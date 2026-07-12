Raubtierkapitalist verbietet Raubtierkapitalismus

von Nico Stino

Es ist eine jener Meldungen, die auf den ersten Blick paradox wirken und bei genauerem Hinsehen viel über den Zustand der globalen Finanzwelt verraten: Goldman Sachs, seit Jahrzehnten Sinnbild des ungezügelten Wall-Street-Kapitalismus, verbietet den eigenen Mitarbeitenden das Wetten auf Prognosemärkten.

Wetten auf Wahlen, Kriege, Crashs – ab sofort tabu

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg diese Woche berichtete, untersagt Goldman Sachs seinem Personal ab sofort Wetten auf Plattformen wie Polymarket oder Kalshi, sofern es um US-Wahlen, Zinsentscheide, bewaffnete Konflikte oder Börsencrashs geht. Erlaubt bleiben einzig Wetten auf Sportereignisse und Hollywood-Themen. Wer sich nicht daran hält, riskiert die Kündigung. Gewinne über 200 Dollar müssen künftig wohltätigen Zwecken zugeführt werden. Andere Häuser wie Morgan Stanley sowie Hedgefonds wie Point72 und Balyasny ziehen mit teils noch schärferen Regeln nach.

Kein Akt der Moral, sondern des Selbstschutzes

Wer nun an eine plötzliche ethische Läuterung der Investmentbank glaubt, irrt. Der Schritt ist reines Eigeninteresse: Goldman Sachs will verhindern, dass Angestellte mit brisantem Insiderwissen auf den eigenen Prognosemärkten mitmischen – und dass sensible Informationen auf diesem Weg nach aussen dringen. Die Plattformen selbst sehen präzise, wer wettet und wer regelmässig gewinnt; ein gefährliches Datenleck für eine Branche, die von Diskretion lebt.

Dass die Sorge berechtigt ist, zeigen zwei Fälle, die in den vergangenen Monaten publik wurden: Ein US-Soldat soll mit Insiderwissen den amerikanischen Angriff auf Venezuela und den Sturz von Präsident Nicolás Maduro korrekt vorhergesagt und damit sechsstellig gewonnen haben. Ein Google-Mitarbeiter soll mithilfe vertraulicher Firmendaten über eine Million Dollar abgeräumt haben. Beide Fälle illustrieren dasselbe Grundproblem: Wo echtes Geld auf Zukunftsereignisse gewettet wird, ist der Anreiz zum Missbrauch von Herrschaftswissen enorm – und die Kontrolle darüber praktisch nicht durchsetzbar.

Wenn nicht die Klügsten, sondern die Skrupellosesten gewinnen

Prognosemärkte werben gerne mit dem Versprechen kollektiver, unverfälschter Weisheit der Masse. Die Realität sieht anders aus: Eine kleine Gruppe gut vernetzter Akteure mit Informationsvorsprung kann gegen den Rest der Teilnehmenden praktisch jede Wette für sich entscheiden. Am Ende gewinnt nicht zwingend, wer die Lage am besten einschätzt, sondern wer am skrupellosesten mit Herrschaftswissen umgeht. Dass ausgerechnet eine der mächtigsten Banken der Welt diese Logik nun selbst durchbricht, ist ein stilles, aber deutliches Eingeständnis: Auch der entfesseltste Kapitalismus kommt ohne Leitplanken nicht aus – wenn schon nicht aus Prinzip, dann aus purer Notwendigkeit.

Schweiz bleibt aussen vor – fast

Hierzulande stellt sich die Frage in dieser Schärfe kaum. Aufgrund eines Volksentscheids zu Online-Casinos blockiert die interkantonale Geldspielaufsicht Gespa den Zugang zu Polymarket, Kalshi und vergleichbaren Anbietern bereits seit Jahren. Bewilligungsfähig sind in der Schweiz einzig Wetten auf den Ausgang oder Verlauf von Sportereignissen, wobei Swisslos und die Loterie Romande im Online-Sportwettenbereich ein Monopol halten. Ganz lückenlos ist die helvetische Abschottung freilich nicht: Wege, über Umwege auf die nächste Rezession oder einen Kriegsausbruch zu wetten, gibt es auch für Schweizerinnen und Schweizer.

Bilanz

Der Fall Goldman Sachs zeigt exemplarisch, wie schnell sich das Verhältnis zwischen Finanzindustrie und Prognosemärkten wandelt, sobald Eigeninteressen ins Spiel kommen. Die Bank, die über Jahrzehnte für aggressive Risikofreude stand, zieht selbst Grenzen – nicht aus ideologischer Skepsis gegenüber Wettmärkten, sondern weil sie erkannt hat, dass ungezügelte Spekulation mit Insiderwissen am Ende die eigene Integrität untergräbt. Ein Lehrstück darüber, dass auch der reinste Kapitalismus Regeln braucht, um funktionsfähig zu bleiben.