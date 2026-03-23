Dieser Artikel stammt von www.vereinwir.ch

Das grosse Glätten

Ein Radio-Monolog über das KomPG, die Vernehmlassung und die Kunst, Widersprüche verschwinden zu lassen

SWISS ABROAD | Schweizerischer Verein WIR

Guten Abend. Oder guten Morgen. Oder wann auch immer Sie das hier hören. Es spielt keine Rolle. Denn was ich Ihnen heute erzählen will, hat keine Ablaufdatum. Es ist die Geschichte einer Vernehmlassung. Einer sehr schweizerischen Geschichte. Mit einem sehr schweizerischen Ende, das noch nicht geschrieben ist – aber schon absehbar.

Es geht um das KomPG. Das Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen. Vernehmlassung 2024 Schrägstrich 65. Abgeschlossen. Akten voll. 1371 Seiten. Und jetzt beginnt die interessante Phase. Jene Phase, in der niemand mehr genau hinschaut. Jene Phase, in der aus Rohstoff Kondensat wird. In der aus Widersprüchen Konsens gemacht wird. In der aus dem lauten, unordentlichen, demokratischen Durcheinander ein sauberer Bundesratsbefund entsteht.

Ich sage Ihnen jetzt etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber offenbar nicht ist: Wer wissen will, was in dieser Vernehmlassung wirklich gesagt wurde, muss sie lesen. Nicht den späteren Ergebnisbericht. Nicht die Medienmitteilung. Nicht die Zusammenfassung. Die Stellungnahmen selbst. Die Rohtexte. Das ungekämmte Material.

Und genau das hat der Schweizerische Verein WIR getan. Und die Befunde sind – gelinde gesagt – erhellend.

Fangen wir vorne an. Mit dem, was das KomPG überhaupt ist.

Es ist ein Gesetz, das grosse Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen regulieren soll. Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X – früher Twitter – oder Google. Plattformen, auf denen Milliarden von Menschen täglich kommunizieren, Informationen suchen, sich organisieren, streiten, lachen und manchmal auch beleidigen oder lügen.

Das Gesetz will Meldeverfahren für illegale Inhalte einführen. Es will Beschwerdeverfahren. Transparenzberichte. Risikoanalysen. Aufsicht durch das BAKOM, das Bundesamt für Kommunikation. Kurz gesagt: Es will, dass diese Plattformen nicht mehr vollständig im rechtsfreien Raum operieren können.

Das klingt vernünftig. Das klingt nach Rechtsstaat. Das klingt nach einem bescheidenen, zurückhaltenden Schweizer Gesetz, das einfach sicherstellen will, dass auch im digitalen Raum ein paar Grundregeln gelten.

Aber dann kommt die Vernehmlassung. Und dann wird klar: Was der Bundesrat als Vorlage in die Vernehmlassung geschickt hat, und was die Beteiligten daraus machen wollen – das sind zwei sehr verschiedene Dinge.

Kommen wir zu den Kantonen. Beginnen wir im Tessin.

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino. Seite 8 des Mammutdossiers. Das Tessin ordnet sich ein unter «eher Zustimmung». Freundlich. Konstruktiv. Kooperativ. So weit, so schweizerisch.

Aber dann liest man, was das Tessin inhaltlich will. Und da wird es erheblich ambitionierter. Das Tessin will den Schutzbereich über die grossen Plattformen hinaus ausdehnen. Es will das Meldeverfahren nicht nur für bestimmte Straftatbestände öffnen, sondern für alle illegalen Inhalte. Es will stärkere Massnahmen im Kinder- und Jugendschutz. Alterskontrollen. Elterliche Kontrollsysteme. Risikoanalysen. Werbebeschränkungen gegenüber Minderjährigen. Eine Mindestaltersgrenze von idealerweise 16 Jahren. Und Sanktionen gegen Anbieter, die Pflichten nicht einhalten.

Das ist keine milde Zustimmung. Das ist eine Zustimmung als Einstieg in eine deutlich rigidere Plattformregulierung. Wer im späteren Ergebnisbericht liest «Kanton Tessin: eher Zustimmung», der weiss politisch fast nichts. Er weiss die Richtung der Fahrt – aber er weiss nicht, wie weit das Tessin den Gaspedal durchgetreten hat.

Dann kommt der Jura. Seite 11. Auch Zustimmung. Aber mit einem anderen Akzent. Der Jura will einen offenen, technologieneutralen Rechtsrahmen. Er unterstützt ein Meldeverfahren und Massnahmen zum Schutz Minderjähriger – aber er priorisiert in der Reihenfolge: erst Meldesysteme, erst Elternkontrolle, erst Werbebeschränkungen. Und erst dann, vorsichtig gedacht, Alterskontrollen. Der Jura sagt damit: Ja zum Schutz. Aber bitte ohne blindlings jeden Eingriff technisch oder datenschutzrechtlich zu verharmlosen.

Eine erste Konfliktlinie taucht auf. Selbst im zustimmenden Lager herrscht keine Einigkeit darüber, wie weit und mit welchen Mitteln reguliert werden soll.

Dann kommt Freiburg. Seite 13. Formell eher zustimmend. Materiell voller Spannungen. Freiburg will den Geltungsbereich auf kleinere Plattformen ausdehnen. Freiburg will den Schutz Minderjähriger verstärken. Und gleichzeitig – und das ist bemerkenswert – insistiert Freiburg auf einem vollständig anonymen Meldeverfahren. Einerseits mehr Regulierung. Andererseits maximal niedrigschwelliger Zugang zu den Meldekanälen. Beides gleichzeitig.

Noch interessanter wird Freiburg bei den rechtsstaatlichen Fragen. Der Kanton fragt ausdrücklich: Welche rechtlichen Kriterien verpflichten Plattformen eigentlich zum Löschen? Gilt auch das Unterlassen einer Massnahme als Entscheid? Welche Rechtsmittel bestehen gegen Entscheidungen nach Artikel 7? Wie sinnvoll ist eine aussergerichtliche Streitbeilegung, wenn deren Resultate nicht bindend sind?

Das ist keine Detailkritik. Das ist eine Grundsatzkritik. Ihr schafft eine neue Regulierungsarchitektur – aber die Frage, wie diese rechtsstaatlich sauber funktioniert, bleibt an zentralen Punkten offen.

Und dann kommt noch der datenschutzrechtliche Einwand: Freiburg kritisiert die ungenügende gesetzliche Dichte bei den Datenzugriffsrechten des BAKOM. Die Vorlage spreche von «nötigen Daten», von «Originaldaten», teils auch von «sensiblen Daten» – aber ohne präzise gesetzliche Festlegung, welche Kategorien konkret bearbeitet werden dürfen.

Die Botschaft ist: Wenn ihr schon reguliert, dann bitte nicht mit schwammiger Datenmacht des Staates.

Dann kommt Genf. Seite 19. Genf begrüsst das Gesetz ausdrücklich. Und fordert dann gleich auf mehreren Ebenen Nachschärfungen. Genf will den Geltungsbereich auf alle zugänglichen Plattformen und Suchmaschinen erweitern. Klarere Fristen. Präzisere Regeln zur Werbung und zum Werbearchiv. Mehr Transparenz bei den Transparenzberichten – Transparenz über die Transparenz, sozusagen. Eine öffentliche und kritische Begleitung der Risikoberichte. Und ein ausdrückliches Recht auf Vergessenwerden.

Genf liest die Vorlage nicht bloss als Moderationsgesetz. Genf liest sie als Baustein einer umfassenderen Ordnung digitaler Grundrechte. Das ist ein anderes Verständnis. Ein wesentlich weitergehendes.

Was wir nach diesen vier Kantonen bereits wissen: Die Kantone denken in ganz unterschiedlichen Risikobildern. Der Kinder- und Jugendschutz wird zum grossen Hebel, über den weitreichende zusätzliche Eingriffe begründet werden. Und das häufige «Ja» ist oft ein Ja zu einer ganz anderen Vorlage als jener, die der Bundesrat ursprünglich eingereicht hat.

Kommen wir zu den Parteien. Seite 104. Und hier wird es laut.

Die Mitte begrüsst die Vorlage. Nennt das bisherige «juristische Vakuum» unhaltbar. Und tut dann etwas Auffälliges: Sie verknüpft Plattformregulierung mit Sicherheitspolitik. Die Mitte bedauert, dass klare Regeln zur Kooperation zwischen Plattformen und Sicherheitsdiensten in Krisen oder bei Bedrohungslagen fehlen.

Das ist politisch bedeutsam. Damit wird das KomPG nicht mehr nur als Verbraucherschutzgesetz gelesen. Sondern als sicherheitspolitisches Instrument. Mit Bezügen zu Nachrichtendienst und Cybersicherheitsstellen.

Die Mitte steht für eine Linie, die man so zusammenfassen könnte: Plattformen sollen reguliert werden, weil sie für demokratische Prozesse, die öffentliche Ordnung und die «kognitive Integrität» der Bürger relevant sind. Das ist eine starke Formulierung. Und sie öffnet ein sehr breites Tor für staatliche Eingriffe im Namen des Schutzes der demokratischen Meinungsbildung.

EDU und EVP. Schutzorientierung mit moralischem Akzent. Beide grundsätzlich für Regulierung, sofern sie dem Schutz vor schädlichen Inhalten dient. Vor Manipulation. Vor Suchtlogiken. Vor Radikalisierung. Vor sexualisierten Inhalten. Vor Aufmerksamkeitsökonomie.

Das Problem dabei ist nicht, dass diese Risiken erfunden wären. Das Problem ist die politische Konsequenz: Je diffuser der Schutzbegriff, desto elastischer wird die Rechtfertigung für Regulierung.

Dann die FDP. Seite 130. Deutlich kürzer, deutlich reservierter. Der liberale Kernvorbehalt lautet: Ja zu rechtsstaatlich sauberen Verfahren. Nein zu einer Regulierungsmaschine, die Plattformen faktisch in Richtung Inhaltssteuerung, politischer Risikobewirtschaftung oder überbordender Transparenz- und Berichtspflichten drängt.

Für den Freisinn ist entscheidend, ob das Gesetz tatsächlich Verfahrensfairness schafft – oder ob es unter dem Vorwand von Fairness und Transparenz einen permanenten Aufsichtszugriff des Staates auf Plattformlogiken und kommunikative Dynamiken eröffnet.

Die Grünen. Seite 131. Klar im Ausbau-Lager. Systemische Risiken. Minderjährigenschutz. Plattformdesign. Und dann ein bemerkenswerter gedanklicher Vorstoss: «digitale Jugendräume». Statt Minderjährige einfach auszuschliessen, sollen spezifische digitale Räume für Jugendliche geschaffen werden. Aktive Gestaltung digitaler Umgebungen statt reaktiver Moderation.

Für Kritiker ist genau das der neuralgische Punkt. Wenn Plattformregulierung in Richtung struktureller Gestaltung von Kommunikationsräumen geht, verschiebt sich der Charakter des Gesetzes: weg von Verfahrensrechten, hin zu sozialtechnischer Architekturpolitik.

Die GLP. Technokratisch. EU-kompatibel. Eher zustimmend. Sie will Synergien mit dem EU Digital Services Act nutzen, einen «Jugendmodus» für Minderjährige, ein Verbot profilingbasierter Werbung gegenüber Minderjährigen, Einschränkungen von «Dark Patterns». Kein moralisch alarmistischer, aber ein klar interventionistischer Ansatz.

Und dann: Die SVP. Seite 147. Vier Wörter. «Die SVP lehnt ab.» Punkt. Das neue Zensurgesetz. Fertig.

Kürzer geht es kaum. Aber politisch ist die Aussage eindeutig. Die SVP liest das KomPG nicht als Schutzgesetz, sondern als Vorstufe staatlich induzierter Zensur. Ob man das teilt oder nicht – sie benennt die eigentliche Grundsatzfrage ohne jeden semantischen Weichspüler: Geht es hier um rechtsstaatlich abgesicherte Verfahren gegen klar rechtswidrige Inhalte? Oder um eine Architektur, die Plattformen und Behörden in Richtung Vorzensur, Reichweitensteuerung und präventive Inhaltsdisziplinierung drängt?

Die SVP beantwortet das eindeutig. Mit Nein.

Und die SP? Grundsätzlich für Regulierung. Besonders wenn sie gegen Machtasymmetrien grosser Plattformen gerichtet ist, gegen Desinformation, digitale Diskriminierung, algorithmische Intransparenz. Im sozialdemokratischen Zugriff steht nicht die Sorge vor staatlicher Übergriffigkeit im Vordergrund, sondern die Sorge vor privater Machtkonzentration.

Das ist ein anderer Freiheitsbegriff. Und genau darum ist die Vorlage politisch so umkämpft.

Was die Parteien insgesamt zeigen, ist der vielleicht wichtigste Grundkonflikt des ganzen Dossiers: Für das eine Lager ist das Problem die unregulierte Macht privater Plattformen. Für das andere Lager ist das Problem die staatlich induzierte Macht zur Inhaltssteuerung. Beide Seiten reden über Freiheit, Schutz und Demokratie. Aber sie meinen nicht dasselbe.

Weiter zu den NGOs. Seite 380 und folgende. Und hier – da muss man ehrlich sein – geht es richtig los.

AlgorithmWatch CH eröffnet den NGO-Block. Organisationen dieses Typs lesen die Vorlage nicht bloss als Verfahrensgesetz, sondern als Chance, algorithmische Systeme, Risikologiken und Plattformarchitektur selbst stärker zu regulieren. Das Grundmuster: Transparenz allein genügt nicht. Plattformen müssen Risiken analysieren, Empfehlungssysteme offenlegen, Forschung ermöglichen und problematische Dynamiken aktiv entschärfen.

Für Befürworter ist das zeitgemäss. Für Kritiker ist es die technokratische Vorstufe einer regulierten Aufmerksamkeitsordnung.

Dann die Digitale Gesellschaft. Seite 620. Traditionell auf digitale Grundrechte, Datenschutz und rechtsstaatliche Leitplanken fokussiert. Gerade deshalb ist es aufschlussreich, dass aus diesem Milieu nicht einfach ein liberales Nein zur Regulierung kommt. Typisch für diese Richtung ist: Ja zu Nutzerrechten, Ja zu Transparenz, Ja zu überprüfbaren Verfahren – aber verbunden mit Forderungen nach präziserer Ausgestaltung und klareren Garantien.

Selbst unter grundrechtsnahen Akteuren ist die Lage nicht binär. Die Front verläuft nicht sauber zwischen «Regulieren» und «Nicht regulieren», sondern zwischen sehr verschiedenen Vorstellungen einer legitimen, grundrechtsverträglichen Regulierung.

Und dann – UNICEF Schweiz und Liechtenstein. Seite 1307. Eines der schärfsten Ausbauprogramme im ganzen Dossier. UNICEF fordert die Ausweitung des Meldeverfahrens auf alle mutmasslich rechtswidrigen Inhalte. Neue Straftatbestände: Identitätsmissbrauch, sexuelle Handlungen mit Kindern, Pornografie, unbefugtes Weiterleiten sexueller Inhalte, sexuelle Belästigung. Die Erfassung von KI-generierten sexualisierten Darstellungen. Klare Pflichten zum Schutz Minderjähriger. Ein Verbot profiling-basierter Werbung gegenüber Minderjährigen. Systematische Risikoanalysen. Schutzstandards mindestens auf EU-Niveau.

UNICEF macht deutlich: Die bundesrätliche Vorlage ist bloss ein Anfang. Eigentlich wird ein viel umfassenderes Schutzregime eingefordert.

Und die Stiftung Kinderschutz Schweiz. Pro Juventute. Das Netzwerk Kinderrechte Schweiz. Die SAJV. Sie alle bilden zusammen einen mächtigen thematischen Block. Das KomPG soll nicht bloss Plattformtransparenz schaffen, sondern ein breites Kinderschutzinstrument werden.

Gerade hier liegt ein neuralgischer Punkt. Denn kaum ein politischer Hebel ist so wirksam wie der Verweis auf Kinder. Wer unter dieser Flagge argumentiert, verschiebt die Debatte fast automatisch weg von der Frage «Braucht es diesen Eingriff wirklich?» hin zur Frage «Wie kann man sich dem Schutz von Kindern überhaupt entgegenstellen?»

Das ist rhetorisch stark. Und demokratietheoretisch gefährlich, wenn dadurch Verhältnismässigkeitsfragen unter moralischen Druck geraten.

Dann humanrights.ch. Seite 858. Menschenrechtliche Stellungnahmen lassen sich in zwei Richtungen einsetzen: für stärkeren Schutz vor Hass, Diskriminierung und digitaler Gewalt – aber auch gegen übermässige Eingriffe in Meinungsfreiheit, Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit.

Der Konflikt spielt sich nicht zwischen «guten Schützern» und «bösen Freiheitsfreunden» ab. Er spielt sich innerhalb der Grundrechtslogik selbst ab.

Jetzt zu den grossen Bruchlinien. Den vier, fünf fundamentalen Widersprüchen, die sich quer durch dieses Dossier ziehen. Die kein Ergebnisbericht einfach wegbügeln kann. Auch wenn er es versuchen wird.

Der erste: «Zustimmung» heisst in dieser Vernehmlassung oft das genaue Gegenteil von Zustimmung. Wer nur die formalen Etiketten zählt – Zustimmung, eher Zustimmung, Ablehnung – bekommt ein völlig verzerrtes Bild. Denn viele Stellungnahmen, die formal als Zustimmung erscheinen, verlangen inhaltlich massive Umbauten, Ausweitungen oder Verschärfungen. Das Ja ist oft nur ein Eintrittsbillet, um anschliessend zu sagen, dass die Vorlage in der vorliegenden Form zu eng, zu schwach, zu unklar oder schlicht nicht konsequent genug sei.

Der zweite: Der Kinder- und Jugendschutz ist das Einfallstor für fast alles. Wenn man Kantone, Parteien und NGOs zusammennimmt, springt ein Muster unübersehbar ins Auge. Unter dem Titel «Kinder schützen» wird ein breites Bündel an Regulierungsvorstellungen transportiert, das weit über den ursprünglichen Kern der Vorlage hinausgeht. Ausweitung des Meldeverfahrens. Neue Lösch- und Meldepflichten. Alterskontrollen. Elternkontrollsysteme. Algorithmische Vorgaben. Werbeverbote. Dark-Pattern-Verbote. Risikoanalysen. Ausweitung des Geltungsbereichs. Mindestaltergrenzen. Das alles fährt unter der Flagge «Kinderschutz».

Wenn der Bundesrat später gewisse Verschärfungen übernimmt, wird er sie sehr wahrscheinlich nicht als Ausbau der Plattformkontrolle verkaufen. Sondern als schlichte Selbstverständlichkeit des Minderjährigenschutzes.

Der dritte: Plattformen sollen handeln, aber möglichst ohne Gerichte zu spielen. Fast alle wollen, dass illegale oder problematische Inhalte schneller und wirksamer behandelt werden. Gleichzeitig warnen nicht wenige Stellungnahmen davor, dass Plattformen keine Gerichte sind.

Genau hier liegt der Konstruktionsfehler der ganzen Debatte. Denn je weiter das Meldeverfahren ausgedehnt, je stärker Lösch- oder Handlungspflichten formuliert, je schärfer Risiko- und Reaktionspflichten ausgestaltet werden – desto stärker geraten Plattformen in eine quasi-judikative Rolle. Sie müssen laufend entscheiden: Was ist mutmasslich illegal? Was ist gefährlich für Minderjährige? Was ist manipulative Werbung? Was ist problematisches Plattformdesign? Wo droht ein systemisches Risiko für demokratische Prozesse?

Man kann nicht gleichzeitig verlangen, dass Plattformen in grosser Zahl und hoher Geschwindigkeit solche Fragen entscheiden – und dann so tun, als sei damit keine massive Vorverlagerung rechtlicher Bewertung in private Systeme verbunden.

Der vierte: Datenzugriff und Datenschutz werden erstaunlich locker nebeneinander gestellt. Die Vorlage will Transparenz, Evaluation, Risikoberichte, Aufsicht und Forschung ermöglichen. Das klingt vernünftig. Nur: Irgendwoher müssen die dafür nötigen Daten kommen. Und der Gesetzesentwurf bleibt an neuralgischen Stellen zu unpräzise. Es bleibt unklar, welche Datenkategorien das BAKOM konkret verlangen und bearbeiten dürfte – gerade auch bei sensiblen Daten.

Das ist ein klassischer Fall von politischer Schönwetterformel: Man spricht von Transparenz und Aufsicht, ohne im selben Atemzug sauber offenzulegen, wie tief der staatliche Zugriff in Datenbestände hineinreichen soll. Die Vorlage verlangt Transparenz von Plattformen – ist aber an entscheidenden Punkten selbst nicht transparent genug darüber, wie weit die künftige Staatsmacht reichen soll.

Der fünfte: Die EU steht überall im Raum, auch wenn die Schweiz sich gern souverän gibt. Fast quer durch das Dossier taucht der Digital Services Act als Referenz auf. Die GLP denkt klar in Richtung Kompatibilität. Die SVP sieht darin einen Import fremder Regulierungslogik. Die Mitte greift einzelne DSA-Mechanismen auf. Die NGOs orientieren sich ohnehin häufig an DSA-Standards.

Sollte der Bundesrat später betonen, die Schweiz gehe ihren eigenen Weg – wird man sehr genau hinsehen müssen, wie eigenständig dieser Weg tatsächlich ist.

Ein letzter Blick: Die juristischen Stimmen im Dossier. Fédération Suisse des Avocats. Demokratische Jurist*innen Schweiz. Die Kanzlei HÄRTING. Einzelne Fachleute.

Was auffällt: Sie formieren sich nicht als klar erkennbarer, geschlossener Block. Dabei berührt die Vorlage zentrale juristische Kernfragen. Die Vorverlagerung von Entscheidungsbefugnissen auf private Plattformen. Die Ausgestaltung von Melde- und Beschwerdeverfahren. Die Abgrenzung zwischen privater Moderation und quasi-judikativer Funktion. Umfang und Grenzen staatlicher Datenzugriffsrechte. Gerade bei diesen Fragen wäre eine gebündelte, deutlich sichtbare juristische Position naheliegend.

Stattdessen: punktuelle Interventionen. Einzelne fundierte Stellungnahmen. Unterschiedliche inhaltliche Stossrichtungen. Aber keine koordinierte Gesamtposition.

Das ist bemerkenswert. Und es hat eine Parallele, die man nur beiläufig erwähnen, aber dennoch klar aussprechen muss: Bereits in der Coronazeit wurde vielfach eine vergleichbare Zurückhaltung breiter Teile der juristischen Fachwelt konstatiert – mit Folgen, die im Rückblick durchaus kritisch zu sehen sind.

Diese Parallele drängt sich als Beobachtung auf. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.

Was bleibt, wenn man all das zusammennimmt?

Es bleibt die Erkenntnis, dass diese Vernehmlassung ein politisches Spannungsfeld ist – mit mehreren, teils scharf gegensätzlichen Stossrichtungen. Die einen wollen deutlich mehr Regulierung. Die anderen warnen vor Zensur und Vorverlagerung von Inhaltskontrolle. Die einen verlangen weitergehenden Minderjährigenschutz. Die anderen warnen vor Übergriffigkeit, Datenhunger und unverhältnismässigen Eingriffen. Die einen wollen mehr Transparenz und Risikosteuerung. Die anderen sehen gerade darin den Beginn einer administrativen und politischen Durchleuchtung digitaler Kommunikation.

Und es bleibt die Frage, die man sich über den Begriff «Kinderschutz» stellen muss. Kaum ein Argument wird in diesem Dossier so häufig bemüht. Und kaum eines ist gleichzeitig so unscharf.

Was heisst «Kinderschutz» konkret? Massnahmen wie Altersbeschränkungen suggerieren Schutz. Aber vor wem und wovor genau? Kinder sind nicht die Nachfrageseite bei strafbaren Inhalten wie Kinderpornografie. Das Problem sitzt woanders. Wenn sich Regulierung primär auf den Zugang von Minderjährigen richtet, stellt sich die Frage, ob hier das eigentliche Problem überhaupt getroffen wird.

Und noch eine grundsätzlichere Frage: In welchem Verhältnis stehen staatliche Eingriffe zur Verantwortung der Eltern? Die Steuerung des Medien- und Social-Media-Konsums von Kindern gehört primär in den Verantwortungsbereich der Erziehungsberechtigten – nicht in den direkten Regelungsbereich des Staates. Wenn dennoch zunehmend regulatorische Lösungen im Vordergrund stehen, drängt sich zumindest die Frage auf, ob hier mehr als ein reiner Schutzgedanke eine Rolle spielt.

Denn wer definiert letztlich, welche Inhalte als problematisch gelten? Und wie neutral sind diese Massstäbe in einem Umfeld, das bereits durch Bildungssysteme, gesellschaftliche Narrative und öffentliche Diskurse geprägt ist? Will man am Ende nicht vor allem vermeiden, dass hier irgendwelche unbequemen Fragen gestellt werden? Dass irgendwelche Kinder auf Ideen kommen, die dem offiziellen Diskurs nicht gefallen?

Das sind unbequeme Fragen. Aber sie sind zentral. Denn effektiver Kinderschutz beginnt nicht bei pauschalen Zugriffsbeschränkungen. Er beginnt bei klarer Verantwortungszuordnung, gezielter Strafverfolgung und einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Ursachen von Risiken im digitalen Raum.

Was also wird der Ergebnisbericht zeigen?

Er wird fünf Dinge zeigen – oder vielmehr: Er wird zeigen, wie er mit diesen fünf Dingen umgeht. Und darin steckt der eigentliche Test.

Erstens: Wie wird «Zustimmung» dargestellt? Wird zwischen formaler Zustimmung und inhaltlich massiver Änderungsforderung unterschieden? Oder wird alles in einen politisch hübschen Sammelsatz gepackt?

Zweitens: Wie wird der Kinder- und Jugendschutz gerahmt? Wird sichtbar gemacht, dass damit eine ganze Kaskade an zusätzlichen Eingriffen begründet wird? Oder erscheint es als unstrittiger, technischer Ergänzungsbedarf?

Drittens: Werden rechtsstaatliche Einwände ernst genommen? Insbesondere die Frage, wie Plattformen entscheiden, wie Entscheidungen angefochten werden können und wo die Grenze zwischen Plattformmoderation und quasi-judikativer Funktion verläuft.

Viertens: Wie werden datenschutzrechtliche Warnungen behandelt? Beim Datenzugang für Aufsicht und Forschung wird sich zeigen, ob der Bund bereit ist, seine eigenen Kompetenzen präzise zu begrenzen – oder ob er lieber vage Formulierungen stehen lässt.

Fünftens: Wie wird gewichtet? Das ist vielleicht die wichtigste Meta-Frage. Nicht jede Stellungnahme zählt politisch gleich. Aber der Bundesrat legt in der Regel nicht offen, nach welcher faktischen Gewichtungslogik er vorgeht. Zählen Kantone mehr als NGOs? Parteien mehr als Fachstellen? Dachverbände mehr als Einzelpersonen? Und wie werden inhaltlich widersprüchliche Forderungen in einen Gesamtbefund übersetzt?

Hier liegt der eigentliche Intransparenzkern. Nicht dass die Stellungnahmen geheim sind. Sie sind öffentlich. Jeder kann sie lesen. Das Dokument mit 1371 Seiten liegt vor. Transparent sind die Inputs. Intransparent bleibt der Prozess, durch den aus diesen Inputs ein Output wird. Die Alchemie des Ergebnisberichts. Das Verfahren, durch das Widersprüche zu Konsens werden, Konflikte zu «Präzisierungswünschen» und ein politisch aufgeladenes Schlachtfeld zu einer «ausgewogenen und breit abgestützten Vorlage».

Die entscheidende Frage – und damit möchte ich enden – ist nicht, ob der Bundesrat «ausgewogen» zusammenfasst. Sondern ob er offenlegt, welche dieser teils unvereinbaren Positionen er priorisiert und welche er stillschweigend ausblendet.

Denn genau hier entscheidet sich, ob die Vernehmlassung als demokratisches Korrektiv wirkt – oder lediglich als Vorstufe einer bereits feststehenden politischen Richtung.

In der Schweiz gibt es eine fast religiöse Überzeugung, dass der Vernehmlassungsprozess Demokratie ist. Dass die Einbindung von Kantonen, Parteien, Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen den politischen Willen wirklich formt. Dass nicht geglättet, nicht weichgespült, nicht diskret zurechtgebogen wird.

Diese Überzeugung ist ehrenwert. Und manchmal stimmt sie sogar.

Aber manchmal – bei Vorlagen, bei denen die Richtung bereits feststeht, bei denen bestimmte Interessen von Anfang an stärker sind als andere, bei denen der Bundesrat seine eigene Botschaft schon vor der Vernehmlassung geschrieben hat – manchmal ist die Vernehmlassung vor allem eines: ein Legitimationsbeschaffungsverfahren.

Das KomPG-Dossier ist zu gross, zu widersprüchlich, zu konfliktgeladen, um einfach harmonisch zusammengefasst zu werden. Jeder, der dieses Material kennt und dann einen sauberen Bundesratsbefund liest, wird wissen: Hier wurde sehr viel weggebügelt. Sehr viel eingeebnet. Sehr viel diskret zurechtgebogen.

Und genau darum – genau darum – lohnt es sich, die Rohtexte jetzt zu lesen. Solange sie noch nicht vom offiziellen Ergebnisbericht eingeebnet worden sind.

Gute Nacht. Oder guten Morgen. Oder wann auch immer Sie das hören: Lesen Sie die Stellungnahmen selbst. Es sind 1371 Seiten. Es lohnt sich.

Es geht um das KomPG. Das Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen. Vernehmlassung 2024 Schrägstrich 65. Abgeschlossen. Akten voll. 1371 Seiten. Und jetzt beginnt die interessante Phase. Jene Phase, in der niemand mehr genau hinschaut. Jene Phase, in der aus Rohstoff Kondensat wird. In der aus Widersprüchen Konsens gemacht wird. In der aus dem lauten, unordentlichen, demokratischen Durcheinander ein sauberer Bundesratsbefund entsteht.



Ich sage Ihnen jetzt etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber offenbar nicht ist: Wer wissen will, was in dieser Vernehmlassung wirklich gesagt wurde, muss sie lesen. Nicht den späteren Ergebnisbericht. Nicht die Medienmitteilung. Nicht die Zusammenfassung. Die Stellungnahmen selbst. Die Rohtexte. Das ungekämmte Material.



Und genau das hat der Schweizerische Verein WIR getan. Und die Befunde sind – gelinde gesagt – erhellend.



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