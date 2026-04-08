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Die Pensionskasse Tellco pk mit fast 2 Milliarden Franken Vorsorgekapital und 294’500 Versicherten steht unter amtlicher Kontrolle. Der gesamte Stiftungsrat ist suspendiert. Was das über die Governance der Schweizer Zweiten Säule aussagt – und über das System dahinter.

8. April 2026 | Swissvox Redaktion

Es braucht schon eine gehörige Portion Chuzpe, um gleichzeitig zu verkünden, man befinde sich auf «einem stabilen Pfad» – und im nächsten Atemzug einzugestehen, dass die Aufsichtsbehörde soeben den gesamten Stiftungsrat vor die Tür gesetzt hat. Genau das hat die Tellco pk am Dienstag getan. Der Deckungsgrad liegt bei gut 106 Prozent, die Kasse ist also technisch in Ordnung. Nur das Führungsgremium, dem man die Gelder von fast 300’000 Menschen anvertraut hat, ist es offensichtlich nicht.

«Meinungsverschiedenheiten» – das Feigenblatt des Jahres

Die offizielle Erklärung der Tellco pk für das Eingreifen der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) klingt nach einer misslungenen Scheidungsanzeige: «anhaltende Meinungsverschiedenheiten im Stiftungsrat». Als hätten sich Präsident und fünf Mitglieder einfach nicht über den nächsten Kaffeemaschinenkauf einigen können.

Die Realität ist eine andere. Wenn eine Aufsichtsbehörde ein gesamtes siebenköpfiges Gremium – gewählt bis Ende 2029 – mit sofortiger Wirkung suspendiert und eine externe Verwalterin (WTW AG) einsetzt, dann ist das nicht das Ergebnis eines gepflegten Meinungsaustauschs. Das ist institutionelles Totalversagen. Ausgestellt von der Aufsicht, bescheinigt durch die eigene Hilflosigkeit.

Die zuständige Kaderperson der ZBSA liess eine Presseanfrage – man höre – bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Transparenz sieht anders aus.

2 Milliarden Franken, 294’500 Versicherte – und ein Stiftungsrat, der sich selbst blockiert

Per Ende 2024 verwaltete die Tellco pk ein Vorsorgekapital aktiver Versicherter von knapp 2 Milliarden Franken. Dahinter stecken reale Menschen: Angestellte von Kleinunternehmen quer durch die Schweiz, die ihrer Pensionskasse das gehortet haben, was die AHV einst nicht abdecken sollte.

Diese Menschen haben kein Mitspracherecht beim Einsetzen oder Absetzen des Stiftungsrats – und das ist kein Zufall. Die Zweite Säule ist in der Schweiz ein eigenartiges Konstrukt: privat organisiert, aber staatlich reguliert, paritätisch besetzt mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, deren finanzielle Fachkompetenz bisweilen eher bescheiden ausfällt. Das Ergebnis sehen wir gerade exemplarisch in Schwyz.

WAS DIE ZAHLEN VERSCHWEIGEN

Ein technischer Deckungsgrad von 106% klingt komfortabel. Wer jedoch die Verpflichtungen zu Marktwerten – also mit einem risikofreien Zinssatz von rund 0,5% statt dem buchhalterischen Satz von 1,75% – bewertet, landet bei einem ökonomischen Deckungsgrad von knapp unter 100%. Kein Drama, aber auch kein Polster. Und die Zahl der angeschlossenen KMU-Firmen sinkt: von 10’307 Ende 2023 auf 10’074 Ende 2024, minus 2,3 Prozent. Die Kundenbasis schrumpft. Langsam, aber sichtbar.

Das Geschäftsmodell: KMU-Anschluss als Wachstumsstrategie – mit Rissen

Das Geschäftsmodell der Tellco pk basiert auf einem einfachen Prinzip: möglichst viele kleine und mittlere Unternehmen als Anschlusskunden gewinnen, deren gesetzliche Vorsorgeverpflichtung bündeln und durch Skaleneffekte profitabel betreiben. Klingt vernünftig – solange die Zuflüsse die Abflüsse übersteigen.

Doch die Zahlen zeigen erste Risse. 2’000 aktive Versicherte weniger als im Vorjahr. 233 KMU-Firmen weniger. Und gleichzeitig 400 neue Rentner mehr, die Leistungen beziehen. Das ist keine Katastrophe – aber es ist ein strukturelles Warnsignal, das ein funktionierender Stiftungsrat schleunigst hätte adressieren müssen. Stattdessen war man offenbar damit beschäftigt, intern aneinanderzugeraten.

Hinterbühne: Zeno Partners und die Frage, wer die Fäden zieht

In der Kommentarspalte zu diesem Vorfall taucht ein Name auf, der nachdenkenswert ist: Zeno Partners in Genf, die Mehrheitseignerin der Tellco Bank AG und der Tellco Immobilien AG. An der Sammelstiftung selbst kann sich ein privater Investor rechtlich nicht beteiligen – die Struktur der Zweiten Säule verbietet das.

Und dennoch: Wer eine Pensionskassengruppe mit verwandten Gesellschaften besitzt, besitzt de facto Einfluss auf Kapitalallokation, Produktgestaltung und strategische Ausrichtung. Die Frage, wer im Hintergrund bei Zeno Partners die Fäden zieht und welche Interessen damit verbunden sind, stellt sich legitim – und sie ist bislang unbeantwortet.

Das eigentliche Problem: Systemversagen auf Raten

Der Fall Tellco pk ist kein Einzelfall – er ist Symptom. Die Zweite Säule ist ein System, das strukturell dazu neigt, Interessenkonflikte zu produzieren und Verantwortlichkeiten zu verschleiern. Paritätische Gremien ohne echte Fachkompetenz. Broker, die Kickbacks kassieren. Asset Manager, die Gebühren optimieren, nicht Renditen. Private-Equity-Strukturen, die Vorsorgevermögen als Investitionsvehikel für sich selbst betrachten.

Die Versicherten – Hunderttausende von Arbeitnehmenden, die keine andere Wahl haben als einzuzahlen – sind in diesem System strukturell die Schwächsten. Sie können die Kasse nicht wechseln wie ein Bankkonto. Sie können den Stiftungsrat nicht abwählen wie ein Parlament. Und wenn der Deckungsgrad trotzdem unter 100% fällt, zahlen sie durch Sanierungsbeiträge.

Dass die ZBSA jetzt gehandelt hat, ist das Minimum. Dass sie erst handeln musste, weil sich ein Stiftungsrat in einen lähmenden internen Konflikt manövriert hatte, ist der eigentliche Skandal.

«Der operative Betrieb läuft unverändert weiter», versichert die Tellco pk. Beruhigend. Nur das Leitungsorgan, das diesen Betrieb verantworten sollte, läuft eben nicht mehr. Es wurde per sofort von der Bildfläche verbannt. Fast 300’000 Menschen können inzwischen nur hoffen, dass WTW AG das hinbekommt, woran ein siebenköpfiger Stiftungsrat kollektiv gescheitert ist: die eigene Kasse zu führen.

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