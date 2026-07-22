FACTS! bewegen sich in Baar leiser als anderswo, aber sie bewegen viel: Die Fondsgesellschaft Partners Group hat im ersten Halbjahr 2026 so viel frisches Kapital eingesammelt wie nie zuvor in ihrer dreissigjährigen Geschichte.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. 16 Milliarden US-Dollar an neuen Kundenzusagen flossen zwischen Januar und Juni in die Fonds des Zuger Vermögensverwalters – ein Rekordwert für ein Halbjahr. Das verwaltete Vermögen kletterte damit auf 186 Milliarden Dollar, ein Zuwachs von 12 Milliarden gegenüber dem Vorjahr. Neun Milliarden Dollar investierte das Unternehmen im gleichen Zeitraum im Auftrag seiner Kunden, während weitere neun Milliarden aus Beteiligungen realisiert wurden. Für das Gesamtjahr bestätigte die Geschäftsleitung ihre Prognose: 26 bis 32 Milliarden Dollar an neuen Mitteln sollen es werden.

Ein Geschäftsmodell, das Gegenwind verträgt

Bemerkenswert daran ist weniger die Zahl selbst als das Umfeld, in dem sie zustande kam. Private Equity gilt seit der Zinswende als geschwächte Branche: teure Kredite, zurückhaltende Käufer, ausbleibende Börsengänge. Genau in diesem Klima gelang Partners Group das, was die meisten Konkurrenten sich nur wünschen – Kunden, die trotz allem investieren wollen. Der Vermögensverwalter bleibt zurückhaltend bei neuen Transaktionen angesichts hoher Bewertungen, sammelte aber gleichzeitig mehr Geld ein als je zuvor. Diese Kombination aus Disziplin und Anziehungskraft ist es, die institutionelle Anleger seit Jahren an das Unternehmen bindet.

Die Generalversammlung im Mai lieferte ein weiteres Signal von Stabilität: Die Aktionäre bestätigten Steffen Meister als Verwaltungsratspräsidenten und segneten eine Dividende von 46 Franken pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 ab – ein Betrag, der zeigt, wie sehr das Unternehmen seine Aktionäre am Erfolg beteiligt, ohne das Wachstumskapital zu gefährden.

Von der Kleinfirma zum globalen Akteur

Es ist eine bemerkenswerte Reise für eine Firma, die 1996 von drei Unternehmern in Zug gegründet wurde. Aus einer regionalen Nische ist eine der wenigen Schweizer Adressen geworden, die im globalen Kapitalmarkt mitspielen – neben Zürich und Genf ein drittes Zentrum der Schweizer Finanzbranche, diesmal in Baar gelegen, kaum 30 Fahrminuten von beiden entfernt. Mit rund 2000 Mitarbeitenden weltweit bleibt das Unternehmen im Vergleich zu den amerikanischen Giganten der Branche schlank, doch die verwalteten Vermögen sprechen längst eine andere Sprache.

Natürlich bleiben Fragezeichen: Die sogenannten Evergreen-Fonds, halboffene Anlagevehikel, die privaten Anlegern den Zugang zu Privatmarktkapital erleichtern sollen, wachsen derzeit langsamer als erhofft. Das Management selbst räumte dies unumwunden ein. Doch wer ein Geschäftsmodell so offen auf Schwächen prüft, während er gleichzeitig Rekordzuflüsse verbucht, demonstriert eher Selbstbewusstsein als Sorge.

Bilanz

Partners Group liefert derzeit vor, was viele Finanzinstitute nur versprechen: Wachstum trotz Gegenwind, Disziplin trotz Nachfrageüberschuss, und eine Dividendenpolitik, die Aktionäre und Wachstum gleichermassen bedient. Für den Wirtschaftsstandort Zug – und für die Schweiz als Ganzes – ist das eine seltene Kombination, die zeigt, dass Privatmarktkapital auch in schwierigen Zeiten seinen Wert behält.

Nico Stino