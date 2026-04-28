Am 13. Januar 2026 starb Peter Heinz Duesberg im Alter von 89 Jahren in einem Pflegeheim in Lafayette, Kalifornien. Als Todesursache gab seine Ehefrau Sigrid Duesberg Nierenversagen an. In den letzten Jahren seines Lebens hatte er mit den Folgen eines Schlaganfalls zu kämpfen, der ihn mit einer Aphasie zurückgelassen hatte – er war nicht mehr öffentlich aufgetreten. Mit ihm endet eine der kontroversesten wissenschaftlichen Karrieren der letzten vier Jahrzehnte.