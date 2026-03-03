Dienstag, der 3. März 2026. Seit vier Tagen tobt die Operation „Epic Fury“. Was am Samstag als technologisches Feuerwerk einer entfesselten Supermacht begann, entpuppt sich bei genauerer Analyse als verzweifelter Wettlauf gegen die physikalischen Grenzen der industriellen Logistik. Die USA führen im Iran einen Krieg des 21. Jahrhunderts, doch ihre Versorgungsketten atmen den Geist des Abnutzungskrieges des 20. Jahrhunderts. Während Washington versucht, die iranischen Raketenarsenale zu zerschlagen, schmilzt das eigene Fundament der globalen Abschreckung in der Hitze der Wüste dahin. Es ist ein Poker um die Weltmachtstellung, bei dem der Einsatz weit über den Persischen Golf hinausreicht.

Eine Analyse der militärischen und geopolitischen Lage nach den iranischen Gegenangriffen auf US-Stützpunkte im Nahen Osten

Das Netzwerk im Fadenkreuz

Die militärische Präsenz der USA im Nahen Osten ist gigantisch: 19 Stützpunkte, davon acht permanente Basen, verteilt über Bahrain, Ägypten, den Irak, Jordanien, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Dazu eine kontinuierliche Truppenstärke von 40.000 bis 50.000 Soldaten, flankiert von zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen — der USS Abraham Lincoln und der USS Gerald R. Ford — mit zusammen über 10.000 Mann Besatzung und rund 130 Kampfflugzeugen im Persischen Golf.

Diese Dichte an Militärpräsenz sollte den Iran strategisch einrahmen. Stattdessen wurde sie zur ultimativen Zielscheibe.

Präzise Treffer: Das Milliarden-Radar und der blinde Fleck

Die iranischen Angriffe waren alles andere als blinde Salven. In Bahrain wurde das Hauptquartier der 5. US-Flotte attackiert: Eine iranische Shahed-Kamikaze-Drohne traf gezielt eine Radarkuppel vom Typ AN/TPS-59 — ein System im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar, zertifiziert für die Frühwarnung vor taktischen ballistischen Raketen. Mit dem Radar verlieren alle umliegenden Einheiten wertvolle Reaktionszeit. Zusätzlich wurde ein amerikanischer Tanker im Hafen getroffen; dabei kam ein Hafenarbeiter ums Leben.

Doch der strategisch folgenreichste Treffer ereignete sich in Katar. Ballistische Raketen durchbrachen die amerikanische Luftabwehr und schlugen auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid ein — dem Sitz des US Central Command, Heimat von 10.000 Soldaten und dem Nervenzentrum der gesamten Region. Das Ziel: eine AN/FPS-132-Frühwarnradaranlage. Geschätzter Wert — eine Milliarde US-Dollar. Weltweit existieren davon nur sechs Exemplare.

Der Verlust ist kaum überschätzbar. Dieses Radar überwacht Tausende von Kilometern Luftraum auf eingehende Bedrohungen. Sein Ausfall hinterlässt einen massiven blinden Fleck, der in einem laufenden Konflikt weit schwerer wiegt als der rein finanzielle Schaden.

Friendly Fire und die Grenzen des Situationsbewusstseins

In Kuwait gerieten der Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem und Camp Buehring unter schweren Beschuss. Im Camp Arifjan wurden vier US-Soldaten durch iranische Raketen getötet. Ein weiterer Vorfall illustriert die extreme Überlastung der Verteidiger besonders eindringlich: Drei amerikanische F-15-Kampfjets wurden von der kuwaitischen Luftabwehr abgeschossen — versehentlich. Das Pentagon bestätigte den Friendly-Fire-Vorfall offiziell; alle sechs Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Wenn ein gesättigter Luftraum — mit gleichzeitig einfliegenden Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen — das menschliche Situationsbewusstsein überfordert, feuern automatisierte Systeme auf alles, was sich auf einer gefährlichen Flugbahn nähert. Dieser Vorfall ist ein beklemmender Beleg dafür.

Die geographische Streuung der Angriffe erstreckte sich über die gesamte Region: Im Irak wurden Stützpunkte am Flughafen Erbil getroffen, in Jordanien der Stützpunkt Muafak-Salti, in den VAE der Flughafen Dubai und die Basis al-Dafra, in Saudi-Arabien der Stützpunkt Prinz Sultan. Die größte saudische Ölraffinerie Rastanura musste nach einem Drohnenangriff komplett abgeschaltet werden. Niemand kann 19 Stützpunkte und die gesamte kritische Infrastruktur verbündeter Nationen gleichzeitig mit voller Kapazität verteidigen.

Natanz, die IAEA und die berührte rote Linie

Israel weitete seine Schläge im Rahmen der Operation Epic Fury parallel aus. Regierungsgebäude in Teheran wurden attackiert; besondere internationale Aufmerksamkeit erregten Einschläge nahe der Atomanlage in Natanz. IAEA-Direktor Rafael Grossi bestätigte anhand von Satellitenbildern Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Brennstoffanreicherungsanlage. Radiologische Folgen blieben aus — die eigentliche Anlage liegt tief im Untergrund und blieb verschont.

Das strategische Signal ist dennoch unmissverständlich: Nuklearanlagen sind aktiv in die militärische Zielplanung einbezogen. Eine rote Linie wurde zumindest berührt.

Zivile Opfer und die Dynamik der Eskalation

Die zivilen Konsequenzen sind verheerend. Der iranische Rote Halbmond meldet 787 Todesopfer; rund 3.600 Such- und Rettungskräfte sind in 153 Städten im Einsatz. Ausländische NGOs befürchten eine deutlich höhere Dunkelziffer.

Besonders dramatisch: In Minab veröffentlichte der iranische Außenminister Araghchi Bilder von ausgehobenen Gräbern für 165 Grundschülerinnen. Teheran macht einen US-israelischen Bombenangriff auf eine Mädchenschule dafür verantwortlich. Das israelische Militär erklärte, von Einsätzen in diesem Gebiet keine Kenntnis zu haben. Unabhängig von der ungeklärten operativen Verantwortung löste das Ereignis eine Kettenreaktion aus: Teheran antwortete mit gezielten Gegenschlägen auf zivile Zentren in Israel — 15 Verletzte in Beersheba, mindestens sieben in Jerusalem.

Europa am Scheideweg: Von scharfen Worten zur Kriegsdrohung

Das deutsche Auswärtige Amt bestellte den iranischen Botschafter ein. Außenminister Johann Wadephul sprach Iran die alleinige Verantwortung für die Destabilisierung der Region zu und prangerte die Unterstützung für Hamas, Hisbollah und die Huthis sowie die iranische Waffenhilfe für Russland im Ukraine-Krieg an.

Die Positionierung blieb nicht bei Worten: Deutschland, Frankreich und Großbritannien erwägen öffentlich präventive militärische Maßnahmen — konkret die Zerstörung iranischer Raketenabschussanlagen an der Quelle. Teherans Antwort war prompt: Sprecher Esmail Baghei warnte, europäische Präventivschläge würden als direkte Kriegshandlung und Komplizenschaft mit den Aggressoren gewertet.

Auch diplomatische Einrichtungen sind nicht mehr tabu: Die US-Botschaft in Riyadh wurde von zwei Drohnen getroffen, in Kuwait gab es einen ähnlichen Angriff. Saudi-Arabien bezeichnete die Angriffe als eklatante Verletzung der Genfer Konventionen und des Wiener Übereinkommens.

Das Munitionsdilemma: Die tickende Uhr im Hintergrund

Während US-Präsident Trump die Munitionsvorräte öffentlich als „praktisch unbegrenzt” bezeichnete, zeichnen Militäranalysten ein gegenteiliges Bild. Das Wall Street Journal warnt vor einem rapiden Schrumpfen der Bestände, insbesondere bei der Luftabwehr. Kelly Greco vom Stimson Center bringt es auf den Punkt: Die USA verbrauchen hochtechnologische Systeme weit schneller, als die Rüstungsindustrie sie nachbauen kann.

Im Vordergrund steht der Ersatz von Patriot-Systemen und SM-3-Raketen — Präzisionswaffen, die ballistische Raketen noch außerhalb der Erdatmosphäre abfangen. Eine SM-3 ist kein einfaches Geschoss; ihre Produktion ist zeit- und kapitalintensiv, die Kapazitäten der Rüstungsindustrie stark limitiert.

Noch gravierender ist der Verbrauch offensiver Waffen: Die Tomahawk-Marschflugkörper — in den Planspielen des Pentagons das Rückgrat der Abschreckung in der ersten Kriegswoche eines möglichen Konflikts mit China im Indopazifik — gehen ebenfalls rapide zur Neige. Jeder Tomahawk, der im Nahen Osten abgefeuert wird, fehlt für die Abschreckung Pekings. Gleiches gilt für das THAAD-Raketenabwehrsystem, das weltweit in Bereitschaft gehalten werden muss, um Nordkorea und China in Schach zu halten.

Das Fazit der Analysten ist schonungslos: Ein lang andauernder Abnutzungskrieg spielt Iran strategisch in die Hände. Teheran kalkuliert kühl damit, dass den USA und Israel bei einem monatelangen Konflikt die hochspezialisierte Munition ausgeht — jene Munition, die Washington zur Behauptung seiner Stellung als globale Supermacht zwingend benötigt.

Wenn Supermächte an ihre Grenzen stoßen

Die Bilanz ist eindeutig: immense materielle Verluste an US-Infrastruktur, Radarsysteme im Wert von über einer Milliarde Dollar vernichtet, steigende zivile und militärische Opferzahlen, eine diplomatische Schockwelle bis nach Europa — und im Hintergrund eine tickende Uhr der Rüstungsindustrie, die den USA im Indopazifik zunehmend die strategische Handlungsfähigkeit entzieht.

Was wir gerade beobachten, ist mehr als ein regionaler Schlagabtausch. Es zeigt, dass auch Supermächte durch vergleichsweise günstige Drohnen- und Raketenschwärme an ihre logistischen und finanziellen Grenzen gebracht werden können. Jeder Tag, den dieser Krieg andauert, erzwingt schmerzhafte Kompromisse auf der globalen Landkarte.

Die entscheidende Frage bleibt offen: Wie wird diese Munitionsknappheit die globale Machtverteilung in den kommenden Jahrzehnten unwiderruflich verändern?