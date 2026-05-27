Wenn ein frisch gewählter Glarner Richter seinen UBS-Titel aufbläst und die Bürger an der Landsgemeinde damit täuscht, ist das kein Einzelfall. Es ist Symptom.

Thomas Villiger, 59, FDP, Karriere bei UBS und Credit Suisse — und seit Anfang Mai gewählter Richter am Glarner Obergericht. Der Aufstieg wirkte makellos: KV-Ausbildung, Jahrzehnte im globalen Bankgeschäft, Krönung an der Landsgemeinde im Zigerschlitz. Was die Glarner Stimmbürger dabei nicht wussten: Villiger war zum Zeitpunkt seiner Wahl aller Wahrscheinlichkeit nach längst kein aktiver Executive Director der UBS mehr — sondern befand sich mutmasslich im sogenannten «Garden Leave», jenem höflichen Abstellgleis, auf das grosse Banken ihre abgehenden Kaderleute vor der endgültigen Entlassung schieben.

Eine Konkurrentin, die an der Landsgemeinde ebenfalls für das Richteramt kandidiert hatte und unterlag, reichte daraufhin eine Stimmrechtsbeschwerde ein. Villiger habe sich stets als «Executive Director der UBS» präsentiert, schreibt sie darin — eine Darstellung, die «nach meinen Kenntnissen nicht den tatsächlichen Verhältnissen» entspreche. Er befinde sich vielmehr «in einem Sozialprogramm bzw. ohne operative Funktion».

Die Glarner Behörden nahmen die Beschwerde entgegen. Der Landammann persönlich, Dr. Markus Heer, ist für die Antragstellung an den Regierungsrat zuständig. Dieser entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Villiger hatte bis letzten Donnerstag Zeit zur Stellungnahme.

Titel bleibt Titel — oder doch nicht?

Dass der Titel «Executive Director» bei der UBS keine Funktion, sondern ein bankinterne Rangstufe ist, die bis zum letzten Arbeitstag formal bestehen bleibt, ist in der Finanzwelt bekannt. Während des Garden Leave ist man offiziell noch angestellt, versichert und bezahlt. Juristisch betrachtet mag Villigers Selbstdarstellung also korrekt gewesen sein — in der Form. Aber wer sich an einer Landsgemeinde als aktiven UBS-Kaderbanker anpreist, obwohl er seit Monaten keinen einzigen Kunden mehr betreut, bewegt sich in einer moralischen Grauzone, die für ein Richteramt besonders problematisch ist.

Kurz nach seiner Wahl am 3. Mai postete Villiger auf seinen sozialen Kanälen einen Zeitungsausschnitt, der seine Kontrahentin kritisierte, und kommentierte darunter in angelsächsischem Grossbankenjargon: «Kleine Lektion in ‹How not to do it›. Sorry, mate.» Hämisch, herablassend, auf Englisch. Für einen Mann, der sich anschickt, andere Menschen zu richten, eine bemerkenswert schlechte Selbstdarstellung.

Kein Einzelfall: Das Muster hinter dem Muster

Der Fall Villiger wäre leicht als Provinzposse abzutun — Kleinkanton, Parteienfilz, unterlegene Kandidatin, die zurückschlägt. Doch das greift zu kurz. Er steht stellvertretend für ein strukturelles Problem des Schweizer Milizsystems.

In der Schweiz werden Richterinnen und Richter in den meisten Kantonen gewählt — nicht nach Fachkompetenz, sondern nach Parteibuch. Die FDP Glarus präsentierte Villiger im April 2026 als «Experten für Change-Management und regulatorische Transformationsprozesse» mit «jahrzehntelanger Karriere im globalen Bankenumfeld». Ob jemand die nötige juristische Urteilskraft mitbringt, war dabei offensichtlich zweitrangig. Was zählt, ist die Partei. Was zählt, ist das Netzwerk.

Dieses Muster ist nicht neu. Über Jahrzehnte hat die Schweiz ein System kultiviert, in dem öffentliche Ämter — vom Gemeinderat über das Kantonsgericht bis zur Aufsichtsbehörde — als Versorgungsposten für loyale Parteisoldaten funktionieren. Wer das Parteibuch hat und die richtigen Hände geschüttelt hat, kommt ins Amt. Wer am Ende einer Banklaufbahn steht und eine zweite Karriere sucht, schaut sich nach einem Mandat um.

Ähnliche Fälle: kein Zufallsbefund

Glarus steht nicht allein. In der Schweizer Politikgeschichte häufen sich Fälle, in denen Lebensläufe für Wahlen aufgeblasen, Titel zweideutig verwendet oder berufliche Positionen irreführend kommuniziert wurden. Ein Kommentator auf Inside Paradeplatz erinnerte in diesem Zusammenhang an einen Nationalrat aus Winterthur, der sich mit einem Doktortitel einer längst aufgelösten indischen Universität schmückte. Ähnliche Muster finden sich bei Kandidaturen auf Kantons- und Bundesebene: Unternehmer, die in Wirklichkeit eine Ein-Mann-PR-Agentur führen. Berater, die in Wirklichkeit hauptberufliche Parteifunktionäre sind. Banker auf Abstellgleis, die sich als Entscheidungsträger inszenieren.

Das Schweizer Direktdemokratie-System vertraut darauf, dass der Souverän informiert entscheidet. Diese Vertrauensgrundlage funktioniert nur, wenn die zur Wahl stehenden Personen wahrheitsgemäss über ihre tatsächliche Lage informieren. Wer das nicht tut — auch wenn er sich formal hinter Titeln versteckt, die formal noch gültig sind — untergräbt genau jenes System, dem er angehören will.

Einordnung

Die Stimmrechtsbeschwerde gegen Villigers Wahl mag im Sand verlaufen — solche Verfahren in kleinen Kantonen neigen zur geräuschlosen Erledigung. Doch die Debatte, die der Fall ausgelöst hat, ist berechtigt und überfällig. Ein Rechtsstaat braucht Richter, die nicht nur formal korrekt handeln, sondern Glaubwürdigkeit verkörpern. Wer sich auf dem Weg ins Richteramt bereits in einer Grauzone bewegt — sei es bei der Selbstdarstellung, sei es im Ton gegenüber Mitbewerberinnen — hat einen schlechten Start hingelegt.

Und das System, das solche Kandidaturen ermöglicht, braucht eine ernsthafte Debatte: Soll die Schweiz weiterhin Richter nach Parteibuch wählen? Oder wäre es Zeit, das Milizsystem durch Qualifikationskriterien zu ergänzen, die den Namen «Rechtsstaat» verdienen?

Quellen: Inside Paradeplatz, 27. Mai 2026; FDP Glarus, Kandidaturpräsentation April 2026