Retrospektive Analyse der Pandemiebewältigung in der Schweiz und im DACH-Raum
Diskrepanz zwischen behördlicher Selbstbestätigung und sozio-epidemiologischer Realität
Analysebericht: Das post-pandemische Vakuum – Systemische Defizite der Corona-Aufarbeitung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Die Unvollendete Krise
Die Schweiz hat die SARS-CoV-2-Pandemie, rein statistisch und ökonomisch betrachtet, im internationalen Vergleich verhältnismässig stabil durchlaufen. Der oft zitierte „Schweizer Weg“, der sich dur…