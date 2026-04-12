Chiang Mai und Chiang Rai — wo einst Opium die Bergwälder vergiftete, duftet es heute nach Schokolade und Arabica. Eine Entdeckungsreise ins ländliche, stammeskulturelle und kulinarische Herz Thailands.

Text: Swissvox Redaktion | Reise auf Einladung von Thai Airways

Rund 800 Kilometer nördlich von Bangkok, wo die Gebirgsketten des Daen Lao und des Khun Tan das Land formen und der Mae Kok träge dem Mekong entgegenfliesst, liegt ein Thailand, das mit Strandurlaub und Tuk-Tuk-Gewusel wenig gemein hat. Die Provinzen Chiang Mai und Chiang Rai sind ein eigenständiges Kulturmosaik — geprägt von Bergstämmen, jahrhundertealten Lanna-Tempeln und einer jungen Unternehmergeneration, die vergiftetes Land in blühende Kaffeeplantagen und Kakaogärten verwandelt hat.

Es ist ein Thailand, das Schweizer Reisende besonders ansprechen dürfte: ruhig, nachdenklich, von hoher handwerklicher Qualität — und mit einem ausgeprägten Sinn für Ursprung und Transparenz. Slow travel statt Massentourismus, «tree-to-bar»-Schokolade statt Souvenirkitsch, Kaffeeprojekte mit sozialer Wirkung statt leerer Versprechen.

Chiang Mai: Mehr als 300 Tempel — und ein Schokoladentempel

Die frühere Hauptstadt des Lanna-Königreichs (12. bis 18. Jahrhundert) trägt ihren Ruf als Tempelstadt zu Recht: Über 300 buddhistische Sakralbauten verteilen sich über die Altstadt und die bewaldeten Hügel dahinter. Wer nicht hetzte, sondern flaniert, entdeckt Komplexe wie den Wat Chedi Luang im Herzen der Altstadt — ein von Elefantenreliefs gesäumter Chedi aus dem Jahr 1391, der nach dem grossen Erdbeben von 1545 in Trümmern lag und seither in verschiedenen Epochen restauriert wurde. Im Abendlicht brennt der Stein golden, als wäre die Geschichte noch nicht abgekühlt.

Doch zwischen den Tempeln, in einem unscheinbaren Strässl im Nordwesten der Stadt, hat ein ehemaliger Bangkoker Finanzfachmann eine andere Art von Heiligtum eröffnet.

KanVela: Der Weg von der Kakaobohne zur Praline

Thana Kunaraksvong gründete KanVela Chocolate, nachdem ihn die Geburt seines Sohnes vor sieben Jahren zum Umdenken bewogen hatte. Der Name ist Programm: «KanVela» bedeutet auf Thailändisch «das Vergehen der Zeit», «das Warten». Und tatsächlich braucht es Geduld — von der frischen Kakaobohne bis zur fertigen Praline durchläuft das Produkt Fermentierung, Trocknung, Röstung, Dekortikation, Mahlung, Conchierung und Temperierung.

Das Besondere: Alles beginnt in der eigenen Plantage. KanVela betreibt vier Kakaoflächen rund um Chiang Mai — auch als Forschungslabor für klimagerechte Sorten. Eine davon lässt sich in der Region Sop Poeng besuchen, rund 50 Kilometer ausserhalb der Stadt, wo die Früchte in Rot und Gelb aus dem Grün leuchten.

«Wenn du in der Schweiz oder in Deutschland für eine Tafel Schokolade einen Dollar bezahlst, kommen gerade einmal drei Cents beim Bauer an. Das wollte ich ändern — also habe ich mich auf den Weg gemacht, bis ich schliesslich auch den Torinese Chocolatier Guido Castagna besuchte. Er hat mir sein ganzes Produktionssystem gezeigt. Das macht nicht jeder.» — Thana Kunaraksvong, Gründer KanVela Chocolate

Im Laden an der Klongcholnpratarn Road (Nr. 177 M.6) kann man heisse oder kalte Trinkschokolade bestellen, Glacé essen, Pralinen degustieren — und mit Variationen wie Jasminreis, lokalem Kaffee oder Kokosnuss nach Hause fahren. Schweizer Gaumen, die es gewohnt sind, für Qualität zu zahlen, werden hier eine angenehm vertraute Haltung finden.

Chiang Rai: Wo Opium zum Kaffee wurde

Weiter nördlich, nahe dem Goldenen Dreieck an der Grenze zu Myanmar und Laos, liegt Chiang Rai — berühmt für seine farbenprächtigen Tempel: das weisse Wat Rong Khun, das blaue Wat Rong Suea Ten, das kolossale Wat Huay Pla Kang mit seiner weithin sichtbaren Göttin der Barmherzigkeit. Und berüchtigt für seine Vergangenheit: Dieses Bergland war das Herz des illegalen Opiumanbaus, der Jahrzehnte lang die lokale Bevölkerung in Abhängigkeit und Armut hielt.

Heute riechen die Wälder nach Kaffee.

Das DoiTung-Projekt: Von der Prinzessin initiiert, von Frauen getragen

1972 gründete Prinzessin Srinagarindra, die Mutter des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej, die Mae Fah Luang Foundation — eine gemeinnützige Organisation, die der Bergbevölkerung eine legale und nachhaltige Alternative zum Drogenhandel bieten sollte. Ihr Herzstück: der Kaffeeanbau am Doi Tung, einem 1389 Meter hohen Berg, an dessen Hang die königliche Sommerresidenz lag.

Heute koordiniert Sitthinadda Paphavasit, von den Bauern einfach «Jane» genannt, als Managerin für Sonderprojekte die gesamte Kaffeekette. Sie hat Internationale Beziehungen studiert, hätte nach Bangkok oder ins Ausland gehen können — und ist geblieben.

«Wir arbeiten mit tausenden von Bauern in 22 Dörfern zusammen. Jeder hat einen eindeutigen Code, jede Parzelle ist kartiert. Auf jedem Kaffeesack steht der Name des Produzenten und die genaue Herkunft. Wir klassifizieren jeden Bohne von Hand und unterrichten die Bauern kontinuierlich — je höher die Lage, desto später die Reife, desto mehr Nährstoffe.» — Sitthinadda «Jane» Paphavasit, Mae Fah Luang Foundation

Angebaut wird hauptsächlich der Katimor, ein Arabica-Robusta-Hybrid, der sich dem lokalen Boden besonders gut anpasst. Das System der lückenlosen Rückverfolgbarkeit und die manuelle Qualitätskontrolle erinnern an das, was Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten von Bio- und Fairtrade-Produkten kennen — mit dem Unterschied, dass hier die Sozialwirkung direkt und vor Ort sichtbar ist.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Rolle der Frauen: Ein Betriebskindergarten erlaubt Mitarbeiterinnen, in der Mittagspause Zeit mit ihren Kindern zu verbringen — eine schlichte, aber wirksame Massnahme für Gleichstellung im ländlichen Thailand.

Die Villa der Prinzessin Mutter, heute ein stilles Holzhaus-Museum inmitten des botanischen Gartens Mae Fah Luang, lässt sich besuchen — und hinterlässt einen eigenartigen Eindruck: Kaum Ausländer, viele Einheimische, die an der Schwelle innehalten und sich die Augen wischen.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Anreise

Thai Airways fliegt von Zürich via Bangkok nach Chiang Mai (tägl. 6 Flüge) und Chiang Rai (3 Flüge tägl.). Reisende aus der Deutschschweiz verbinden in München oder Zürich über Star-Alliance-Partner Lufthansa. Ankunft Bangkok morgens, optimale Weiterreise in den Norden.

Essen — Empfehlungen

Baan Landai, Chiang Mai: Gourmetrestaurant mit Michelin-Stern im historischen Zentrum. Reservierung empfohlen. // Anantara Chiang Mai Resort: Elegantes Restaurant mit Blick auf den Mae Ping. Klassisches Thai-Menü in gepflegtem Rahmen. // The Cher Café, Chiang Rai: Stammes-Küche der Akha mit Waldblick über den DoiTung. Strikt lokal und saisonal.

Übernachten — Empfehlungen

DoiTung Lodge, Chiang Rai: Teil des Entwicklungsprojekts der Mae Fah Luang Foundation. Geräumige Bergzimmer mit Panoramaterrasse, Frühstück mit Waldblick. Nachhaltiger Reisestil ohne Abstriche beim Komfort. // Novotel Chiang Mai Nimman: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, zentral zwischen Altstadt und Tempelbergen, Rooftop-Pool.

Besondere Erlebnisse

KanVela Kraft Chocolate, 177 M.6 Klongcholnpratarn Rd., Chiang Mai: Schokoladendegustation, Pralinenkauf, Trinkschokolade. // DoiTung-Kaffeezentrum, 1149 Mae Fa Luang, Chiang Rai: Führung durch Rösterei und Filière, ca. 49 km vom Flughafen Chiang Rai. // Reisfelder Jasmine, Distrikt Mae Chaem: Terrassenfelder zwischen Doi-Inthanon- und Op-Luang-Nationalpark, bewirtschaftet von Bergstammfamilien.

Diese Reportage entstand auf Einladung von Thai Airways im Rahmen des Projekts «Taste of Thai Tales – A New Era of Thai Taste». Redaktionelle Unabhängigkeit war vertraglich vereinbart.

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