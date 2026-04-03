SWISSVOX

SWISSVOX

Diskussion über diese Post

Avatar von User
Avatar von Ralph Kaiser, rk.Vision
Ralph Kaiser, rk.Vision
3d

Es scheint zu viel dessen vergossen (und vergeudet) zu sein. Ein Überkonsum.

Antworten
Teilen

Keine Posts

Sind Sie bereit für mehr?

© 2026 SWISSVOX · DatenschutzBedingungenHinweis zur Erfassung
Starten Sie Ihre SubstackApp herunterladen
Substack ist der Ort, an dem großartige Kultur ein Zuhause findet.