Covid

Analysebericht: Das post-pandemische Vakuum – Systemische Defizite der Corona-Aufarbeitung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Die Unvollendete Krise

Die Schweiz hat die SARS-CoV-2-Pandemie, rein statistisch und ökonomisch betrachtet, im internationalen Vergleich verhältnismässig stabil durchlaufen. Der oft zitierte „Schweizer Weg“, der sich dur…