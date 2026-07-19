Von Nico Stino

Wenn ein Verwaltungsratspräsident seine eigenen Kritiker anschreit, ist das meist ein Zeichen von Schwäche. Bei Johann Rupert war es das Gegenteil.

Der Wutausbruch, der recht behielt

Als Finanzanalysten Rupert kürzlich nach seiner Einschätzung zur Geschäftsentwicklung von Richemont in China und den USA fragten, brach es aus ihm heraus: «That is your work.» Er riet ihnen, sich vor die Läden zu setzen, Kunden zu zählen, notfalls mit Drohnen die Parkplätze zu observieren. Kreativität statt Excel, forderte er. Andernfalls, so seine unverblümte Botschaft, brauche es die Zunft gar nicht mehr.

Wenige Wochen später lieferte Richemont den Beweis gleich mit. Die Analysten hatten für das erste Quartal ein Umsatzwachstum von 11,5 Prozent in konstanten Lokalwährungen vorausgesagt. Tatsächlich waren es über 20 Prozent – fast das Doppelte. Selbst das kränkelnde Uhrengeschäft übertraf die Erwartungen, mit Ausnahme des Festlandchina-Geschäfts. Die Börse reagierte prompt: Die Aktie schoss um rund 10 Prozent auf ein Rekordhoch von knapp 200 Franken.

Eine Branche mit strukturellem Problem

Fehlprognosen allein wären kein Skandal. Märkte sind komplex, Unternehmen liefern selten perfekte Signale, und niemand erwartet von Analysten Hellsehen. Interessant wird es erst, wenn man die Anreize betrachtet, unter denen diese Prognosen entstehen.

Analysten arbeiten meist für Banken und Vermögensverwalter, die selbst kommerzielle Ziele verfolgen. Wer ein Unternehmen zu negativ bewertet, riskiert den Zugang zu dessen Management – ein Werkzeug, das für die eigene Researcharbeit unverzichtbar ist. Wer zu positiv urteilt, verliert die Glaubwürdigkeit bei institutionellen Kunden. Zwischen diesen beiden Polen entsteht selten eine unabhängige Einschätzung, sondern ein vorsichtiger Konsens, der Überraschungen in beide Richtungen begünstigt.

Auch persönliche Interessen spielen mit. Ein Versicherungsanalyst von Kepler Cheuvreux sorgte in der Branche für Gesprächsstoff, als er kurz vor seinem Wechsel zur Helvetia-Gruppe ausgerechnet Helvetia hochstufte – und die damalige Konkurrentin Baloise fast im gleichen Atemzug herabstufte. Ob Kalkül oder Zufall: Der Fall zeigt, wie eng persönliche und fachliche Urteile ineinanderfliessen können.

Die Credit Suisse als Blaupause

Das eigentliche Alarmsignal liegt aber nicht bei Richemont, sondern beim Untergang der Credit Suisse. Als die Bank ihre Investmentbank-Strategie änderte und in den USA Milliarden abschreiben musste, hatte keine Analyse diesen Kollaps kommen sehen. Ein Konzern von globaler Bedeutung brach zusammen, und die professionelle Frühwarnindustrie schaute zu.

Zwei Fälle, eine Lehre: Finanzanalysen taugen als Diskussionsgrundlage, nicht als Gewissheit. Wer sie als Handlungsanweisung liest, verwechselt eine Schätzung mit einer Tatsache.

Was die Maschinen daraus machen

Hier setzt die nächste Volte an. Künstliche Intelligenz dringt in genau jene Nische vor, die Rupert den Analysten madig gemacht hat: das Auswerten von Zahlen, Mustern, Signalen. Wenn Maschinen Bewertungen künftig automatisiert und in Echtzeit liefern, verliert das klassische Analystenhandwerk seine Existenzgrundlage – die reine Datenverarbeitung.

Was bleibt, ist die Deutung. Ob ein Managementwechsel Vertrauen signalisiert, ob ein Quartalsergebnis Ausreisser oder Trend ist, ob ein Konzern seine Strategie glaubwürdig verfolgt – das sind Urteile, die Kontext, Erfahrung und ein Gespür für menschliches Verhalten verlangen. Genau jene Fähigkeiten, die kein Sprachmodell ersetzt, aber die auch kein Excel-Sheet abbildet.

Liegen die KI-gestützten Bewertungen dereinst daneben, hat Rupert bereits eine Idee, wen er dann zur Rede stellt: die Softwareentwickler.

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