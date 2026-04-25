Von Nico Stino | Swissvox

Am 26. September 2022 explodierten drei der vier Leitungen der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. 20 Milliarden Dollar Infrastruktur versanken im Meeresboden. Und die Schweizer Medien wussten sofort, wer schuldig war: Russland natürlich.

Nur: Es war die Ukraine.

Das steht jetzt fest – und zwar nicht aufgrund von Verschwörungstheorien, sondern dank akribischer Ermittlungsarbeit der deutschen Bundespolizei, ausgestellt in sieben Haftbefehlen, einem Ukrainer in Untersuchungshaft in Deutschland und dem Buch des Wall-Street-Journal-Journalisten Bojan Pancevski, der den Anschlag als «den grössten Sabotageakt der modernen Geschichte» bezeichnet.

Was wirklich geschah

Eine ukrainische Spezialeinheit mietete die Segeljacht Andromeda. Zivile Taucher brachten in 80 Metern Tiefe Sprengstoff an den Leitungen an. Deutsche Ermittler rekonstruierten die Route des Schiffs bis ins kleinste Detail, identifizierten ein ukrainisches Fahrzeug am Hafen und sogar einen der Insassen über Überwachungskameras. Mehrere Insassen reisten mit falschen Pässen. Sprengstoffspuren wurden an Bord gefunden.

Die sechs verbleibenden Tatverdächtigen liefert die Ukraine nicht aus. Sie gelten dort als Helden.

Laut Pancevski war sowohl Selensky als auch Präsident Biden der Sabotageplan im Voraus bekannt. Die USA behaupten, sich dagegen ausgesprochen zu haben – glaubwürdig ist das kaum, wenn man sich erinnert, was Biden drei Wochen vor dem Anschlag öffentlich ankündigte: «Wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem Projekt ein Ende setzen.» Auf die Frage, wie er das konkret vorhabe, antwortete er lakonisch: «Ich verspreche, dass wir in der Lage sein werden, es zu tun.»

Was die Schweiz bisher bezahlt hat – und noch verspricht

Während die Ermittler in Deutschland Haftbefehle ausstellen, fliesst aus der Schweiz weiterhin Milliarden in Richtung Kiew. Bis zum 31. Dezember 2025 hat der Bund die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung mit insgesamt rund 6,08 Milliarden Franken unterstützt. ￼ Dabei macht den grössten Teil mit 2,52 Milliarden Franken die Kosten der geflüchteten Ukrainerinnen in der Schweiz mit Status S aus. ￼

Und es geht munter weiter: Der Bundesrat sieht vor, die Ukraine und die Region in der Periode 2025 bis 2036 mit weiteren 5 Milliarden Franken zu unterstützen. Für eine erste Phase bis 2028 sind 1,5 Milliarden Franken eingeplant. ￼ Diese 1,5 Milliarden sollen vollumfänglich aus dem Entwicklungsbudget finanziert werden – das sind knapp 400 Millionen Franken pro Jahr. Die Ukraine erhält damit mehr Geld als alle bilateralen Programme der Entwicklungszusammenarbeit in Subsahara-Afrika zusammen. ￼

Für die Zeit von 2029 bis 2036 hat der Bundesrat Kiew nochmals 3,5 Milliarden Franken Hilfe versprochen, wobei weitere Finanzierungswege noch geprüft werden. ￼

Die Gesamtrechnung: Bereits ausgegeben 6,08 Milliarden. Versprochen bis 2036: weitere 5 Milliarden. Macht zusammen über 11 Milliarden Franken Schweizer Steuergeld – für einen Staat, dessen Spezialeinheit die grösste Industriesabotage der modernen Geschichte begangen hat, dessen Regierung davon wusste, und der die Täter als Helden feiert statt auszuliefern.

Man darf die Frage stellen: Hätte das Schweizer Parlament diese Kredite so klaglos gesprochen, wenn unsere Medien 2022 korrekt berichtet hätten?

Das Medienversagen in der Schweiz

In der Schweiz berichteten über Pancevskis Enthüllungen bislang nur die Weltwoche, nau.ch und die NZZ. Alle anderen? Schweigen.

Dabei war das Versagen der Schweizer Medien im Jahr 2022 geradezu exemplarisch. Der Blick zitierte am 27. September 2022 den polnischen Vize-Aussenminister, der unmissverständlich auf Russland deutete. Die NZZ titelte am selben Tag auf der Frontseite: «Dänische Regierung geht bei Ostseepipelines von Sabotage aus Russland aus» – ohne Quelle, ohne Belege. Die Republik verbreitete Aussagen «britischer Sicherheitskräfte», Russland habe die Pipelines bereits beim Bau verminen lassen. Tamedia-Zeitungen wie Tages-Anzeiger und Der Bund titelten auf Basis eines anonymen «norwegischen Militärexperten»: «Der Westen wirft Russland Sabotage vor.»

Den Tiefpunkt erreichte Tages-Anzeiger-Redaktor Stephan Israel am 1. Oktober 2022 mit einem Leitartikel, der Putin zum «Hauptverdächtigen» erklärte – ohne eine einzige Quelle zu nennen. Die Schlagzeile lautete: «Der Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines ist auch eine indirekte Kriegserklärung an den Westen.»

Das war keine Berichterstattung. Das war Kriegspropaganda.

Die unbequeme Frage

Russland hatte am Zerstören der eigenen Exportinfrastruktur das geringste denkbare Interesse. Wer profitierte? Die Ukraine. Und – nicht zu vergessen – die USA, die nun ihr teures Flüssiggas nach Europa verkaufen konnten.

Cui bono, wem zum Vorteil, lautete schon in der Antike die erste Frage jeder Ermittlung. Westliche Geheimdienste, Regierungsvertreter und Think-Tanks ignorierten sie systematisch. Und die Schweizer Medien folgten brav – ohne zu hinterfragen, ohne Quellen zu prüfen, ohne Gegenrecherche.

Was jetzt?

Sollte in Hamburg ein Prozess gegen den bereits inhaftierten ukrainischen Tatverdächtigen stattfinden, wird die Affäre für die deutsche Regierung brandgefährlich. Der Beschuldigte wird argumentieren, im Auftrag des ukrainischen Staates gehandelt zu haben. Selensky persönlich soll informiert gewesen sein. Und die USA, die Deutschland seither als «unverzichtbarer Partner» bei der Ukraine-Unterstützung begleiten, sollen den Plan zumindest gekannt haben.

Die Frage, die sich dann nicht mehr verdrängen lässt: Haben westliche Regierungen und ihre Medienpartner drei Jahre lang wider besseres Wissen eine Falscherzählung aufrechterhalten?

Für die Schweizer Medienlandschaft wäre jetzt der Moment, diese Frage öffentlich zu stellen. Nicht als Eingeständnis – sondern als Mindestanforderung journalistischer Integrität.

Wer das nicht tut, hat aus dem grössten Sabotageakt der modernen Geschichte nichts gelernt. Und zahlt weiter – kommentarlos – die Rechnung.

Quellen: Infosperber (Urs P. Gasche, 24.04.2026); Bojan Pancevski, «Die Nord-Stream-Sprengung»; NZZ-Interview mit Pancevski; EDA Bund (eda.admin.ch); SRF News; Archivmaterial Blick, Tages-Anzeiger, NZZ am Sonntag, Republik (2022)

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