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Die Schweiz zählt zum reichsten Dutzend der Welt. Doch hinter dem Wohlstandspostamt wachsen die Risse: über 700’000 Menschen sind arm, fast 1,5 Millionen armutsgefährdet. Für 2026 warnen Hilfsorganisationen vor einer weiteren Verschlechterung. Eine Bestandsaufnahme mit Zahlen, Gesichtern und Prognosen.

Von der Swissvox-Redaktion • 20. April 2026

Die Zahlen im Überblick

In der Schweiz waren 2023 rund 708’000 Personen von Einkommensarmut betroffen. Die Armutsquote betrug 8,1 Prozent. 1,442 Millionen Personen – oder 16,1% der Bevölkerung – gelten als armutsgefährdet. Darunter befinden sich rund 100’000 armutsbetroffene Kinder sowie 336’000 Männer und Frauen, die trotz Erwerbsarbeit von Armut betroffen oder bedroht sind – die sogenannten Working Poor.

Eine armutsbetroffene Einzelperson hat in der Schweiz maximal 2’315 Franken monatlich zur Verfügung, eine vierköpfige Familie mit Eltern und zwei Kindern 4’051 Franken. Wer darunter liegt, gilt offiziell als arm. Wer knapp darüber liegt, gehört zur Risikogruppe – eine einzige unerwartete Ausgabe kann genügen, um durchzurutschen.

2024 entrichteten Bund, Kantone und Gemeinden 9,1 Milliarden Franken für armutsbekämpfende Sozialleistungen – ein Anstieg um 304 Millionen Franken (+3,4%) gegenüber dem Vorjahr. Die Armut sinkt trotzdem nicht.

Obdachlosigkeit: Unsichtbar, aber real

Obdachlosigkeit ist die extremste Form von Armut – und in der Schweiz statistisch kaum erfasst. Obdachlosigkeit wird in der Schweiz bis heute nicht systematisch erfasst. Die letzte grössere Datengrundlage stammt aus dem Februar 2022, als die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW eine Umfrage zur Obdachlosigkeit in der Schweiz veröffentlichte.

Schätzungsweise 2’200 Menschen sind in der Schweiz von Obdachlosigkeit betroffen und etwa 8’000 sind von Wohnungsverlust bedroht. Die obere Hochrechnungsgrenze liegt bei bis zu 3’810 Menschen in Obdachlosigkeit und 16’355 vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohten.

Im europaweiten Vergleich ist das Ausmass der Obdachlosigkeit eher tief: 0,02 Prozent der erwachsenen Bevölkerung schläft im Freien oder in einer Notschlafstelle. In Deutschland sind es 0,41 Prozent, in Frankreich 0,22 Prozent. Dennoch gilt: Jeder Mensch auf der Strasse ist einer zuviel.

Von den rund 3’809 obdachlosen Menschen in der Schweiz sind etwa 83% Männer. 61% aller Obdachlosen leben ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Frauen hingegen sind seltener sichtbar – aber nicht seltener betroffen. Frauen vermeiden häufiger öffentliche Schlafplätze, suchen Schutz in provisorischen Lösungen und geraten dadurch aus dem Blick der Hilfe.

Geografisch ist das Bild ungleich: Die meisten Betroffenen finden sich in Genf mit 201 Obdachlosen pro 100’000 Erwachsene, gefolgt von Bern (58) und Basel (46). Obdachlosigkeit ist primär ein urbanes Phänomen – aber auch Klein- und Mittelstädte wie Olten sind längst betroffen, wie die SRF-Reportage «Reiches Land, harte Realität» eindrücklich zeigt.

„Ich habe noch niemanden getroffen, der behaupten würde, das freiwillig zu machen. Dass das ein Wunsch wäre, dass das eigene Leben so aussieht.” — Diana Greiner, Teamleiterin Notschlafstelle Schlofgut Olten

Wege in die Armut: Keine Einbahnstrasse nach unten

Armut entsteht selten durch eine einzelne Entscheidung. Sie ist meist das Ergebnis einer Kette von Ereignissen: Krankheit, Jobverlust, Scheidung, Sucht, fehlende soziale Netze. Wer einmal seine Wohnung verliert, steht vor einem Teufelskreis – ohne Adresse keine Stelle, ohne Stelle kein Einkommen, ohne Einkommen keine Wohnung.

Als Gründe für Obdachlosigkeit wurden in der FHNW-Studie oft Konsum-, Schulden- sowie Drogenprobleme genannt. Auch soziale und migrationsbedingte Ursachen spielen eine Rolle.

Sandro, 40-jähriger Luzerner und ehemals Obdachloser, fasst es zusammen: „Du verlierst eines nach dem anderen. Du hast nur noch Interesse für das Zeug. Dann verlierst du die Wohnung und wirst auf der Strasse.” Er schläft seit letztem August nicht mehr draussen – nach jahrelangem Warten auf der Liste für ein betreutes Wohnstudio.

Saikou, fünffacher Vater, mehrere Wochen in der Notschlafstelle Olten, sieht es so: „Ich kann einen normalen Menschen betreuen, der ein normales Leben arbeitet, Familie – und plötzlich obdachlos. Finanziell, Krankheit, irgendetwas anderes kann man obdachlos haben.”

Strukturelle Treiber: Warum 2026 ein Schicksalsjahr werden könnte

Das erste nationale Armutsmonitoring des Bundes, veröffentlicht Ende 2025, hält unmissverständlich fest: Armut ist in der Schweiz kein Randproblem und geht nicht zurück. Caritas-Direktor Peter Lack nannte die Schlussfolgerungen «enttäuschend» und spricht von einem «chronischen Problem».

Caritas prognostiziert, dass 2026 für benachteiligte Haushalte «ein schwieriges Jahr» werden wird – aus sieben Gründen:

1. Steigende Lebenshaltungskosten: Arme Haushalte müssen praktisch ihr gesamtes Bruttoeinkommen für Fixkosten und Grundbedürfnisse aufwenden. Laut BFS machen diese Ausgaben bis zu 80 Prozent des Budgets von Haushalten mit geringem Einkommen aus.

2. Weiter steigende Krankenkassenprämien: Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Schnitt um 4,4 Prozent. Die mittlere Monatsprämie beträgt 393.30 Franken – die vierte deutliche Erhöhung in Folge. Arme Haushalte geben dafür bis zu 16,4% ihres Budgets aus.

3. Angespannter Wohnungsmarkt: Mit einem kleinen Budget ist die Wohnungssuche praktisch unmöglich geworden. Ärmere Haushalte finden nur zu kleine oder sehr alte Wohnungen, die immer weiter vom Stadtzentrum entfernt sind. Wer in einer zu teuren Wohnung bleibt, riskiert Betreibung – was künftige Wohnungssuche vollends verunmöglicht.

4. Stagnation der Niedriglöhne: Die niedrigsten Reallöhne sind zwischen 2016 und 2024 sogar gesunken: von 4’656 Franken auf 4’635 Franken. Auch 2026 dürften die Niedriglöhne real kaum höher sein als vor sechs Jahren.

5. Bildungsbarrieren: Der Sozialalmanach 2025 zeigt: Fehlende Bildung ist eine der grössten Hürden bei der Überwindung von Armut – nicht wegen der Betroffenen, sondern als strukturelles Problem. Arbeitgeber fördern Hochqualifizierte deutlich stärker als Personen mit Bildungslücken.

6. Rückbau staatlicher Unterstützung: In mehreren Kantonen werden Subventionen zurückgefahren, obwohl die Belastung für einkommensschwache Haushalte steigt.

7. Referenzzinssatz und Mietanpassungen: Ab April 2026 greifen koordinierte Preisanpassungen bei den Krankenkassenprämien, den Mieten durch den erneut gestiegenen Referenzzinssatz sowie bei den Tarifen des öffentlichen Verkehrs – geschätzte Mehrkosten für eine Durchschnittsfamilie: 150 bis 250 Franken pro Monat.

„Die Lage verschlechtert sich weiter. Die steigenden Lebenshaltungskosten belasten ärmere Haushalte überproportional.” — Aline Masé, Leiterin Studien und Politik, Caritas Schweiz (Januar 2026)

Ein gutes System mit gefährlichen Lücken

Das Schweizer Sozialsystem gilt international als vorbildlich – und dennoch sinkt die Armut nicht. Die Gründe liegen in drei strukturellen Schwachstellen:

Schwellenhürden: Wer keine Adresse, keine Papiere oder keine Sprachkenntnisse hat, kann viele Leistungen faktisch nicht beziehen. Das trifft besonders die 61% der Obdachlosen ohne gültigen Aufenthaltsstatus.

Stigmatisierung: 42% der von Obdachlosigkeit Betroffenen berichten, im öffentlichen Raum oft abschätzig behandelt zu werden. Viele meiden deshalb Anlaufstellen.

Koordinationsversagen: Es gibt lokale Statistiken sowie Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Landesteilen, ein strukturierter Erfahrungsaustausch findet jedoch nicht statt. Nationale Strategien fehlen vollständig.

Als Gegenmodell gilt Housing First, das in Finnland und Wien erfolgreich ist: Obdachlose erhalten bedingungslos zuerst eine Wohnung, danach wird alles andere geregelt. Als erste Schweizer Stadt hat Basel im Jahr 2020 ein solches Pilotprojekt gestartet. Die systemische Verbreitung lässt auf sich warten.

Prognose: Keine Trendwende in Sicht

In der Schweiz waren 2024 rund 743’000 Personen allen Alters von Armut betroffen. Laut BFS-Sprecherin haben sich die Zahlen gegenüber 2021 nicht signifikant verändert. Eine Stabilisierung auf hohem Niveau – aber eben keine Verbesserung.

Für Aline Masé von Caritas Schweiz ist keine Trendwende in Sicht: «Die aktuellen Entwicklungen geben keine Hinweise darauf, dass sich die Lage für ärmere Haushalte entspannt.»

Das nationale Armutsmonitoring soll alle fünf Jahre wiederholt werden. Empfehlungen an den Bundesrat werden frühestens 2027 erwartet. Bis dahin bleibt die Schweiz in einem Paradox gefangen: das reiche Land, das seine Armut nicht senkt.

Einordnung: Das bequeme Vorurteil

Die Reportage bringt es auf den Punkt: Viele glauben gern, Obdachlosigkeit sei eine Entscheidung. Das Vorurteil ist psychologisch bequem – es schützt vor der Erkenntnis, wie fragil die eigene Sicherheit ist. «Mir könnte das nie passieren», denkt man. Und irrt sich.

Sandro sagt es nüchtern: „Die Schuld bin ich selbst. Aber man muss immer ihre Meinung hören. Dass du etwas Schlechtes bist als sie.” Hinter ihm: eine Misshandlung in der Kindheit, Drogensucht, zweieinhalb Jahre auf der Strasse, Tiefgaragen als Schlafplatz, ein Bewachungssystem unter Obdachlosen, damit niemand nachts allein ist.

Das ist die eigentliche Botschaft der Zahlen: Armut trifft Maurerlehrlinge, geschiedene Väter, Migrantinnen, Temporärarbeitende. Menschen, die irgendwann auf dem falschen Fuss erwischt wurden. In einem Land, das sich Solidarität auf die Fahnen schreibt, ist das eine politische und moralische Herausforderung ersten Ranges.

Forderungen

Die Schweiz kann sich ökonomisch leisten, Armut wirksam zu bekämpfen. Was fehlt, ist der politische Wille:

Nationales Obdachlosigkeitsmonitoring mit verbindlichen Erhebungen – jährlich, nicht alle fünf Jahre.

Housing First schweizweit einführen, analog Finnland und Wien.

Reale Prämienverbilligung für einkommensschwache Haushalte – nicht nur nominale Anpassungen.

Lohnpolitik , die Working Poor aus der Armutsfalle holt: Mindestlöhne, die mit den Lebenshaltungskosten Schritt halten.

Bildungsinvestitionen in Niedrigqualifizierte als strukturelle Armutsprävention.

Quellen: BFS (Einkommen, Armut und Lebensbedingungen 2022/2023); SKOS / Caritas Schweiz (Sozialalmanach 2025); Armutsmonitoring Schweiz 2025; FHNW/SNF-Studie Obdachlosigkeit (2022); BWO Medienmitteilung 10.02.2022; SRF rec. «Reiches Land, harte Realität»; SRF News Krankenkassenprämien 2026; Nau.ch 16.02.2026.