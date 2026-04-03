Nachfrage steigt – US-Spital schlägt Alarm

Ein Bericht in der Fachzeitschrift «Transfusion» wirft ein grelles Licht auf ein wachsendes Phänomen: Immer mehr Patientinnen und Patienten verlangen bei Bluttransfusionen ausdrücklich Blut von ungeimpften Spendern – auch für ihre Kinder.

Nashville/Washington, 3. April 2026 – Das Vanderbilt University Medical Center in Nashville, Tennessee, hat zwischen Januar 2024 und Dezember 2025 insgesamt 15 Anfragen registriert, in denen Patientinnen, Patienten oder deren Angehörige explizit Blut von nicht gegen Covid-19 geimpften Spendern verlangten. Das Durchschnittsalter der betroffenen Patienten lag bei 17 Jahren – mehr als die Hälfte waren Kinder. ￼

Das Problem: Blutspendezentren erfragen den Impfstatus ihrer Spender grundsätzlich nicht und kennzeichnen Blut auch nicht entsprechend. ￼ Die Bearbeitung solcher Sonderwünsche führt laut dem Bericht zu Verzögerungen in der medizinischen Versorgung und kann die Gesundheit der Betroffenen ernsthaft gefährden.

Direkte Familienspenden: riskanter als gedacht

Da eine institutionelle Erfüllung dieser Wünsche schlicht nicht möglich ist, greifen viele Familien zur Eigeninitiative: 13 der untersuchten Patienten erhielten Blut, das gezielt von Familienmitgliedern für sie gespendet worden war. ￼ Doch genau hier liegt das medizinische Risiko. Solche Erstspenden haben statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit, potenziell schädliche Krankheitserreger zu enthalten als Blut von regelmässigen, geprüften Dauerspendern. ￼

Die Folgen blieben im untersuchten Zeitraum nicht ohne Konsequenzen: Zwei Patienten verschlechterten sich erheblich, nachdem sie eine Standardtransfusion verweigert hatten – einer entwickelte eine Anämie, der andere einen hämodynamischen Schock, ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, der zu Multiorganversagen führen kann. ￼

Keine wissenschaftliche Grundlage für die Forderung

Die Autoren des Berichts, der auch vom Cidrap – dem Center for Infectious Disease Research and Policy der Universität Minnesota – aufgegriffen wurde, sind unmissverständlich: Es gibt keine Nachweise dafür, dass Blut von Ungeimpften sicherer sei als das anderer Spender. ￼ Zudem existiere kein Test, der Blut von geimpften und ungeimpften Personen voneinander unterscheiden könnte. ￼

Die Blutversorgung in den USA gelte als sicher. Spenden werden sorgfältig auf HIV und andere potenziell infektiöse Erreger getestet. ￼ Die Forderung nach «ungeimpftem Blut» sei laut den Studienautoren keine risikoarme Alternative, sondern eine, die aus Desinformation und Verschwörungstheorien rund um die Covid-Impfungen erwachsen sei – Impfungen, die im ersten Jahr ihres Einsatzes schätzungsweise 20 Millionen Menschenleben gerettet hätten.

Politik mischt sich ein – bisher ohne Erfolg

Das Phänomen hat längst die Gesetzgebungsebene erreicht. Politiker in mehreren US-Bundesstaaten, darunter Connecticut, Kentucky, Montana, Oklahoma, Tennessee und Wyoming, haben versucht, Patienten gesetzlich das Recht auf Transfusionen von ungeimpften Spendern einzuräumen. ￼ Ein Abgeordneter aus Oklahoma ging sogar so weit, eine eigene staatliche Blutbank ausschliesslich für Spenden von Ungeimpften zu fordern. ￼ Bisher wurde keiner dieser Gesetzesvorschläge verabschiedet.

Die Autoren des Berichts plädieren angesichts der wachsenden Nachfrage für standardisierte Protokolle im Gesundheitswesen – einschliesslich psychologischer Begleitung – um mit derartigen Anfragen professionell und ohne Verzögerung in der Patientenversorgung umzugehen.

Quelle: Adnkronos / Fachzeitschrift «Transfusion» / Cidrap, Universität Minnesota