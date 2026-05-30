Schweizer Pensionskassen setzen auf mehr Risiko

Die berufliche Vorsorge verwaltet über 1220 Milliarden Franken – und investiert das Geld zunehmend professioneller. Die neueste Pensionskassenstatistik des Bundesamts für Statistik zeigt: Der Strukturwandel in der 2. Säule ist real, auch wenn er sich auf den ersten Blick kaum aufdrängt.

Billionenschweres Schweigen

Es gibt Zahlen, die für sich sprechen sollten – und es dennoch nicht tun. Die berufliche Vorsorge der Schweiz verwaltete Ende 2024 über 1220 Milliarden Franken. Das entspricht etwa dem Doppelten des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Und doch findet die 2. Säule in der öffentlichen Wahrnehmung nur dann statt, wenn Reformprojekte scheitern oder Rentenversprechen in Frage gestellt werden.

Dabei liefert die Pensionskassenstatistik 2024 des Bundesamts für Statistik höchst aufschlussreiche Einblicke – nicht nur in die Grösse des Systems, sondern in seine stille Transformation.

Starke Renditen treiben das Wachstum

Allein im Jahr 2024 erwirtschafteten die 1292 Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein positives Nettoergebnis aus Vermögensanlagen von 83,7 Milliarden Franken. Im Vorjahr waren es noch 54,2 Milliarden Franken. Die gute Performance an den globalen Finanzmärkten hat dazu wesentlich beigetragen. Das Allzeithoch bleibt das Jahr 2019 mit 95,5 Milliarden Franken – das Jahr 2022 hingegen schloss mit einem Minus von 105 Milliarden Franken ab, als die Marktturbulenzen das System hart trafen.

Die Bilanzsumme stieg 2024 auf 1220,6 Milliarden Franken, nach 1129,1 Milliarden im Vorjahr – ein Zuwachs von über 90 Milliarden innerhalb eines einzigen Jahres.

Aktien rauf, Obligationen runter

Bei den grössten Anlagepositionen zeigt die Statistik eine klare Richtung: Der Aktienanteil stieg auf 31,6 Prozent der Bilanzsumme, nach 30,2 Prozent im Vorjahr. Obligationen sanken leicht auf 26,9 Prozent (Vorjahr 27,3 Prozent). Immobilien reduzierten sich auf 21,9 Prozent (Vorjahr 22,5 Prozent). Zusammen machen diese drei Kategorien gut 80 Prozent der Bilanzsumme aus – eine Struktur, die das System seit Jahren prägt.

Der Trend ist eindeutig: Die Pensionskassen wagen mehr Risiko – aus gutem Grund. Wer langfristig Renditen erwirtschaften muss, kommt an Aktien nicht vorbei. Insbesondere ausländische Aktien gewannen 2024 stark an Gewicht: Ihr Anteil stieg auf 22 Prozent, von 20,4 Prozent im Vorjahr. Der Anteil inländischer Aktien ging dabei leicht auf 9,6 Prozent zurück.

Die Ära, in der Anleihen den grössten Block der Vermögensanlagen stellten, ist endgültig vorbei. Im Zeitraum von 2012 bis 2016 bauten die Kassen laut BFS flüssige Mittel und Obligationen systematisch ab und investierten verstärkt in Immobilien, Aktien und alternative Anlagen – eine Reaktion auf das Niedrigzinsumfeld, das fast zwei Jahrzehnte andauerte.

Alternative Anlagen auf dem Vormarsch

Auch ausserhalb der grossen drei Kategorien hat sich etwas verändert. Alternative Anlagen – dazu zählen Private Equity, Hedgefonds und zunehmend auch digitale Assets – haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. 2021 lagen sie bei 8,5 Prozent, 2023 bei 8,2 Prozent. Gleichzeitig sanken die flüssigen Mittel und kurzfristigen Anlagen auf zuletzt 3,6 Prozent der Bilanzsumme – ein historisch tiefer Wert.

Das ist das Bild einer Anlagestrategie, die schrittweise professionalisiert wurde: weniger Liquiditätspuffer, mehr strukturierte Renditequellen.

Konzentration als Triebkraft

Ein wesentlicher Grund für diesen Wandel liegt in der Konsolidierung der Pensionskassenlandschaft. Die Zahl der Vorsorgeeinrichtungen ist über die Jahre kontinuierlich zurückgegangen – allein innerhalb eines Jahres verschwanden 28 Kassen. Der Trend zur Grössenkonzentration ist ungebrochen: Während 2008 noch 64,6 Prozent aller Kassen weniger als 300 aktive Versicherte zählten, waren es 2024 nur noch 42,8 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil der grossen Einrichtungen mit mehr als 10’000 Versicherten von 2,5 auf 6,7 Prozent.

Grössere Kassen haben eine höhere Risikotragfähigkeit, bessere Verhandlungspositionen gegenüber Asset Managern und die nötigen Strukturen für komplexere Anlagestrategien. Der Konzentrationsprozess ist damit nicht nur ein statistischer Befund – er ist eine strukturelle Voraussetzung für die beschriebene Professionalisierung.

Öffentlicher Bereich als Sorgenkind

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung bleibt ein Problem bestehen, das politisch erhebliche Sprengkraft hat: die Unterdeckung öffentlicher Pensionskassen. Die Gesamtunterdeckung sank 2024 zwar auf 31,5 Milliarden Franken (Vorjahr 34,4 Milliarden), doch davon entfallen 31,2 Milliarden auf die 65 öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen. Bei den 1227 privatrechtlichen Kassen beträgt die Unterdeckung noch gerade 0,3 Milliarden Franken. Der Missstand konzentriert sich also fast vollständig im staatlichen Bereich – und wird bislang politisch kaum adressiert.

Das ist ein komplexes Thema – kurze Klärung zuerst, dann der Artikel.

Kapitaldeckungsverfahren vs. Umlageverfahren – der Kernunterschied:

Umlageverfahren (AHV): Die Beiträge der heute Erwerbstätigen werden sofort als Renten ausbezahlt. Kein Kapitalaufbau. Funktioniert solange mehr Einzahlende als Empfangende da sind – bei schrumpfenden Generationen gerät es unter Druck.

Kapitaldeckungsverfahren (Pensionskassen): Jeder spart sein eigenes Kapital an, das jahrzehntelang am Kapitalmarkt arbeitet. Der Zinseszinseffekt ist enorm. Bei der Pensionierung wird das aufgebaute Kapital ausbezahlt. Das System ist demographieresistenter – aber es hat eine Achillesferse: die Übergangsphase dauert eine Generation.

Die Billionen-Frage: Warum die AHV kein Kapital hat – und was das kostet

Der Streit um die Finanzierung der 13. AHV-Rente offenbart ein grundsätzliches Konstruktionsproblem der Schweizer Altersvorsorge. Wer verstehen will, warum 46 Milliarden Franken im Ausgleichsfonds nicht reichen, muss verstehen, wie zwei grundverschiedene Systeme funktionieren – und warum die entscheidende Weichenstellung vor Jahrzehnten nicht gestellt wurde.

Zwei Systeme, ein Ziel

Die Schweizer Altersvorsorge ruht auf drei Säulen. Doch die erste und die zweite Säule funktionieren nach fundamental verschiedenen Prinzipien – und diese Verschiedenheit erklärt mehr über die heutige Finanzierungsdebatte als jede politische Debatte im Parlament.

Die AHV, die erste Säule, arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Pensionskassen, die zweite Säule, nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Der Unterschied ist nicht technisch – er ist philosophisch, ökonomisch und demographisch.

Das Umlageverfahren: Solidarität auf Kredit

Das Umlageverfahren funktioniert wie eine Staffel: Die heute Erwerbstätigen laufen, damit die heute Pensionierten sitzen können. Jeder Franken, der heute als AHV-Beitrag vom Lohn abgezogen wird, fliesst noch im selben Monat als Rente aus. Es gibt keinen Kapitalaufbau, keine Verzinsung, keinen Zinseszinseffekt. Was reinkommt, geht raus.

Das System wurde 1948 als Antwort auf die Armut im Alter konzipiert. Es war ein historisch richtiger Entscheid für eine Generation, die kein Kapital hatte und keine Zeit, es aufzubauen. Der politische Vorteil war offensichtlich: Man konnte sofort Renten zahlen, ohne Jahrzehnte zu warten. Der Preis war ein strukturelles Versprechen an künftige Generationen – nämlich dass diese immer zahlreicher und produktiver sein würden als die Pensionierten.

Dieses Versprechen wird heute eingelöst – und es kostet. Denn die Demographie hat sich gedreht. 1948 kamen auf einen Rentner rund sechs Erwerbstätige. Heute sind es noch knapp drei. Bis 2040 werden es noch zwei sein. Das Umlageverfahren ist demographieabhängig – und die Demographie läuft gegen es.

Das Kapitaldeckungsverfahren: Zinseszins als stille Rentenmaschine

Die zweite Säule funktioniert anders. Hier spart jede Person ihr eigenes Kapital an – jahrzehntelang, von der ersten Lohnstelle bis zur Pensionierung. Dieses Kapital wird von den Pensionskassen am Kapitalmarkt investiert: in Aktien, Obligationen, Immobilien, alternative Anlagen. Es wächst nicht nur durch die eigenen Beiträge, sondern durch die Rendite, die das Kapital über Jahrzehnte erwirtschaftet.

Der Zinseszinseffekt ist das eigentliche Herz dieses Systems. Ein Beispiel: Wer mit 25 Jahren 10’000 Franken in eine Pensionskasse einzahlt, die im Schnitt 5 Prozent Rendite erzielt, hat mit 65 Jahren daraus rund 70’000 Franken gemacht – ohne einen weiteren Rappen einzuzahlen. Bei 40 Beitragsjahren und kontinuierlichen Einzahlungen entstehen so über ein Arbeitsleben hinweg Kapitalien, die ein Vielfaches der eingezahlten Beiträge ausmachen.

Genau das erklärt, warum die Schweizer Pensionskassen heute 1220 Milliarden Franken verwalten – und der AHV-Ausgleichsfonds gerade mal 46 Milliarden. Die Pensionskassen haben Jahrzehnte des Kapitalaufbaus hinter sich. Die AHV hat keinen.

Warum die AHV nicht anlegen kann

Die AHV darf per Gesetz nur eine Reserve im Umfang von etwa einem Jahresbedarf halten – rund 50 Milliarden Franken. Alles, was über die laufenden Ausgaben und diese Reserve hinausgeht, gibt es schlicht nicht: Die Einnahmen fliessen sofort als Renten ab.

Selbst wenn Compenswiss, der Ausgleichsfonds der AHV, eine Rendite von 10 Prozent auf diesem Kapital erzielen würde, entstünden rund 5 Milliarden Franken Anlageertrag – gerade genug, um die 13. AHV-Rente in einem guten Börsenjahr zu decken. Doch 2022, als die Märkte einbrachen, verlor der Fonds über 12 Prozent. In einem solchen Jahr würden rund 6 Milliarden Franken vernichtet – und das strukturelle Defizit würde sich rasant verschärfen.

Das Problem ist also nicht die Anlagequalität von Compenswiss. Das Problem ist die Grösse des anlegbaren Kapitals. Auf einem Kapital von 46 Milliarden kann selbst die beste Anlagestrategie keine 4 bis 5 Milliarden dauerhaft erwirtschaften, ohne die Reserve systematisch aufzuzehren.

Was wäre wenn: Das Norwegen-Modell

Norwegen hat eine andere Wahl getroffen. Der staatliche Pensionsfonds – bekannt als «Ölfonds» – verwaltet heute über 1,7 Billionen US-Dollar und ist der grösste Staatsfonds der Welt. Er wurde in den 1990er-Jahren aufgebaut, um die Öleinnahmen für künftige Generationen zu sichern. Die Renditen dieses Fonds finanzieren heute einen erheblichen Teil der norwegischen Staatsausgaben, einschliesslich der Altersvorsorge.

Schweden wiederum hat sein Umlageverfahren in den 1990er-Jahren durch ein Teilreservemodell ergänzt: Ein Teil der Beiträge fliesst in sogenannte AP-Fonds, die als Kapitalpolster wirken. Diese Fonds verwalten heute rund 200 Milliarden Euro – und dämpfen den demographischen Druck erheblich.

Die Schweiz hat diese Weichenstellung nie vollzogen. Die politische Logik war eine andere: Das Umlageverfahren ist sozial verständlicher, unmittelbarer und leichter zu kommunizieren. Kapitaldeckung braucht Geduld – und eine Übergangsphase, in der eine Generation doppelt zahlt: einmal für die laufenden Renten der Vorgänger und einmal für den eigenen Kapitalaufbau.

Die verpasste Gelegenheit

Hätte die Schweiz in den 1970er- oder 1980er-Jahren begonnen, einen Teil der AHV-Beiträge in einem Kapitalfonds anzulegen, würde dieser Fonds heute – bei einer durchschnittlichen Rendite von 5 Prozent über 40 bis 50 Jahre – Hunderte von Milliarden umfassen. Die Rendite allein würde die 13. AHV-Rente und weit mehr finanzieren, ohne dass je ein Lohnprozent oder ein Mehrwertsteuerpunkt erhöht werden müsste.

Diese Gelegenheit ist verpasst. Rückwirkend lässt sie sich nicht herstellen, denn die Übergangsphase – in der eine Generation sowohl die laufenden Renten zahlt als auch Kapital aufbaut – ist politisch kaum durchsetzbar.

Der eigentliche Systemfehler

Die Finanzierungsdebatte zur 13. AHV-Rente ist kein Betriebsunfall und kein Versagen einzelner Politiker. Sie ist die zwangsläufige Konsequenz eines Systems, das auf Solidarität statt auf Kapital gebaut ist – und das in einer Zeit des demographischen Wandels an seine strukturellen Grenzen stösst.

Was das Parlament heute diskutiert – Lohnprozente hier, Mehrwertsteuer dort, vorübergehende Fondsentnahmen – sind Reparaturmassnahmen an einem Fundament, das für andere demographische Verhältnisse gegossen wurde. Die eigentliche Frage, die die Schweiz früher oder später stellen muss, ist grundsätzlicherer Natur: Wie viel Kapitaldeckung soll die AHV der Zukunft haben?

Die Pensionskassen haben gezeigt, was möglich ist, wenn Kapital über Jahrzehnte arbeitet. 1220 Milliarden Franken sprechen eine klare Sprache. Die AHV mit ihren 46 Milliarden Reserve spricht eine andere.

Quellen: Compenswiss (Geschäftsbericht 2024), Bundesrat (Botschaft zur 13. AHV-Rente), BFS (Pensionskassenstatistik 2024), Beobachter, NZZ, Bundesamt für Statistik (BFS), Pensionskassenstatistik 2024 (definitive Ergebnisse, publiziert Januar 2026)