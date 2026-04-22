Die Schweiz gilt als eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Doch auch hier schlafen Menschen auf der Strasse oder in Notschlafstellen. Was genau bekannt ist – und was nicht.

Keine systematische Erfassung

Obdachlosigkeit wird in der Schweiz bis heute nicht systematisch erfasst. Die letzte grössere Datengrundlage stammt aus dem Jahr 2022, als die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW eine landesweite Studie zur Obdachlosigkeit veröffentlichte. Seither liegen keine neueren nationalen Erhebungen vor. ￼

Zwischen 1’688 und 3’810 Betroffene

Eine Studie der FHNW im Auftrag des Bundesamts für Wohnungswesen schätzt, dass rund 2’200 Menschen in der Schweiz obdachlos sind – und etwa 8’000 weitere vom Wohnungsverlust bedroht. Weil an der Umfrage nur 28 Prozent aller Schweizer Gemeinden teilnahmen, ergibt die Hochrechnung im oberen Szenario bis zu 3’810 obdachlose Menschen und 16’355 vom Wohnungsverlust bedrohte Personen. ￼

Im europäischen Vergleich ist die Quote tief: In der Schweiz sind 0,02 Prozent der erwachsenen Bevölkerung obdachlos. In Deutschland beträgt dieser Anteil 0,41, in Frankreich 0,22 und in Österreich 0,25 Prozent. ￼

Profil: männlich, ohne Papiere, urban

Von den geschätzten 3’809 obdachlosen Menschen sind rund 83 Prozent Männer. Bei Frauen ist die Dunkelziffer hoch, da sie häufiger verdeckt obdachlos sind – etwa durch vorübergehendes Unterkommen bei Bekannten. ￼

61 Prozent aller obdachlosen Menschen in der Schweiz leben ohne gültigen Aufenthaltsstatus. ￼

Die meisten Betroffenen finden sich in Genf mit 201 obdachlosen Personen pro 100’000 Einwohner. Deutlich dahinter liegen Bern mit 58, Basel mit 46 und Lugano mit 38 Personen pro 100’000 Einwohner. Zürich, obwohl grösste Stadt der Schweiz, rangiert mit 29 erst danach. Die niedrigsten Werte weisen Luzern mit 11 und St. Gallen mit 8 Personen aus. ￼

Obdachlosigkeit macht krank

88 Prozent der Befragten hatte bereits frühere Erfahrungen mit Obdachlosigkeit. ￼ Je länger die Betroffenen auf der Strasse leben, desto gravierender die gesundheitlichen Folgen – körperlich wie psychisch. Einsamkeit, Depressionen und der Verlust von sozialem Selbstbewusstsein sind dokumentierte Langzeitfolgen.

Winter 2024/25 in Zürich

Die Notschlafstelle der Stadt Zürich wurde im Winter 2024/25 von 216 Stadtzürchern und 151 auswärtigen Personen genutzt – davon 91 mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz. Frauen machten rund einen Fünftel der Übernachtenden aus. Die am stärksten frequentierte Nacht war der 29. November 2024 mit 58 Personen, die ruhigste der 21. März 2025 mit 34 Personen. Im gleichen Zeitraum wurden 60 von Obdachlosigkeit betroffene Familien in einer separaten Notunterkunft untergebracht. ￼

Keine nationale Strategie

Weder gibt es Strategien und Massnahmen auf nationaler Ebene, noch werden zentral Zahlen oder Statistiken zu Obdachlosigkeit erhoben. Das Wissen konzentriert sich sehr lokal – dort, wo die Betroffenheit am höchsten ist. ￼

Als ersten Ansatz gilt das Konzept «Housing First», bei dem obdachlose Personen bedingungslos zuerst eine Wohnung erhalten. Basel startete 2020 als erste Schweizer Stadt ein entsprechendes Pilotprojekt. ￼ Ob und wie das Modell schweizweit ausgerollt wird, ist politisch noch offen.​​​​​​​​​​​​​​​​