber-App.

Was wirklich neu ist

Komplett aus dem Nichts kommt das Vorhaben nicht. WeRide verfügt bereits seit November 2025 über eine Bewilligung des Bundesamts für Strassen (Astra) für fahrerlose Testeinsätze in der Region Furttal bei Zürich. ￼ Testfahrten fanden bereits in Gemeinden wie Boppelsen, Otelfingen, Dänikon, Würenlos und Regensdorf statt. ￼

Der entscheidende Unterschied liegt im Zweck. Das laufende Pilotprojekt im Furttal – getragen gemeinsam mit den SBB und den Kantonen Aargau und Zürich – verfolgt ein verkehrspolitisches Ziel: Robotaxis sollen abgelegene Gebiete erschliessen, dort wo sich teure Buslinien kaum rechnen. ￼ Das neue Uber-WeRide-Angebot zielt dagegen auf den städtischen Alltagsverkehr – ein kommerzielles Produkt statt ein ÖV-Ergänzungsbaustein.

Die Bewilligungslücke

Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Die Mitteilung der beiden Unternehmen steht ausdrücklich unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung – ein Detail, das in den meisten Schlagzeilen unterging. Brisanter: Eine Recherche des «Tagesanzeiger» stellt fest, dass das Astra bislang gar kein entsprechendes Gesuch erhalten hat. ￼ Die Ankündigung ist also, nüchtern betrachtet, eine Absichtserklärung von Uber und WeRide – nicht ein behördlich abgesegneter Fahrplan.

Das ist kein Zufall, sondern Methode. Eine ähnliche Ankündigung hatte Uber bereits im Februar gemacht, ohne dass seither ein konkreter Starttermin folgte. Wer ein Mobilitätsprodukt mit globalem Investorenpublikum verkauft, braucht Schlagzeilen – auch wenn die Verwaltung noch gar nicht am Zug war.

Zürich im globalen Wettlauf

Eingeordnet werden muss die Meldung auch im internationalen Kontext. Die Schweiz ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr im Robotaxi-Geschäft: Baidu testet hierzulande bereits in ländlichen Gebieten, Waymo plant für 2026 den Markteintritt in London, und auch Tesla und Nvidia drängen mit eigenen autonomen Mobilitätskonzepten auf den europäischen Markt. Die Schweizer Behörden gelten dabei als vergleichsweise fortschrittlich im regulatorischen Umgang mit autonomem Fahren – ein Standortvorteil, den Uber und WeRide explizit benennen. ￼

Fachlich unterstützt wird das Vorhaben durch Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsforscher an der ZHAW, der die WeRide-Technologie nach eigener Erfahrung in China als ausgereift einschätzt und keine grundsätzlichen Einwände gegen einen Einsatz in der Schweiz sieht. ￼ Das Flottenmanagement übernimmt mit Rydera ein Schweizer Unternehmen – ein Detail, das dem Projekt eine gewisse lokale Verankerung verleiht, jenseits der reinen US-chinesischen Konzernlogik.

Einordnung

Was bleibt von der Meldung, wenn man sie von der PR-Verpackung befreit? Erstens: Der technologische Unterbau – Astra-Bewilligung, Pilotbetrieb, Flottenpartner – existiert tatsächlich und ist belastbarer als manche frühere Robotaxi-Ankündigung anderswo. Zweitens: Der konkrete kommerzielle Start ist trotzdem Zukunftsmusik, solange kein Gesuch bei den Behörden liegt. Drittens: Zürich wird zum Testfall dafür, ob die Schweiz mit ihrem «fortschrittlichen» regulatorischen Ruf tatsächlich schneller liefert als andere europäische Städte – oder ob auch hier zwischen Investoren-Kommuniqué und Strassenzulassung Monate, vielleicht Jahre liegen.

Die Frage, die sich Zürcherinnen und Zürcher stellen sollten, ist nicht «Wann kommt das Robotaxi?», sondern «Wer entscheidet eigentlich, wann es kommt – das Unternehmen mit der Medienmitteilung, oder die Behörde mit der Akte?»