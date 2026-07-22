Von Nico Stino

Manchmal entscheidet nicht die grosse Beweiskette über einen Rechtsstreit, sondern ein einziges Wort. Im Fall von Tom Hayes, dem einstigen Zinshändler und Gesicht des Libor-Skandals, ist dieses Wort «Chocolate».

Hayes, der von seinen Kollegen auf dem Handelsparkett «Tommy Chocolate» genannt wurde – weil er an Firmenanlässen lieber heisse Schokolade als Alkohol trank –, wirft der UBS nun vor, genau diesen Spitznamen als Codewort für ihre interne Untersuchung des Libor-Skandals verwendet zu haben. «Project Chocolate» nannte die Bank 2011 ihre Ermittlungen, nachdem Aufsichtsbehörden weltweit begonnen hatten, die Manipulation des massgeblichen Zinssatzes zu untersuchen, auf dem seinerzeit Finanzprodukte im Wert von mehreren hundert Billionen Dollar basierten.

Ein Name als Beweisstück

Für Hayes’ Anwälte ist der Projektname kein Zufall, sondern ein Dokument der Absicht. In einer im Beweisverfahren offengelegten Gerichtsunterlage argumentieren sie, die Benennung zeige, dass die UBS ihren ehemaligen Angestellten bereits vor Abschluss der eigentlichen Untersuchung als Hauptschuldigen festgelegt habe. Wer eine Untersuchung nach dem Spitznamen einer bestimmten Person benennt, so die Logik, hat das Ergebnis der Untersuchung längst vorweggenommen.

Die UBS selbst äussert sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich. Der Streit reiht sich ein in eine seit Monaten laufende juristische Auseinandersetzung: Nachdem der britische Supreme Court Hayes’ Verurteilung wegen Libor-Manipulation im vergangenen Jahr aufgehoben hatte, verklagte er seine frühere Arbeitgeberin im Oktober in Connecticut auf 400 Millionen Dollar Schadenersatz – eine praktisch wortgleiche Klage reichte er am selben Tag auch in New York ein. Der Vorwurf: böswillige Strafverfolgung und «corporate scapegoating». Die UBS habe amerikanische und britische Behörden bewusst in die Irre geführt, um ihn als «bösen Mastermind» des Skandals darzustellen und damit von der Verantwortung ihrer eigenen Führungsebene abzulenken.

Die Rechnung, die aufging – für die Bank

Der finanzielle Kontext gibt der Klage ihre Schärfe. Als Hayes 2012 strafrechtlich angeklagt wurde, zahlte die UBS gleichzeitig 1,5 Milliarden Dollar, um Vorwürfe amerikanischer, britischer und Schweizer Aufsichtsbehörden zu vergleichen – ohne dass die Bank selbst strafrechtlich belangt wurde. Hayes’ Anwälte sprechen von einem sorgfältig inszenierten Schauspiel, das einen «perfekten Sündenbock» brauchte, um die eigentlichen Verantwortlichen im Management zu schützen. Wer den Fall aus grösserer Distanz betrachtet, erkennt ein bekanntes Muster: Ein einzelner Händler wird zum Gesicht eines systemischen Problems, während die Institution, die von der Manipulation profitierte und sie über Jahre stillschweigend duldete, glimpflich davonkommt.

Warum ein Codename mehr wiegt als tausend Aktenordner

Aus juristischer Sicht ist bemerkenswert, wie viel Gewicht ein einzelnes internes Dokument entfalten kann. Codenamen sind in Untersuchungen von Grossbanken alltäglich und meist beliebig gewählt – bewusst nichtssagend, gerade damit sie später nicht zur Zielscheibe werden. Dass ausgerechnet der Spitzname des Beschuldigten gewählt wurde, wirkt entweder wie ein Zufall, der sich juristisch kaum sauber wegargumentieren lässt, oder wie ein seltener Moment institutioneller Nachlässigkeit, in dem die Bank ihre eigene Denkweise ungewollt dokumentierte. Für ein Gericht dürfte weniger die Frage zählen, ob der Name Absicht war, als ob er als Indiz für eine vorgefasste Meinung innerhalb der Untersuchung taugt – und damit für deren Unabhängigkeit.

Bilanz

Der Fall Hayes zeigt exemplarisch, wie schwer es ist, individuelle Schuld von institutionellem Versagen zu trennen, wenn beides gleichzeitig existiert. Hayes hat zweifellos Zinssätze manipuliert – das steht ausser Frage. Ob er dies allein und aus eigenem Antrieb tat oder als austauschbarer Teil einer Kultur, die von oben geduldet und gefördert wurde, ist die Frage, die seine Klage nun neu aufrollt. Ein Codename allein wird das nicht entscheiden. Aber er erinnert daran, dass Institutionen selten so diszipliniert sind, wie sie es in ihrer offiziellen Verteidigung behaupten.

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