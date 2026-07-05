Erstes US-Start-up erzeugt Strom mit Mikroreaktor – ein möglicher Wendepunkt für die globale Energieversorgung

Jahrzehntelang galt die Kernenergie als Symbol industrieller Großprojekte. Gigantische Kraftwerke mit Investitionskosten in zweistelliger Milliardenhöhe, Bauzeiten von zehn bis zwanzig Jahren und komplexen politischen Verfahren prägten das Bild einer Technologie, die zwar enorme Mengen CO₂-freien Strom liefern kann, jedoch zunehmend an wirtschaftlicher Flexibilität verlor.

Nun zeichnet sich in den Vereinigten Staaten ein Paradigmenwechsel ab. Erstmals gelingt es einem privaten Start-up, mit einem Mikroreaktor elektrische Energie zu erzeugen. Was auf den ersten Blick wie ein technischer Meilenstein erscheint, könnte sich langfristig als Beginn einer neuen Ära der Kernenergie erweisen.

Mikroreaktoren unterscheiden sich grundlegend von klassischen Kernkraftwerken. Während herkömmliche Anlagen Leistungen von mehreren hundert bis über tausend Megawatt erzeugen, liefern Mikroreaktoren typischerweise zwischen einem und zwanzig Megawatt. Sie werden vollständig in Fabriken gefertigt, per Lastwagen oder Bahn transportiert und am Einsatzort innerhalb kurzer Zeit installiert.

Gerade diese industrielle Fertigung könnte den entscheidenden Unterschied machen. Anstelle individueller Großbaustellen tritt die Serienproduktion – ein Prinzip, das die Automobilindustrie seit Jahrzehnten perfektioniert hat. Dadurch sinken nicht nur Kosten und Bauzeiten, sondern auch technische Risiken.

Die Einsatzmöglichkeiten reichen weit über die klassische Stromversorgung hinaus. Mikroreaktoren eignen sich für abgelegene Bergwerke, Inseln, Militärbasen, Krankenhäuser oder Regionen ohne stabiles Stromnetz. Gleichzeitig wächst ihr Potenzial für Rechenzentren, deren Energiebedarf durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz explosionsartig zunimmt. Gerade große Technologieunternehmen suchen weltweit nach verlässlichen, rund um die Uhr verfügbaren Energiequellen.

Bemerkenswert ist dabei weniger die Größe der Reaktoren als ihre Sicherheitsphilosophie. Viele der neuen Konzepte verzichten vollständig auf wassergekühlte Systeme. Stattdessen kommen passive Kühlsysteme, sogenannte Heat Pipes oder andere fortschrittliche Technologien zum Einsatz. Selbst bei einem vollständigen Stromausfall sollen die Reaktoren ihre Wärme ohne menschliches Eingreifen ableiten können. Ziel ist eine Konstruktion, die physikalisch stabil bleibt und nicht auf komplexe Notfallsysteme angewiesen ist.

Die Vereinigten Staaten investieren inzwischen Milliardenbeträge in diese neue Generation der Kerntechnik. Das Energieministerium fördert Testprogramme, während Unternehmen wie Westinghouse, Radiant oder weitere Start-ups an serienreifen Mikroreaktoren arbeiten. Parallel entstehen neue Testanlagen, welche die Zulassung erheblich beschleunigen sollen. Die amerikanische Energiepolitik verfolgt damit ein strategisches Ziel: Kernenergie soll künftig schneller, günstiger und dezentral verfügbar werden.

Auch geopolitisch besitzt diese Entwicklung Gewicht. Staaten mit abgelegenen Regionen oder unzureichender Infrastruktur könnten künftig ihre Energieversorgung unabhängiger gestalten. Gleichzeitig reduziert sich die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren oder fossilen Brennstoffen erheblich. Besonders für Entwicklungs- und Schwellenländer eröffnet dies neue Perspektiven.

Dennoch bleibt Zurückhaltung angebracht. Mikroreaktoren stehen noch am Anfang ihrer kommerziellen Entwicklung. Fragen der Wirtschaftlichkeit, der Endlagerung radioaktiver Abfälle, der Brennstoffversorgung sowie der internationalen Regulierung sind keineswegs abschließend geklärt. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz wird über den Erfolg der Technologie entscheiden.

Für Europa stellt sich damit eine strategische Frage. Während die USA und zunehmend auch Kanada sowie andere Staaten massiv in kleine modulare Reaktoren investieren, bleibt die europäische Energiepolitik vielfach von ideologischen Gegensätzen geprägt. Der Kontinent riskiert, erneut eine Schlüsseltechnologie zunächst skeptisch zu betrachten – und später teuer importieren zu müssen.

Für die Schweiz besitzt diese Debatte besondere Bedeutung. Das Land verfolgt ehrgeizige Klimaziele, gleichzeitig wächst der Strombedarf durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Wärmepumpen kontinuierlich. Wasserkraft bleibt das Rückgrat der Versorgung, doch insbesondere im Winter entstehen Versorgungslücken. Ob Mikroreaktoren künftig eine wirtschaftlich und politisch tragfähige Ergänzung darstellen könnten, wird in den kommenden Jahren zu einer energiepolitischen Kernfrage werden.

Noch ist offen, ob Mikroreaktoren die Revolution der Kernenergie tatsächlich einläuten. Sicher ist jedoch: Die Innovation verlagert sich von den klassischen Großkraftwerken hin zu flexiblen, industriell gefertigten Reaktorsystemen. Die Zukunft der Kernenergie könnte deshalb nicht mehr in monumentalen Anlagen liegen, sondern in kompakten Kraftwerken, die sich wie industrielle Maschinen produzieren und weltweit einsetzen lassen.

Die Energiewende des 21. Jahrhunderts wird nicht allein durch Windräder, Solaranlagen oder Batteriespeicher entschieden. Sie wird auch davon abhängen, ob es gelingt, sichere, wirtschaftliche und gesellschaftlich akzeptierte Formen der Kernenergie neu zu denken. Der Mikroreaktor könnte dabei mehr sein als nur eine technische Innovation – er könnte zum Symbol einer neuen Generation der Energieversorgung werden.