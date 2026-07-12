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Kittel & Kapital
6m

Nicht die Wette wird verboten. Verboten wird, dass Beschäftigte mit dem Wissen der Institution gegen die Institution spielen.

Solange Informationsvorsprung Gewinn erzeugt, heißt er Markt. Sobald er die eigene Kontrolle gefährdet, heißt er Compliance.

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