In Uster hat sich eine Polizei ihr eigenes Budget geschrieben – und die Politik hat mitunterschrieben.

von Nico Stino

Ein BMW-Offroader mit 300 PS parkt vor dem Polizeigebäude Uster – offiziell für verdeckte Ermittlungen, in Wirklichkeit ein Symbol für ein System, das sich selbst die Kontrolle entzogen hat.

Die Stadtpolizei Uster hat 2025 rund 1,4 Millionen Franken mehr ausgegeben, als budgetiert war. Ein Teil davon lässt sich mit einer simplen Methode erklären: Grosse Rechnungen wurden in kleinere Beträge zerlegt, bis sie unter die Bewilligungsgrenzen fielen. Was lange wie Alleingang der Polizeiführung aussah, reicht inzwischen bis in die Stadtregierung.

Die Methode: Rechnungen klein rechnen

Die Regeln in Uster waren eindeutig. Bis 25’000 Franken durfte die Polizei selbst entscheiden. Darüber brauchte es die Stadträtin oder gleich den ganzen Stadtrat.

Die Lösung des Korps: Man teilte die Summen auf. Mindestens eine halbe Million Franken soll auf diese Weise verteilt worden sein, ohne dass die zuständige Stelle je über den vollen Betrag befand. Aufgefallen ist der Trick erst bei der Prüfung der Jahresrechnung.

Ein Auto, ein Zaun – und eine Unterschrift zu viel

Zwei Fälle sind bislang bekannt. Die Polizei kaufte einen BMW-Offroader für rund 100’000 Franken, gedacht für verdeckte Einsätze. Auch diese Rechnung wurde gestückelt.

Brisanter ist der zweite Fall. Für Absperrgitter am Ustermer Stadtfest 2025 fielen rund 155’000 Franken an – aufgeteilt in vier Rechnungen zu je rund 38’000 Franken. Jede einzelne lag unter der Grenze von 50’000 Franken, bis zu der Sicherheitsvorsteherin Beatrice Caviezel (GLP) allein entscheiden durfte. Sie unterschrieb alle vier.

Die Stadt bestätigt die Visierung. Nötig gewesen wäre ein Nachtragskredit mit Zustimmung des gesamten Stadtrats. Caviezel räumt den Fehler inzwischen ein, hat den Stadtrat informiert und sich entschuldigt. Stadtpräsidentin Barbara Thalmann formuliert es gegenüber SRF so: «Es war ein Fehler.»

Wer wusste es – und wer schweigt noch?

Damit wackelt die bisherige Version der Geschichte. Nicht nur die Polizeiführung war involviert, sondern auch die politisch verantwortliche Stadträtin. Mehrere Politiker bezweifeln laut «Zürcher Oberländer», dass der frühere Polizeikommandant allein verantwortlich zeichnet. Die offenen Fragen: Wer kannte die Praxis? Wer duldete sie – und über welchen Zeitraum?

Budget ausser Kontrolle

Budgetiert waren für die Polizei 2025 rund 6,4 Millionen Franken, ausgegeben wurden etwa 7,8 Millionen. Seit 2022 überschreitet das Korps sein Budget jährlich um mehrere Hunderttausend Franken – 2025 erreichte die Entwicklung eine neue Grössenordnung. Die Stadt räumt mittlerweile ein, dass nicht alle Anschaffungen für den Grundauftrag der Polizei notwendig waren. Hinweise auf persönliche Bereicherung gibt es laut Stadt keine.

Der Bussen-Faktor

Parallel zu den Mehrausgaben stiegen die Einnahmen aus Bussen. Eine Kamera am Bahnübergang beim Bahnhof Uster brachte rund 1,1 Millionen Franken ein, bevor sie wegen rechtlicher Unsicherheiten abgeschaltet wurde. Bürgerliche Politiker vermuten, die Bussen hätten die Mehrausgaben kaschiert. Die Stadtregierung sieht es umgekehrt: Die hohen Einnahmen hätten die Polizei erst zu höheren Ausgaben verleitet. Welche Lesart zutrifft, ist offen.

Ein Bauernopfer?

Der frühere Polizeikommandant wurde im Frühling beurlaubt, später trennte man sich einvernehmlich. Die Rechnungsaffäre soll beim Vertrauensverlust eine Rolle gespielt haben, daneben lief eine weitere, nicht näher bekannte interne Untersuchung. Einige Gemeinderäte sprechen hinter vorgehaltener Hand von einem möglichen «Bauernopfer» – sie bezweifeln, dass der frühere Kommandant allein verantwortlich war. Er selbst äussert sich nicht.

Wie es weitergeht

Nach den Sommerferien nimmt sich die parlamentarische Kommission für öffentliche Dienste und Sicherheit der Sache an. Die SVP/EDU-Fraktion fordert bereits eine parlamentarische Untersuchungskommission. Ein FDP-Gemeinderat hat zudem einen weiteren, «mindestens so gravierenden» Fall bei der Stadtpolizei angekündigt – Details dazu fehlen bislang.

Einordnung

Eine Sicherheitsvorsteherin, die vier Rechnungen unterschreibt und dabei nie über den Gesamtbetrag nachdenkt. Ein Korps, das lernt, seine eigenen Kontrollmechanismen zu unterlaufen. Und eine Kamera, die mehr Geld einbringt, als sie eigentlich sollte. Uster wird in den kommenden Monaten zeigen müssen, ob das System der Kontrolle noch funktioniert – oder ob es sich, wie die Rechnungen selbst, längst in handliche, unauffällige Stücke aufgelöst hat.