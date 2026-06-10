Von Nico Stino

Wochenlang schwieg Patrick Fischer. Kurz vor der Heim-WM als Nationaltrainer freigestellt, verfolgte er den Weg seiner Mannschaft bis in den Final aus der Distanz – am Fernseher, zeitweise auf Mallorca, zuletzt auf Wunsch der Spieler im Stadion. Nun spricht der 50-Jährige erstmals ausführlich über das gefälschte Covid-Zertifikat, das ihn den Job kostete, über eine gebrochene Off-the-record-Vereinbarung mit dem SRF und über einen Verband, der ihn zuerst stützte und dann fallen liess.

Silber statt Gold – und ein Coach auf der Tribüne

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft scheiterte im WM-Final knapp an Finnland. Zum dritten Mal in Folge stand sie in einem Endspiel – ein Resultat, das in der Schweiz mittlerweile fast als Selbstverständlichkeit betrachtet wird. Fischer relativiert: «Ein zweiter Platz ist immer noch ein unglaubliches Resultat. Logischerweise macht es weh.» Die Frage, wie gross sein Anteil am Erfolg sei, beantwortet er zurückhaltend. Das Spielsystem stehe seit Jahren, die Vorbereitung habe er massgeblich geprägt, am Spielplan habe er mitgeredet. «Aber mein grosser Verdienst ist nicht wichtig.»

Dass er sich seit der Freistellung nie geäussert hatte, sei eine bewusste Entscheidung gewesen: «Es war wichtig, Ruhe reinzubringen», damit sich die Mannschaft auf ihre Aufgabe konzentrieren konnte. Ein während dieser Phase erschienenes Interview mit dem Titel «Fischer bricht sein Schweigen» dementiert er klar: «Ich gab nie ein Interview.»

Das gekaufte Zertifikat: Bauchgefühl gegen Vorbildfunktion

Im Zentrum der Affäre steht ein gekauftes Covid-Zertifikat aus dem Winter 2021/22. Fischer war der Impfung gegenüber skeptisch – aus persönlicher Überzeugung: «Wenn es um meine Gesundheit geht, höre ich auf mein Bauchgefühl. Das ist mein Anker.» Das Problem: Die Olympischen Spiele in Peking standen bevor, und China verlangte eine Impfung. «Ich wusste, ich habe ein Problem. Ich möchte nach China, mit meinen Jungs. Darum habe ich mich für diesen Weg entschieden.»

Heute räumt Fischer den Fehler unmissverständlich ein: «Das war nicht richtig. Ich hätte das damals nicht machen dürfen.» Er habe die Verantwortung für seinen eigenen Körper über jene als Nationaltrainer gestellt – und damit seine Vorbildfunktion verletzt: «Als Nationaltrainer definitiv.»

Auf den Vorwurf, er hätte Spieler und Staff gesundheitlich gefährden können, entgegnet Fischer mit dem damaligen Covid-Protokoll: tägliche Tests im Leistungszentrum und im Olympischen Dorf. «Sobald ein Test positiv ist, gehst du in die Quarantäne. Darum gab es mir die Sicherheit, dass ich die Mannschaft nicht gefährde.» Eine Quarantäne als Alternative zum gekauften Zertifikat hält er für theoretisch denkbar, aber praktisch unrealistisch – ein Coach, der seine Mannschaft aus dem Hotelzimmer führt, sei kein Coach.

Die Rolle des Verbands: Vertrag mit Sanktionsdrohung

Bemerkenswert ist Fischers Schilderung des Umgangs des Verbands mit seiner bekannten Impfskepsis. Man habe ihm einen Vertrag vorgelegt, der seine Teilnahme an der U20-WM in Peking und der WM 2022 in Helsinki festschrieb – mit Sanktionen von über 500’000 Franken bei Fernbleiben. «Störend» habe er das empfunden, zusätzlichen Druck habe es erzeugt. Anfang November 2021 unterschrieb er. Damit war für den Verband die Frage geklärt, weshalb Fischer nicht in Quarantäne musste: Es lag ja eine Impfbestätigung vor.

Der Sündenfall: ein Mittagessen mit dem SRF

Wie kam die Geschichte überhaupt ans Licht? Fischer erzählte selbst davon – bei einem Mittagessen mit SRF-Mitarbeitenden im Rahmen einer «10 vor 10»-Produktion über seine Person. Ohne Kamera, in vermeintlich privatem Rahmen, nach Jahren gewachsenen Vertrauens zum Sender. «Ich bin ein Mensch, der sehr schnell vertraut. Ich bin sehr offen.»

Brisant: Fischer beruft sich auf eine Off-the-record-Vereinbarung – und legt im Interview ein E-Mail des SRF-Journalisten Pascal Schmitz an Medienchef Fynn Sulzer vor. Darin heisst es laut Fischer wörtlich: «Ich schreibe dir bezüglich unseres Off-the-record-Gesprächs am Mittagstisch in Altstetten. Mir ist die Bedeutung einer Off-the-record-Vereinbarung sehr bewusst und ich nehme dies ernst.» Öffentlich kommunizierte das SRF später, es habe nie eine solche Vereinbarung gegeben. Für Fischer ist der Fall klar: «Also wurde eine Vereinbarung gebrochen? Ja, definitiv.»

Weshalb der Verband diese schriftliche Bestätigung nie öffentlich machte, kann sich Fischer bis heute nicht erklären. Die Episode wirft Fragen auf, die weit über den Einzelfall hinausreichen – nach journalistischer Ethik, nach dem Umgang öffentlich-rechtlicher Medien mit Quellen und Vertrauensverhältnissen. Fischers bittere Prognose: Prominente aus Sport, Politik und Wirtschaft würden künftig vorsichtiger, verschlossener. «Das Misstrauen ist dadurch gewachsen. Das ist bedauernswert.»

Freistellung, Plakate, Fahnen

Die Krisenkommunikation nach der Konfrontation durch das SRF bezeichnet Fischer selbst als verunglückt: Man habe überreagiert, proaktiv kommunizieren wollen, sein Video habe in Kombination mit einem alten Verkehrsdelikt dazu geführt, «dass ich als Lügner dastand. So macht man es definitiv nicht.»

Zunächst stellte sich der Verband hinter ihn, dann folgte die Freistellung – getrieben, so Fischers Lesart, von medialer Dynamik und nervösen Sponsoren. Am meisten verletzt hätten ihn aber Vorgänge am Rande: Dankesplakate, die einem Mädchen aus der Hand gerissen wurden, Fahnen, die während der WM entfernt wurden. «Wer gibt das in Auftrag? Es war kein Wutausbruch. Es war ein Danke, Patrick.»

Einordnung

Das Gespräch zeigt einen Mann zwischen Schuldeingeständnis und Anklage. Fischer benennt seinen Fehler ohne Ausflüchte – das gekaufte Zertifikat, die verletzte Vorbildrolle. Gleichzeitig wirft seine Darstellung unbequeme Fragen auf: an einen Verband, der Impfskepsis mit Sanktionsdrohungen in Millionenhöhe beantwortete und eine entlastende E-Mail unter Verschluss hielt; und an ein SRF, das eine schriftlich bestätigte Off-the-record-Vereinbarung öffentlich bestritten haben soll. Sollte Fischers Dokument echt sein, wäre das ein medienethischer Präzedenzfall, der eine unabhängige Aufarbeitung verdient.

Fischer selbst blickt nach vorn – mit Dankbarkeit gegenüber dem Schweizer Eishockey, dem er als Spieler und Coach rund 500 Länderspiele und fünf Olympische Spiele gewidmet hat, und mit einem Wunsch: «Dass wir eines Tages eine Party feiern können, wo wir eine andere Farbe haben.» Gold statt Silber. Die Mission, sie ist noch nicht beendet.