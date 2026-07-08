Von Nico Stino

Der Kanton Solothurn erlebt dieser Tage ein Lehrstück in Sachen Staatsversagen – und zwar nicht irgendwo in der Peripherie der Verwaltung, sondern mitten im grössten Gesundheitsversorger und Arbeitgeber des Kantons. Die Solothurner Spitäler AG (soH), zu hundert Prozent im Besitz des Kantons, hat über Jahre gegen das kantonale Personalrecht verstossen. Das ist keine Vermutung, sondern das Ergebnis mehrerer unabhängiger Gutachten, die der Regierungsrat und die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsparlaments am 2. Juli 2026 öffentlich gemacht haben.

Ein Fall, der System hat

Im Zentrum steht der ehemalige CEO Martin Häusermann, der die soH von 2014 bis 2024 leitete. Laut den Untersuchungen bezog er während seiner Amtszeit über 500’000 Franken an unzulässigen Leistungen, wobei Funktionszulagen ohne rechtliche Grundlage von 363’584 Franken den grössten Posten ausmachen. Besonders pikant: Nach seinem Ausscheiden erhielt er für weitere zehn Monate den vollen Lohn weiter Watson – ein Vorgang, der erst durch Medienberichte im Sommer 2024 bekannt wurde und den Regierungsrat überhaupt erst zum Handeln zwang.

Bei den übrigen Kadermitarbeitenden verzichtet der Regierungsrat bewusst auf flächendeckende Rückforderungen, da diese die Unrechtmässigkeit ihrer Zulagen nicht hätten erkennen können. Anders beim Ex-CEO: Hier soll der Verwaltungsrat der soH die Gelder konsequent zurückfordern.

Die eigentliche Geschichte: Versagen der Aufsicht

Der brisantere Teil des GPK-Berichts betrifft nicht das Fehlverhalten Einzelner, sondern das systematische Versagen der Kontrollmechanismen. Die Kommission hält fest, dass der Regierungsrat die Aufsicht über die soH vor 2024 nicht aktiv wahrgenommen habe – und dass er der Gesellschaft an der Generalversammlung 2025 trotz klarer Hinweise dennoch Décharge erteilte. Verschärfend kommt hinzu, dass die Kantonale Finanzkontrolle (KFK) in einer strukturellen Doppelrolle steckt: Sie amtet gleichzeitig als Revisionsstelle der soH und als kantonales Aufsichtsorgan. Genau diese Vermischung von Prüfung und Kontrolle soll nun entflochten werden – eine Forderung, die sowohl Regierungsrat wie GPK teilen.

Politischer Druck von allen Seiten

Die kantonale SVP fährt seit Bekanntwerden der Berichte schwere Geschütze auf. Parteipräsident und Nationalrat Rémy Wyssmann spricht nicht von administrativen Pannen, sondern von einem Führungs- und Kontrollversagen. Die Partei kündigt eine Strafanzeige gegen unbekannt an, verlangt die konsequente Rückforderung der unrechtmässigen Zahlungen und prüft die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission.

Bemerkenswert ist, dass sich inzwischen auch die FDP – jene Partei, der Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri über Jahrzehnte als Nationalrat und Solothurner Stadtpräsident diente – öffentlich gegen die Spitalspitze positioniert. Die kantonale FDP-Präsidentin Sabrina Weisskopf bezeichnet die Führungsschwächen als nicht länger hinnehmbar und fordert den Regierungsrat auf, die Spitze des soH-Verwaltungsrats umgehend auszutauschen. Auch SP und Mitte verlangen rasches Handeln, unter anderem im Hinblick auf drohende Verjährungsfristen.

Fluri selbst, seit 2022 Verwaltungsratspräsident der soH, wurde von der Regierung an der letzten Generalversammlung noch im Amt bestätigt – trotz der zu diesem Zeitpunkt bereits bekannten Verdachtsmomente.

Einordnung

Was sich in Solothurn abspielt, ist mehr als eine Lohnaffäre. Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie staatliche Beteiligungsgesellschaften der demokratischen Kontrolle entgleiten können, wenn Aufsichtsstrukturen personell und institutionell verfilzt sind. Dass ausgerechnet die Partei des amtierenden Verwaltungsratspräsidenten nun selbst Konsequenzen fordert, zeigt, wie weit der Vertrauensverlust reicht. Für Beobachter der Schweizer Kantonalpolitik reiht sich der Fall soH in eine Serie ähnlicher Vorkommnisse ein – man denke an die AKSO-Affäre im selben Kanton –, bei denen die Grenze zwischen politischer Aufsicht und operativer Führung verschwimmt und am Ende oft dieselbe Frage bleibt: Wer haftet eigentlich für unterlassene Kontrolle?

Der Kanton hat sich nun selbst zu grösserer Transparenz verpflichtet. Ob daraus eine echte strukturelle Reform der Aufsicht erwächst oder ob es bei symbolischen Rückforderungen bleibt, wird sich frühestens an den nächsten Halbjahresberichten der soH zeigen, die der Verwaltungsrat dem Regierungsrat künftig regelmässig vorzulegen hat.