Schweizer Botschafter holen den verurteilten Skandalkonzern Glencore zurück – ein schamloser Verrat an jeder Glaubwürdigkeit

Die schamlose Rehabilitierung eines Geächteten

Noch 2021 hatte das Aussendepartement unter Ignazio Cassis Glencore mit guten Gründen auf die schwarze Liste gesetzt. Der Zuger Rohstoffriese galt als zu toxisch, zu schmutzig, zu risikoreich für jede offizielle Schweizer Veranstaltung. Heute ist alles vergessen. Glencore sponsert wieder munter mit: «Swiss Days» in Usbekistan, Bundesfeier 2025 in Peru – für lächerliche 1800 respektive 2300 Franken. Ein paar Tausend Franken, und schon ist der verurteilte Konzern wieder salonfähig. Ein Deal, der jede moralische und politische Substanz vermissen lässt.

Public Eye und die NGOs: «Reiner Imagebetrug auf Staatskosten»

Die Reaktion der kritischen Organisationen fällt vernichtend aus – und sie haben jedes Recht dazu. Public Eye, die 2017 Strafanzeige gegen Glencore wegen systematischer Korruption in der Demokratischen Republik Kongo gestellt und 2024 massgeblich zur Verurteilung des Konzerns durch die Bundesanwaltschaft beigetragen hat, spricht von einem «frontalen Angriff auf die Glaubwürdigkeit der Schweiz». «Glencore kauft sich mit Almosen aus der Schweizer Staatskasse das weisse Westchen zurück, das ihm die Justiz gerade erst zerrissen hat», heisst es intern. Der Konzern nutzte die Botschaften ganz bewusst als PR-Bühne, um über Korruption, Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen hinwegzutäuschen. Greenpeace Schweiz geht noch weiter: «Das ist staatlich abgesegnetes Greenwashing der übelsten Sorte. Während Glencore in Peru ganze Landstriche vergiftet und in Afrika mit Bestechungsgeldern operiert, lässt Bern sich für ein paar Kröten als Feigenblatt missbrauchen.»

Der tödliche Imagetransfer – Schweiz als Komplizin

Was hier stattfindet, ist kein harmloser Imagetransfer, sondern ein schmutziger Austausch auf Kosten der Schweiz. Glencore saugt den makellosen Ruf des Landes auf wie ein Schwamm: Neutralität, Präzision, Seriosität. Im Gegenzug klebt der Gestank des Konzerns an der Eidgenossenschaft. Ein Konzern, der 2024 wegen Korruption verurteilt wurde, der in Peru Flüsse verseucht, Gemeinden vertreibt und in Afrika mit dubiosen Geschäften Milliarden scheffelt. Wer Glencore als offiziellen Partner einlädt, erklärt der Welt: Die Schweiz findet das alles in Ordnung. Genau das ist das perfide Spiel. Der Bund verkauft nicht nur sein Image – er verkauft seine Werte für ein paar Tausend Franken an einen wiederholt überführten Straftäter.

Der unvermeidbare Super-GAU

Und was passiert, wenn der nächste Skandal kommt – und bei Glencore kommt er immer? Dann wird aus der kleinen Botschaftsfeier in Lima oder Taschkent ein internationales PR-Desaster epischen Ausmasses plötzlich stehen nicht mehr nur Glencore-Aktien im Minus, sondern die Schweiz selbst am Pranger: als Land, das einen verurteilten Korruptionskonzern hofiert, als Staat, der Menschenrechte und Umweltschutz für ein paar Sponsoring-Franken verrät. Die Folgen wären verheerend: diplomatische Blamagen, Boykottaufrufe, zerstörtes Vertrauen in «Swissness» weltweit. Die Philip-Morris-Affäre von 2019 wäre dagegen ein Kindergeburtstag. Diesmal ginge es nicht um Zigaretten, sondern um Blut, Gift und Korruption – und die Schweiz stünde mittendrin.

Die Botschafter in Peru und Usbekistan haben «eigenständig» entschieden, dass das Risiko tragbar sei. Das EDA schweigt zu den Gründen und versteckt sich hinter «fallweiser Prüfung». Eine lächerliche Ausrede. In Wahrheit hat Bern seine eigenen roten Linien von 2021 feige über Bord geworfen. Für nichts und wieder nichts. Dieser Deal ist kein Versehen. Er ist ein Skandal. Ein Armutszeugnis für eine Aussenpolitik, die ihre Prinzipien für ein paar Brosamen opfert. Und er zeigt eines glasklar: Bei Glencore gibt es keinen positiven Imagetransfer – nur schmutzige Fingerabdrücke auf dem Schweizer Markenzeichen.