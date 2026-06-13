Von Nico Stino

Das Handelsgericht Zürich hat im Rechtsstreit zwischen dem US-Datenanalysekonzern Palantir Technologies und dem Onlinemagazin «Republik» entschieden: Von 23 eingeklagten Gegendarstellungsforderungen wurde Palantir in einem einzigen Punkt recht gegeben, die übrigen 22 wurden abgewiesen.

Die Recherche

Ausgangspunkt war eine zweiteilige Investigativserie, die «Republik» gemeinsam mit dem Recherchekollektiv WAV am 8. und 9. Dezember 2025 publizierte. Grundlage waren Dokumente, die über das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) zugänglich gemacht worden waren – darunter Memos, E-Mail-Korrespondenz und interne Berichte. Die Recherche zeichnet nach, wie Palantir seit 2018 versuchte, mit Schweizer Bundesbehörden ins Geschäft zu kommen.

Konkret dokumentiert wurde:

Kontakte auf höchster politischer Ebene, unter anderem mit dem damaligen Bundesrat Ueli Maurer im Silicon Valley und mit Bundeskanzler Walter Thurnherr am WEF in Davos.

Mindestens neun gescheiterte Versuche bei zivilen Bundesbehörden (Militär, Polizei, Gesundheitsbehörden).

Ein 20-seitiger Evaluationsbericht des Schweizer Armeestabs vom Dezember 2024, der von einer militärischen Nutzung von Palantir-Software abriet. Begründung: Ein Abfluss sensibler Daten an US-Behörden könne technisch nicht ausgeschlossen werden. Der Bericht empfiehlt explizit, Alternativen zu Palantir zu prüfen.

Die Republik betont, vor Publikation seien alle verwendeten Zitate von befragten Palantir-Mitarbeitenden in Zürich zur Autorisierung vorgelegt und ein Faktencheck durchgeführt worden. Die Recherche fand international Resonanz, unter anderem beim «Guardian» und beim österreichischen «Standard».

Der Verfahrensverlauf

29. Dezember 2025: Schweizer Anwälte von Palantir verlangen per Schreiben eine Gegendarstellung. Die Republik lehnt ab.

Januar 2026: Palantir wiederholt die Forderung. Erneute Ablehnung durch die Republik.

Ende Januar 2026: Palantir reicht beim Handelsgericht Zürich Klage auf Gegendarstellung ein – mit insgesamt 23 einzelnen Forderungen. Die Republik reicht eine umfangreiche Verteidigungsschrift ein.

14. Februar 2026: Die Republik macht den Fall öffentlich.

Juni 2026: Das Handelsgericht fällt sein Urteil.

Palantir machte ausdrücklich keinen Schadenersatz geltend, sondern stützte sich ausschliesslich auf das im Schweizer Medienrecht (Art. 28g ff. ZGB) verankerte Gegendarstellungsrecht. Der Konzern begründete den Klageweg mit einer 20-tägigen Frist, innerhalb der eine gerichtliche Durchsetzung habe erfolgen müssen, und sprach von «wesentlichen Ungenauigkeiten», die korrigiert werden sollten.

Reaktionen während des Verfahrens

Die Klage löste eine breite Solidaritätswelle aus. Proton-Gründer und CEO Andy Yen bot der Republik öffentlich finanzielle Unterstützung für den Prozess an. Reporter ohne Grenzen Schweiz warnte vor den Konsequenzen, wenn finanzstarke Unternehmen mit juristischen Mitteln gegen kleine Medienhäuser vorgehen. In mehreren Medien fiel der Begriff SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) – Palantir wies den Einschüchterungsvorwurf zurück und bezeichnete sein Anliegen als «sachliche Gegenüberstellung».

Der Zürcher Medienrechtsprofessor Urs Saxer (Universität Zürich, Kanzlei Steinbrüchel Hüssy) ordnete das Verfahren bereits vor dem Urteil ein: Eine Gegendarstellung sei eigentlich auf rasche Klärung ausgelegt; ziehe sich ein solches Verfahren über Monate hin, verliere es seinen eigentlichen Zweck. Solche Verfahren könnten für kleinere Medienhäuser Kosten im fünfstelligen Bereich verursachen.

Das Urteil im Detail

Das Handelsgericht gab Palantir bei einer von 23 Forderungen recht: Die Republik muss zu einem einzelnen Aspekt ihrer Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit von Palantir eine Gegendarstellung publizieren. Diese sollte nach Angaben der Republik bei der entsprechenden Recherche voraussichtlich am Samstag aufgeschaltet werden. Die übrigen 22 Forderungen wies das Gericht ab.

Beide Parteien kommentierten das Urteil:

Palantir erklärte, man begrüsse, dass das Zürcher Handelsgericht den «Anspruch auf Publikation einer Gegendarstellung» bestätigt habe.

Die Republik teilte mit, das Urteil falle «zu 95 Prozent» in ihrem Sinne aus und werde daher nicht weitergezogen.

Einordnung

Rechnerisch bedeutet das Ergebnis: 22 von 23 eingeklagten Gegendarstellungsforderungen wurden abgewiesen, eine einzige wurde gutgeheissen. Das Gegendarstellungsrecht nach Schweizer Recht klärt dabei ausdrücklich nicht die Frage von Wahrheit oder Unwahrheit einer Berichterstattung, sondern lediglich, ob eine alternative Version der dargestellten Fakten ebenfalls plausibel erscheint – eine Differenzierung, die Republik-Ko-Chefredaktor Daniel Binswanger im Verlauf des Verfahrens öffentlich betonte.

Da die Republik das Urteil nicht weiterzieht, ist der Fall damit rechtskräftig abgeschlossen.