Pensioni Rubate: Il Caso Bulgaria

🎙️ Oltre 300 pensionati italiani residenti in Bulgaria si sono ritrovati improvvisamente senza la loro pensione. Da un giorno all’altro, l’INPS – su decisione del Governo italiano – ha fiscalizzato i loro redditi, sostenendo una motivazione fasulla. In questo episodio approfondiamo una vicenda che sa di ingiustizia e abbandono, tra burocrazia opaca, disinformazione istituzionale e vite distrutte.

Ascolta le testimonianze dirette dei pensionati colpiti, le analisi legali degli esperti e le domande scomode che nessuno in Italia sembra voler fare.

👉 Un’inchiesta che denuncia come, in nome della “fiscalità”, si possano cancellare i diritti fondamentali dei cittadini più fragili.