Von Nico Stino

Ein Junge kommt mit Fieber und Schmerzen in eine Notaufnahme. Zwei Stunden später schickt man ihn mit einer Grippediagnose wieder nach Hause. Vier Tage später ist er tot. Das ist keine Anekdote aus einem fernen Land. Das ist Baden, Kanton Aargau, März 2023.

Ein Kart-Talent stirbt an einer übersehenen Sepsis

Elia Epifanio aus Würenlos war 14 Jahre alt, zweifacher Vize-Schweizer-Meister im Gokartsport und, wie es seine Mutter beschreibt, ein Junge mit ansteckendem Ehrgeiz und schelmenhaftem Lächeln. Nach einem Skilager kehrte er mit leichtem Husten heim. Wenig später kamen Fieber, Gliederschmerzen und starke Brustschmerzen dazu.

Am 27. März 2023 brachten ihn seine Eltern in die Notfallstation des Kantonsspitals Baden. Die Triage-Pflegefachfrau notierte bereits alarmierende Befunde: kühl-marmorierte Haut, auffällige Atemmechanik, verzögerte Rekapillarisierungszeit. Das sind Fachbegriffe für ein System, das kollabiert. Trotzdem wurde Elia nach rund zwei Stunden mit der Diagnose Influenza B nach Hause geschickt.

Zwei Stunden später spuckte er Blut. Er verlor beinahe das Bewusstsein. Seine letzten Worte an seine Eltern: «Papi, ich habe Angst.»

Wenn Minuten über Organe entscheiden

Sepsis ist keine exotische Krankheit. Sie zählt weltweit zu den häufigsten vermeidbaren Todesursachen. Sie beginnt oft wie eine Grippe und endet, unbehandelt, in Organversagen. Genau das geschah mit Elia. Nach der zweiten Einlieferung ins Kantonsspital Baden wurde er notfallmässig ins Kinderspital Zürich verlegt. Dort schloss man ihn an eine ECMO an, ein Gerät, das ausserhalb des Körpers das Blut mit Sauerstoff anreichert.

Zwei Tage später teilten die Ärzte den Eltern mit: Eine Amputation der Beine und Hände wäre die letzte Chance. Vorausgesetzt, der Zustand bessere sich. Er besserte sich nicht. Am 31. März 2023, vier Tage nach der ersten Einlieferung, starben die Maschinen ab, die Elia am Leben hielten.

Die Eltern gehen den juristischen Weg

Jennifer und Daniele Epifanio haben inzwischen Anzeige gegen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte des Kantonsspitals Baden erstattet. Der Fall, der in den letzten Tagen erneut mediale Aufmerksamkeit erhielt, wirft eine unbequeme Frage auf: Wie viele Warnzeichen braucht ein Notfallsystem, bevor es reagiert?

Das Triage-Protokoll verzeichnete die Symptome. Die Diagnose lautete trotzdem Grippe. Zwischen Dokumentation und Handlung klaffte eine Lücke, die für einen 14-Jährigen tödlich war.

Erinnerung als Auftrag

Statt sich in Bitterkeit zu verlieren, hat die Familie einen anderen Weg gewählt. Seit 2024 findet auf der Kartbahn Wohlen das Benefizrennen «Trofeo Elia Epifanio» statt. Der Erlös geht an die Sepsis-Forschung und ans Kinderspital Zürich, wo Elia seine letzten Stunden verbrachte. Am Renntag 2024 kamen rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, unter ihnen Ständerat Thierry Burkart.

«Dieses Rennen soll nicht nur dazu dienen, Elia in Erinnerung zu behalten, sondern auch als Plattform, um über die lebensbedrohliche Erkrankung aufzuklären», schreibt Jennifer Epifanio.

Einordnung

Der Fall Epifanio ist mehr als eine Familientragödie. Er ist ein Test dafür, ob das Schweizer Gesundheitssystem aus einzelnen Todesfällen lernt oder sie als Einzelfälle abtut. Solange Triage-Warnzeichen dokumentiert, aber nicht konsequent in Behandlung übersetzt werden, bleibt jede Notaufnahme ein Ort, an dem Vertrauen zur Glückssache wird.

Eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Statt die Infektion nur lokal zu bekämpfen, gerät das Immunsystem ausser Kontrolle und richtet die Entzündung gegen den ganzen Körper. Das kann zu Organversagen führen — Nieren, Lunge, Herz oder Gehirn arbeiten dann nicht mehr richtig.

Wie es entsteht

Ausgangspunkt ist meist eine Infektion — Lungenentzündung, Harnwegsinfekt, eine infizierte Wunde oder auch eine Grippe, die bakteriell überlagert wird

Bakterien, Viren oder Pilze gelangen in die Blutbahn oder lösen eine überschiessende Immunreaktion aus

Die Blutgefässe werden durchlässiger, der Blutdruck fällt, die Durchblutung der Organe verschlechtert sich

Typische Warnzeichen

Hohes Fieber oder ungewöhnlich niedrige Körpertemperatur

Schneller Puls, schnelle Atmung

Verwirrtheit oder extreme Müdigkeit

Kühle, marmorierte oder blasse Haut

Verzögerte Rekapillarisierung (die Haut bleibt nach Druck kurz weiss)

Warum sie so gefährlich ist Ohne rasche Behandlung — meist Antibiotika und intensivmedizinische Unterstützung — kann eine Sepsis innerhalb von Stunden zu septischem Schock und Multiorganversagen führen. Sie zählt weltweit zu den häufigsten vermeidbaren Todesursachen, gerade weil die frühen Symptome oft wie eine gewöhnliche Grippe wirken. Genau das war im Fall von Elia Epifanio das Problem: Die Warnzeichen waren dokumentiert, wurden aber zunächst als Grippe eingeordnet.