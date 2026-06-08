Von Nico Stino

Er ist kein Influencer, kein Politiker, kein Unternehmer. Heinz Blaser ist einfach er selbst – und genau das macht ihn zum Phänomen.

In einer Zeit, in der soziale Medien vor allem Selbstinszenierung, Filterblasen und digitale Einsamkeit produzieren, hat ein Aargauer Original etwas geschafft, das Marketingagenturen für viel Geld nicht hinkriegen würden: echte Verbindung über Generationen hinweg.

Heinz Blaser ist in Baden zuhause – und genau das merkt man. Kein Schnickschnack, kein Aufwand, kein Auftritt. Einfach Mensch.

Er postet auf Facebook. Nicht mit Strategie, nicht mit Redaktionsplan, nicht mit Reichweitenziel. Er schreibt, wie er spricht – direkt, herzlich, mit einem Schuss aargauischer Trockenheit. Sein jüngster Post hat vielen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert: «Freude herrscht – ich konnte mich heute wegen Fachkräftemangel nicht beklagen, unser Christoph reinigte mir die ganze Wohnung und selbst das Bett neu angezogen und gewaschen. Vielen Dank Christoph.»

Fachkräftemangel, neu gedacht. Nicht als volkswirtschaftliches Problem, sondern als gelöste Alltagsfrage – durch menschliche Wärme, Hilfsbereitschaft und offenbar eine gehörige Portion gegenseitiger Sympathie.

Ramba Zamba und echtes Leben

Was Heinz Blaser von den meisten Facebook-Nutzern seiner Generation unterscheidet: Er hat nicht aufgehört, am Leben teilzunehmen. Er geht raus. Er trifft Menschen. Er tanzt. Er trinkt ein Bier mit jemandem, der fünfzig Jahre jünger ist als er – und beide geniessen es offensichtlich.

Sein «Ramba Zamba»-Spruch ist längst zu einem kleinen Kultausdruck geworden. Die Generation Z, die sonst angeblich nur aufs Smartphone starrt, begrüsst ihn auf der Strasse, feiert mit ihm, tanzt mit ihm. Das ist keine Folklore, das ist keine Ironie auf Kosten eines älteren Herrn. Das ist echte Zuneigung – und gegenseitig.

Wer das für selbstverständlich hält, unterschätzt, wie selten das geworden ist.

Der ungekaufte Botschafter der Badener Beizen

Nebenbei tut Heinz Blaser noch etwas, wofür andere bezahlt werden müssten: Er macht Werbung für die heimische Gastronomie. Nicht mit Hashtags, nicht mit Sponsored Posts, nicht mit Affiliate-Links. Einfach indem er hingeht, einen hebt, Freude verbreitet – und darüber berichtet.

Die Wirte freut es. Und sie sind dankbar.

Das verdient eine kurze Einordnung: Die Schweizer Gastronomie hat in den letzten Jahren Enormes durchgemacht. Während der Pandemie wurden Restaurants und Beizen vom Staat mit Auflagen überhäuft, monatelang zwangsgeschlossen, mit bürokratischen Hürden traktiert – und am Ende von manchen in den Konkurs getrieben. Die Hilfe kam spät, kam zu wenig, kam mit Bedingungen. Wer überlebt hat, hat es oft trotz und nicht wegen staatlicher Unterstützung geschafft.

Umso wertvoller ist es, wenn jemand wie Heinz Blaser – ohne Auftrag, ohne Honorar, ohne Hintergedanken – einfach für die lokale Wirtshauskultur einsteht. Nicht mit Worten, sondern mit Anwesenheit. Das ist die wirkungsvollste Form von Solidarität: die gelebte.

Die unterschätzte Kraft des Gesprächs

Die gesellschaftliche Debatte über Generationenkonflikte läuft seit Jahren auf Hochtouren. Babyboomer gegen Millennials, Gen Z gegen alle, Klimajugend gegen Wirtschaftswachstum. Die Gräben werden tiefer, die Sprache schärfer, das gegenseitige Unverständnis grösser.

Heinz Blaser interessiert sich offenbar nicht für diese Debatte. Er lebt einfach das Gegenteil davon.

Dabei steckt in dieser scheinbaren Selbstverständlichkeit eine wichtige gesellschaftliche Wahrheit: Generationenwissen ist nicht übertragbar durch Schulbücher, Podcasts oder LinkedIn-Beiträge. Es überträgt sich im Gespräch. Beim Bier. Beim gemeinsamen Tanzen. Beim Wohnungputzen für jemanden, dem man wohlgesonnen ist.

Lebenserfahrung ist kein Besitz der Älteren, den die Jüngeren irgendwann erben. Sie wird weitergegeben – aktiv, persönlich, freiwillig. Und nur wenn beide Seiten dazu bereit sind.

Einfachheit als stille Botschaft

Was Heinz Blaser lebt, ist in seiner Schlichtheit fast revolutionär: Er braucht keine Bühne, keine Follower, keine Marke. Er braucht Menschen. Und er findet sie – quer durch alle Altersgruppen.

Das ist vielleicht die eigentliche Botschaft seines Facebook-Auftritts, so unspektakulär er auch erscheinen mag: Dass Authentizität ansteckend ist. Dass Wärme keine demographische Zielgruppe kennt. Und dass «Freude herrscht» mehr ist als ein Satz – es ist eine Haltung.

In einer Gesellschaft, die Vereinsamung als eines der drängendsten Probleme der Gegenwart bezeichnet – bei Jung wie bei Alt –, ist Heinz Blaser vielleicht das unauffälligste Gegenmodell, das man sich vorstellen kann.

Aber manchmal sind es genau diese stillen Phänomene, die am meisten zu sagen haben.

Heinz Blaser Facebook

Nico Stino ist Chefredaktor von Swissvox.